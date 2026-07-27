Ribi Sachi giữa lúc vướng tin hẹn hò diễn viên kém 7 tuổi

Ngoại hình của Ribi Sachi được nhận xét trẻ trung hơn so với độ tuổi. Trong khi đó, Đỗ Nhật Trường sinh năm 1997, bắt đầu được biết đến qua một số bộ phim chiếu mạng như Chàng trai của em, Chàng trai năm 17, Thanh xuân ký và Friendzone. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình, điện ảnh như Bằng chứng vô hình, Quý cô thừa kế 2 hay Không ngại cưới, chỉ cần một lý do. Nam diễn viên từng tham gia Anh trai “say hi” mùa 2 nhưng dừng chân khá sớm.