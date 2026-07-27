Ribi Sachi giữa lúc vướng tin hẹn hò diễn viên kém 7 tuổi

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Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Otis Đỗ Nhật Trường đăng ảnh đón tuổi mới. Đặc biệt, hình ảnh có sự xuất hiện của Ribi Sachi (tên thật Nguyễn Thị Thủy). Nhật Trường còn đăng ảnh chụp tấm thiệp với nội dung: “Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của tôi. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em và khiến nó rực rỡ hơn. Chúc anh luôn hạnh phúc, mạnh khỏe và nhận được tình yêu thương mà anh xứng đáng được nhận”. Tấm thiệp được cho là của Ribi Sachi.
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Thời gian qua, hai người liên tục tương tác, đăng ảnh chụp chung làm dấy lên nghi vấn hẹn hò. Otis thậm chí về quê, phụ giúp gia đình bạn gái tin đồn dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng họ tương tác chỉ để quảng bá bộ phim mới mang tên Cô gái của anh. Hai người hợp tác lần đầu là cách đây 10 năm với dự án Chàng trai của em.
Vài tháng qua, cả 2 liên tục đăng ảnh, video chung gây bàn tán. Tuy nhiên, họ không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận chuyện tình cảm.
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Ribi Sachi tên thật là Thủy Nguyễn, sinh năm 1990. Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn và dễ tạo thiện cảm, cô từng xuất hiện trong nhiều MV của các nghệ sĩ như Lý Hải, Khánh Phương... Ribi Sachi cũng là một trong những người đồng sáng lập FAP TV và hiện sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội.
Ribi Sachi có phong cách thời trang trẻ trung, đa dạng. Nữ diễn viên từng vướng tin đồn hẹn hò với Ngô Kiến Huy sau khi cả hai cùng tham gia một MV ra mắt năm 2018. Tuy nhiên, thời điểm đó, họ giữ im lặng về tin đồn.
Ngoại hình của Ribi Sachi được nhận xét trẻ trung hơn so với độ tuổi. Trong khi đó, Đỗ Nhật Trường sinh năm 1997, bắt đầu được biết đến qua một số bộ phim chiếu mạng như Chàng trai của em, Chàng trai năm 17, Thanh xuân ký và Friendzone. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình, điện ảnh như Bằng chứng vô hình, Quý cô thừa kế 2 hay Không ngại cưới, chỉ cần một lý do. Nam diễn viên từng tham gia Anh trai “say hi” mùa 2 nhưng dừng chân khá sớm.
Hình ảnh đời thường của Ribi Sachi. Cô hiện có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.