Hà Anh sau 10 năm kết hôn với chồng Tây

Hà Anh và ông xã Olly Dowden vừa có chuyến nghỉ dưỡng ở Maldives để kỷ niệm 10 năm chung sống. Người mẫu miêu tả hôn nhân của cô nhẹ nhàng nhưng bền bỉ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hà Anh chia sẻ loạt khoảnh khắc bên chồng và hai con trong chuyến nghỉ dưỡng tại Maldives. Hà Anh cho biết chuyến đi lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 13 năm kể từ ngày hai người gặp và yêu nhau, cũng như 10 năm chính thức trở thành vợ chồng. Lần đầu vợ chồng Hà Anh đến Maldives là kỳ nghỉ trăng mật và lần trở lại này, họ có thêm hai con đồng hành.

Hà Anh bên gia đình trong chuyến nghỉ dưỡng mới đây. Ảnh: FBNV.

Hà Anh kể: “Lần đầu tiên 2 vợ chồng trẻ măng đến đây tận hưởng tuần trăng mật bên nhau, tự nhủ ‘cuộc đời phải đến Maldives ít nhất một lần’ để tận hưởng nước xanh trong và thiên nhiên như thủy mặc bên nhau. Vậy là lần thứ 2 được mang theo hai ‘thành quả’ của cuộc hôn nhân dịu dàng nhưng bền bỉ này để ‘báo cáo’ với mẹ thiên nhiên".

Với Hà Anh, hạnh phúc trọn vẹn là cả gia đình cùng vượt qua hành trình dài bằng ôtô, 2 chuyến bay và tàu cao tốc để đến hòn đảo mơ ước, rồi cùng nhau thức dậy mỗi sáng, chăm con, chơi đùa trên biển và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Hà Anh cũng tiết lộ toàn bộ bức ảnh trong chuyến đi đều do các thành viên trong gia đình và những người bạn mới quen chụp giúp. Cô chia sẻ họ không có ê-kíp đi cùng, mọi bức ảnh đều được lưu lại một cách tự nhiên.

Khép lại chuyến đi, Hà Anh đăng lại lời hứa trong lễ cưới cách đây 10 năm của vợ chồng cô về việc cùng nhau cố gắng, yêu thương và đồng hành trong mọi hoàn cảnh, từ lúc khỏe mạnh đến khi khó khăn, từ niềm vui đến thử thách.

Hà Anh và giáo viên người Anh Olly Dowden (sinh năm 1984) có khoảng 3 năm hẹn hò rồi kết hôn vào 2016. Hiện, họ có 2 con chung là bé Myla và Luca.