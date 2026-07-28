'Nữ thần Waterbomb' gây lo lắng

“Nữ thần Waterbomb” Kwon Eun Bi tiếp tục gây lo lắng khi gặp sự cố trong lúc tập Pilates. Khán giả cho rằng nữ ca sĩ đang giảm cân quá mức.

Ngày 27/7, tờ Osen đưa tin về “nữ thần Waterbomb” với tiêu đề “Kwon Eun Bi gầy đến mức ngã vào giữa các dụng cụ tập Pilates”.

Cụ thể, mới đây, nữ ca sĩ đăng tải video mới trên kênh YouTube cá nhân với tiêu đề “Gặp gỡ các thành viên IZONE - Tai nạn ngã khi tập Pilates”. Video ghi lại nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày của nữ ca sĩ, trong đó có cuộc hội ngộ với các thành viên IZONE sau thời gian dài xa cách.

Kwon Eun Bi gặp sự cố khi đang tập luyện.

Ở phần tiếp theo, nữ ca sĩ đến một phòng tập Pilates và thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của huấn luyện viên. Trong lúc tập luyện, chân Kwon Eun Bi bất ngờ bị trượt ngã và cô sau đó nằm lăn ra giữa các thiết bị Pilates.

Khi huấn luyện viên lo lắng hỏi cô có ổn không, Kwon Eun Bi nhanh chóng trấn an rằng bản thân không sao. Huấn luyện viên nói đây là lần đầu tiên có người bị ngã khi thực hiện động tác này.

Nữ ca sĩ gây lo ngại về sức khỏe. Ảnh: iMBC.

“Đây là lần đầu tiên có người ngã khi tập động tác này. Cô ấy quá gầy nên có thể lọt vào kẽ hở giữa các thiết bị”, huấn luyện viên nói trong video.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã gây lo lắng cho người hâm mộ Kwon Eun Bi. Họ lo ngại nữ ca sĩ ngày càng gầy dẫn đến sức khỏe bị ảnh hưởng. Đây không phải lần đầu, chuyện vóc dáng của nữ ca sĩ gây bàn tán. Trước đó, cô nhiều lần trở thành tâm điểm bởi thân hình được cho là quá gầy hoặc gương mặt khác lạ, vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

Cách đây vài tháng, Kwon Eun Bi thậm chí phải tạm dừng hoạt động vì sức khỏe có vấn đề.

Kwon Eun Bi sinh năm 1995 ra mắt từ 2014 nhưng chỉ thực sự được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình sống còn Produce 48 vào 2018. Sau thành công của chương trình, cô ra mắt trong nhóm IZ*ONE trước khi chuyển hướng hoạt động solo.

Những năm gần đây, Kwon Eun Bi trở thành một trong những gương mặt nổi bật của lễ hội âm nhạc Waterbomb. Với phong cách trình diễn tự tin, hình ảnh quyến rũ cùng vóc dáng nổi bật, cô được truyền thông và người hâm mộ ưu ái gọi bằng biệt danh "Nữ thần Waterbomb".