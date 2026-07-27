So Ji Sub mua vàng tặng 300 nhân viên đoàn phim

So Ji Sub vừa có dự án thành công mang tên "Đặc vụ Kim tái khởi động". Nam diễn viên sau đó chi khoảng 100 triệu won, mua vàng tặng 300 nhân viên đoàn phim.

Theo Star News đưa tin ngày 27/7, So Ji Sub dự kiến cùng các diễn viên và nhân viên đoàn phim Đặc vụ Kim tái khởi động đến Guam nghỉ dưỡng vào giữa tháng 8. Đặc biệt, trong bữa tiệc mừng thành tích của phim hôm 25/7, nam diễn viên Hàn Quốc đã khiến các đồng nghiệp bất ngờ khi tặng vàng cho những diễn viên và nhân viên cùng anh làm việc trong dự án. Số vàng này trị giá khoảng 100 triệu won.

Với chuyến nghỉ dưỡng ở Guam, một quan chức SBS chia sẻ với Star News, một số diễn viên và nhân viên chủ chốt của bộ phim Đặc vụ Kim tái khởi động đang điều chỉnh lịch trình cá nhân để bàn bạc về chuyến đi.

So Ji Sub vừa trở lại thành công với dự án Đặc vụ Kim tái khởi động. Ảnh: Star News.

Đảm nhận vai chính và góp phần dẫn dắt thành công tác phẩm, So Ji Sub cũng tham gia chuyến đi này. Nam diễn viên muốn dành thời gian thư giãn cùng những người đã đồng hành với anh trong quá trình thực hiện bộ phim. Trước đó, nam diễn viên từng không thể tham gia chuyến nghỉ dưỡng của ê-kíp Master's Sun năm 2013 do bận việc cá nhân. Tuy nhiên, lần này anh quyết định sắp xếp thời gian tham gia sau khi hoàn thành một số lịch trình hậu kỳ như phỏng vấn truyền thông.

Yoon Kyung Ho, người đảm nhận vai Park Jin Cheol và có nhiều cảnh diễn chung với So Ji Sub trong phim, cũng được cho là sẽ tham gia chuyến đi. Dù đang bận chuẩn bị cho dự án mới trong nửa cuối năm, nam diễn viên vẫn cố gắng sắp xếp lịch trình để đồng hành cùng ê-kíp.

Trong khi đó, Choi Dae Cheol đóng vai Seong Han Soo, hiện tham gia quay hình bộ phim mới của ENA là Tình yêu quyến rũ. Nam diễn viên được cho là đang tiếp tục điều chỉnh lịch trình cá nhân để xác định xem có thể tham gia chuyến nghỉ dưỡng hay không.

Đặc vụ Kim tái khởi động thuộc thể loại hành động, báo thù. Bộ phim có sự tham gia của So Ji Sub, Choi Dae Cheol, Yoon Kyung Ho, Joo Sang Wook, Son Na Eun và Kim Sung Kyu. Tác phẩm khép lại ở tập 10 với thành tích ấn tượng khi đạt tỷ lệ người xem 23% theo dữ liệu hộ gia đình trên toàn quốc của Nielsen Korea. Phim vượt mốc 20% ngay từ tập thứ 4 và đạt mức cao nhất là 23,1% ở tập thứ 8. Thành tích này giúp dự án đứng thứ hai trong lịch sử phim truyền hình thứ Sáu - thứ Bảy của SBS.

Sau khi tập 10 lên sóng ngày 25/7, Đặc vụ Kim tái khởi động dự kiến tiếp tục gặp lại khán giả qua 2 tập đặc biệt, lần lượt phát sóng vào 31/7 và 1/8.