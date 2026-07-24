Người đẹp Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 bị chỉ trích vì trình diễn phản cảm

Phần thi Best in Swimsuit (Người đẹp Biển) trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2026 vừa diễn ra. Trong phần thi này, các thí sinh mặc trang phục bơi 2 mảnh kết hợp phụ kiện cầu kỳ. Ngoài catwalk, họ còn tạo dáng bên bể bơi. Tuy nhiên, phần thể hiện của thí sinh mang số báo danh 106 Emoura Phạm đến từ TP.HCM đang gây tranh cãi.
Thí sinh này nằm ra thành bể bơi và có những động tác được cho là phản cảm. Phần thể hiện của Emoura Phạm gây tranh cãi trên mạng xã hội. Phần đông ý kiến cho rằng các động tác của cô không phù hợp, thậm chí đã đi quá giới hạn của một cuộc thi hoa hậu.
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Emoura Phạm trong phần trình diễn Best in Swimsuit.
“Đây là cuộc thi hoa hậu hay vũ đạo vậy”, “Tôi mở ra xem mà tưởng nhầm chương trình sexy dance”, “Phản cảm quá”, khán giả bình luận.
Emoura Phạm sinh năm 2000, đến từ TP.HCM. Thí sinh sở hữu chiều cao 1,7 m và số đo 3 vòng 79-59-92. Cô có cha là người Anh và mẹ là người Việt.
Trở lại diễn biến của Miss Grand Vietnam 2026, đây là năm thứ 5 cuộc thi này diễn ra. Với phần thi Best in Swimsuit, top 5 chiến thắng gồm Lê Thị Tường Vy, Ngô Bảo Ngọc, Trịnh Yến Nhi, Trần Thị Thoa Thương và Võ Đoàn Bảo Hà.
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Emoura Phạm đang vấp phải ý kiến trái chiều. Ảnh: FBNV.
Chung kết của cuộc thi dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 7 tại TP.HCM. Người chiến thắng sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.
Trong năm trước đó, chiến thắng thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ Đắk Lắk. Sau đó, cô đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Grand International 2025 nhưng không giành giải.
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