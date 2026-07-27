Trương Bá Chi xuất hiện mệt mỏi

Ngày 27/7, tờ Stheadline đưa tin Trương Bá Chi lần đầu xuất hiện kể từ khi cha chồng cũ là ông Tạ Hiền qua đời. Sau khi cha Tạ Đình Phong qua đời, Trương Bá Chi không công khai chia sẻ về suy nghĩ, cảm xúc cá nhân.
Thay vào đó, cô âm thầm đổi ảnh đại diện trên Xiaohongshu sang màu đen. Nữ diễn viên cũng sắp xếp để con trai cả Lucas Tse, hiện du học tại Australia, trở về Hong Kong vào giữa tháng 7 để tiễn đưa ông nội.
Sau vài ngày tạm dừng hoạt động để lo liệu chuyện gia đình và ổn định tinh thần, Trương Bá Chi mới xuất hiện trở lại. Cô được bắt gặp tại sân bay Bắc Kinh.
Trương Bá Chi che kín gương mặt khi xuất hiện ở sân bay (ảnh trái). Ảnh: Stheadline, Weibo.
Trương Bá Chi lựa chọn trang phục màu đen giản dị. Cô đội mũ, đeo kính gọng đen, kết hợp khẩu trang, áo cùng màu và mang theo chiếc ba lô lớn. Dù đã che gần như toàn bộ gương mặt, vẻ mệt mỏi vẫn hiện rõ qua ánh mắt, Stheadline miêu tả. Khi được người hâm mộ nhận ra và nhiệt tình chào hỏi, Trương Bá Chi giữ thái độ lịch sự, nhẹ nhàng vẫy tay đáp lại mọi người.
Diễn viên Tạ Hiền qua đời hôm 16/7. Sau đó có thông tin ông để lại 90% tài sản cho 2 cháu trai (con chung của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi). Trương Bá Chi chịu trách nhiệm quản lý khối tài sản thay các con, trừ trường hợp cô kết hôn lần 2. Sau đó, công ty quản lý của Tạ Hiền lên tiếng cho biết mọi thông tin liên quan đến ông lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.
Đã ly hôn Tạ Đình Phong nhiều năm nhưng Trương Bá Chi luôn giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình chồng cũ. Cô cũng được ông Tạ Hiền yêu thương, tôn trọng. Ông Tạ Hiền nhiều lần khen ngợi nữ diễn viên là người con dâu xuất sắc.
Bạn đang ăn vì thích… hay ăn để sống khỏe?
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Làm sao để ăn đúng và hiểu đúng về thực phẩm? Làm sao để đưa ăn uống trở về với vai trò vốn có của nó? Đó chính là lý do cuốn sách Minh triết trong ăn uống phương Đông ra đời. Cuốn sách không phải một cẩm nang ăn kiêng, cũng không đơn thuần là tập hợp công thức nấu ăn mà là một lời cảnh tỉnh quan trọng đến độc giả rằng cách bạn ăn đang quyết định chất lượng sống, sức khỏe tinh thần và cả tuổi thọ của mình.