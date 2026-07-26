Diễn viên 'Gia đình là số 1' sau 17 năm nổi tiếng

Ngoại hình trưởng thành của Jin Ji Hee - nữ diễn viên được khán giả biết đến qua bộ phim Gia đình là số 1 - đang nhận được sự chú ý. Theo Mhnse, sự quan tâm này bắt nguồn từ bức ảnh nữ diễn viên Ha Hee Ra chia sẻ sau khi đến xem vở kịch Chim Hải Âu do Jin Ji Hee đảm nhận vai chính Nina. Qua hình ảnh, khán giả bình luận Jin Ji Hee ngày càng xinh đẹp, thay đổi nhiều đến mức họ gần như không nhận ra cô bé từng quen thuộc trên màn ảnh. Jin Ji Hee sinh năm 1999 và gia nhập ngành giải trí từ 5 tuổi. Ảnh: @2xj_hee.

Jin Ji Hee bắt đầu diễn xuất với bộ phim Yellow Handkerchief của KBS. Sáu năm sau, cô nổi tiếng với vai Jung Hae Ri trong sitcom Gia đình là số 1 của MBC. Nhân vật này gắn liền với câu nói “Bbang-kkut-ddong-kkut” và nó trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp diễn viên nhí của Jin Ji Hee. Sau thành công đó, nữ diễn viên từng bước tìm kiếm những hình ảnh mới để thoát khỏi cái bóng của các vai diễn thời thơ ấu. Ảnh: Univ20, @2xj_hee.

Cô góp mặt trong nhiều dự án như Baek Hee trở lại, Unni is alive, Cuộc sống thượng lưu và Penthouse… Bên cạnh lĩnh vực truyền hình, Jin Ji Hee còn tham gia phim điện ảnh, chương trình giải trí và hoạt động trên sân khấu. Nữ diễn viên cũng là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình giải trí. Cô từng dẫn chương trình thiếu nhi Kkureogi Tamgusaengwhal của SBS và xuất hiện trong các chương trình như Strong Heart, Happy Together Season 3, Running Man, Knowing Bros, Radio Star, I Live Alone... Ngoài ra, cô còn đảm nhận vai trò dẫn chuyện cho bộ phim tài liệu DocuGonggam - From Girl to Girl. Ảnh: @2xj_hee.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, thành tích học tập của Jin Ji Hee cũng gây chú ý. Khi còn học đại học, cô đạt điểm A trong toàn bộ bảng điểm, với GPA 4.44 và đứng đầu lớp. Việc duy trì kết quả học tập nổi bật trong thời gian vẫn tham gia các dự án nghệ thuật cho thấy sự nghiêm túc và kỷ luật của nữ diễn viên. Ảnh: @2xj_hee.

Jin Ji Hee cũng sở hữu nhiều giải thưởng trong sự nghiệp. Cô từng nhận giải Diễn viên nhí xuất sắc tại MBC Entertainment Awards 2009 và Liên hoan phim Thanh niên Hàn Quốc 2015. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục được vinh danh với giải Ngôi sao triển vọng dành cho Nữ diễn viên tại Brand Customer Loyalty Awards 2021 và giải Xuất sắc tại Lễ trao giải Văn hóa và Giải trí Hàn Quốc. Ảnh: iMBC, @2xj_hee.

Trong lĩnh vực sân khấu, Jin Ji Hee bắt đầu tích lũy kinh nghiệm qua vai Marcus Brutus trong vở tốt nghiệp Julius Caesar của Đại học Dongguk vào 2021. Giai đoạn 2022-2023, cô đảm nhận vai Nina trong vở Chim Hải Âu. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với vai Mary Warren trong The Crucible năm 2025 và vai Kkotnim trong Giấc mơ của ông lão năm 2026. Ảnh: @2xj_hee.

Hiện Jin Ji Hee trở lại với vai Nina trong Chim Hải Âu, dự kiến được trình diễn trong khoảng thời gian 17/7 đến 2/8. Nữ diễn viên cũng tham gia Giấc mơ của ông lão, dự kiến biểu diễn vào 18/7 tại Nhà hát lớn Icheon Art Hall. Với việc liên tục xuất hiện trên sân khấu sau khi hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và giải trí, Jin Ji Hee đang từng bước mở rộng hình ảnh với tư cách diễn viên trưởng thành. Sau khi ký hợp đồng độc quyền với The Harry Media, cô tiếp tục theo đuổi các dự án diễn xuất đa dạng, trong đó có The Crucible. Ảnh: @2xj_hee.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.