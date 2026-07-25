Tranh cãi sách ảnh của 24 ca sĩ Việt có giá 5 triệu đồng

Cuốn sách ảnh phiên bản đặc biệt của 24 ca sĩ ở Tinh hà "say hi" được bán ra với mức 5 triệu đồng. Con số này gây tranh luận những ngày qua.

Những ngày qua, việc sách ảnh của 24 ca sĩ ở Tinh hà “say hi” có mức giá được cho là đắt đỏ gây xôn xao mạng xã hội. Có thể thấy văn hóa thần tượng đang ngày càng phát triển ở Việt Nam, kéo theo xu hướng kinh tế hóa mọi thứ liên quan đến nghệ sĩ, từ việc tổ chức concert, fan meeting, đến bán album, hàng hóa bao gồm quần áo, túi, khăn hay sách ảnh như Tinh hà “say hi”.

Thực tế xu hướng này đã rất phổ biến ở các thị trường giải trí phát triển, chuyên nghiệp như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Âu Mỹ.

Kiếm tiền từ 24 anh trai

Từ mùa đầu tiên với sự bùng nổ của loạt concert, ê-kíp sản xuất Tinh hà “say hi” đã bán ra nhiều hàng hóa khác nhau. Hiện tại, trên trang web chính thức, mặt hàng liên quan đến những anh trai của các mùa như khăn, áo, bộ đồ thể thao, túi tote, mô hình… được bán ra với giá dao động từ vài trăm nghìn tới khoảng 5 triệu đồng.

Trong đó, mức giá cao nhất là cuốn photobook phiên bản đặc biệt với mức 5 triệu đồng. Phiên bản thường của cuốn sách ảnh này được bán giá 700.000 đồng.

Phiên bản này chỉ có 500 bản và gồm ảnh cá nhân, concept của 24 anh trai trong Tinh hà “say hi” kèm theo 24 photocard. Trong đó, người mua có thể lựa chọn 1 tấm card của nghệ sĩ họ yêu thích để in ảnh A1. Ngoài ra, khán giả mua phiên bản giới hạn này được tặng một món quà độc quyền, giấy chứng nhận sở hữu photobook phiên bản giới hạn và hộp đựng.

Tinh hà "say hi" là mùa đầu tiên ê-kíp sản xuất phát hành photobook ngay khi chương trình đang lên sóng. Ảnh: NSX.

Trong khi đó, với phiên bản thường, khán giả chỉ nhận được 16 ảnh cá nhân của 16 anh trai trong liên quân 1 hoặc liên quân 2. Nếu đặt mua trong thời gian 22-26/7, người mua nhận 5 photocard ngẫu nhiên, kèm một ảnh thẻ size A1 và cơ hội sở hữu quà đặc biệt. Với những người mua từ 27/7 trở đi, fan sở hữu 3 photocard ngẫu nhiên.

Mức giá ê-kíp đưa ra, nhất là phiên bản đặc biệt, sau đó gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng mức giá đắt đỏ, thậm chí giá cao hơn photobook của ngôi sao quốc tế.

Cuốn sách ảnh The Eras Tour của Taylor Swift với 256 trang dạng bìa cứng có giá 39,99 USD (khoảng hơn 1 triệu đồng) trên Target.

Năm 2022, BTS phát hành loạt sách ảnh mang tên Special 9 Photo-Folio. Dự án gồm 7 cuốn riêng cho từng thành viên và một cuốn chung cả nhóm. Mỗi cuốn sách gồm 80 trang kèm một poster mini, poster gấp, một con tem, một trong 7 loại thẻ ảnh khác nhau và vật phẩm riêng. Thời điểm đó, trên Weverse, bộ sách ảnh được bán với giá hơn 32 USD (khoảng 840.000 đồng).

Theo thống kê trên Ameblo, các cuốn sách ảnh của nhiều ngôi sao Nhật Bản như Nanase Nishino, Asuka Saito, Mai Shiraishi, Rika Watanabe… có giá dao động từ 1.700 yên (khoảng 273.000 đồng) tới 1.900 yên (305.000 đồng).

Tuy nhiên, trước những tranh cãi liên quan đến bộ sách ảnh của Tinh hà "say hi", cũng có khán giả bênh vực. Họ cho rằng bộ sách ảnh có tới 24 nghệ sĩ, kéo theo chi phí trang phục, đầu tư, trang điểm... đều tăng rất nhiều lần nên mức giá cao hơn thông thường là điều có thể hiểu được.

Photobook và nguồn thu mới của nghệ sĩ

Theo Business Insider, các ngôi sao lớn đang tận dụng lượng người hâm mộ khổng lồ để biến những sản phẩm được tuyển chọn như sách ảnh thành nguồn thu hàng triệu USD, bên cạnh doanh thu từ tour diễn và bản quyền phát trực tuyến...

Forbes từng xác nhận Taylor Swift đã trở thành tỷ phú, một phần nhờ thành công vang dội của The Eras Tour và bộ phim hòa nhạc được phát hành sau đó. Tính đến tháng 6/2026, tạp chí này ước tính tài sản ròng của nữ ca sĩ lên tới 2 tỷ USD , đưa cô trở thành nữ nhạc sĩ giàu nhất lịch sử.

Bên cạnh những nguồn thu lớn từ âm nhạc, tour diễn, bán đĩa hay phát hành phim, Taylor Swift còn kiếm tiền từ những sản phẩm tưởng như bên lề, chẳng hạn sách ảnh. Cuốn sách ghi lại hành trình The Eras Tour của nữ ca sĩ đã bán hơn 800.000 bản chỉ trong cuối tuần đầu tiên. Cuốn sách ảnh khổ lớn 256 trang, chứa hơn 500 bức ảnh và những câu chuyện thú vị từ tour diễn.

Tương tự bộ phim hòa nhạc về chuyến lưu diễn, nữ ca sĩ không đi theo các kênh phát hành truyền thống mà lựa chọn tự xuất bản cuốn sách ảnh. Cách làm này giúp cô giữ lại phần lớn hơn từ doanh thu sản phẩm.

Cuốn sách được bán độc quyền tại Target và nhanh chóng bán hàng trăm nghìn bản ngay trong cuối tuần đầu tiên. Sản phẩm thậm chí trở thành cuốn sách phi hư cấu bán chạy thứ hai, chỉ sau hồi ký của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Photobook là một trong những nguồn mang lại thu nhập lớn cho Taylor Swift. Ảnh: @Taylorswift.

Tại thị trường Kpop, sách ảnh vốn đã là sản phẩm quen thuộc. Nó thường được phát hành kèm album hoặc nằm trong danh mục hàng hóa được bán tại các concert.

Theo Tenasia, ở Hàn Quốc, photocard và photobook là hình thức kiếm lời ngày càng thịnh hành. Nhiều fan thậm chí mua album chỉ để sưu tầm ảnh chứ không phải để có được chiếc đĩa cứng.

Về vấn đề này, nhà phê bình văn hóa đại chúng Kim Heon Sik giải thích: "Để những tấm ảnh có giá trị, chúng phải trở nên khan hiếm. Vì các công ty giải trí không chỉ bán ảnh của các thần tượng mà còn phân phối chúng thông qua album hoặc các sự kiện dành cho người hâm mộ, nên nguồn cung được kiểm soát, tạo ra giá trị khan hiếm. Điều này đã giúp cho việc bán những tấm ảnh, đặc biệt card bo góc với giá cao trở nên khả thi".

Trong khi đó, tại Nhật Bản, việc phát hành photobook càng phổ biến hơn. Nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đều có thể phát hành sách ảnh như một sản phẩm riêng, không nhất thiết phải gắn với album hay một dự án âm nhạc.

Minami Tanaka từng phát hành một cuốn photobook và bán được 490.000 bản. Sản phẩm trở thành sách ảnh bán chạy nhất mọi thời đại tại Nhật Bản tính đến năm 2024. Theo Livedoor, việc phát hành photobook thậm chí đã trở thành xu hướng lan rộng trong ngành giải trí Nhật Bản, đặc biệt ở nhóm nghệ sĩ nữ ngoài 30 tuổi.

Photobook không chỉ giúp nghệ sĩ khai thác sức hút cá nhân mà còn mang lại nguồn doanh thu đáng kể. Trường hợp của Minami Tanaka cho thấy một cuốn sách ảnh có thể mở rộng tệp người hâm mộ, vượt ra ngoài nhóm khán giả truyền thống.

Minami Tanaka từng bán được 490.000 bản photobook. Ảnh: @Tv-asahi.

Theo Livedoor, thành công của Tanaka đến từ việc cô không chỉ thu hút người hâm mộ nam mà còn chinh phục nhiều khán giả nữ nhờ gu thẩm mỹ tinh tế, qua đó củng cố vị thế của cô trong lĩnh vực làm đẹp.

Với nhiều nghệ sĩ, photobook cũng là cơ hội để xây dựng hình ảnh mới. Thông qua những bộ ảnh được đầu tư kỹ lưỡng, họ có thể thể hiện trọn vẹn sức hút cá nhân, thậm chí khai thác khía cạnh gợi cảm như một phần trong chiến lược hình ảnh.

Từ Taylor Swift đến các nghệ sĩ Nhật Bản, sách ảnh cho thấy khả năng trở thành một sản phẩm thương mại độc lập, thay vì chỉ đóng vai trò quà tặng đi kèm album. Trong bối cảnh người hâm mộ ngày càng sẵn sàng chi tiền cho những sản phẩm mang tính sưu tầm, photobook có thể trở thành một nguồn thu đáng kể của nghệ sĩ bên cạnh âm nhạc, tour diễn và hàng hóa.