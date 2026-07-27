Vợ NSND Công Lý nói về thông tin chồng vũ phu

Ngọc Hà khẳng định thông tin NSND Công Lý đập phá đồ đạc, bạo hành vợ là không chính xác. Cô cho biết ông xã chưa bao giờ có hành động vũ phu.

Mới đây, Ngọc Hà đăng tải clip lên tiếng về thông tin NSND Công Lý đập phá đồ đạc, bạo hành vợ. Theo Ngọc Hà, những ngày qua, nhiều người bày tỏ sự lo lắng và đặt nghi vấn cô bị ông xã bạo hành. Lý do là trong clip đăng tải cách đây ít ngày của Ngọc Hà, khán giả nghe thấy tiếng đổ vỡ.

Tuy nhiên, Ngọc Hà giải thích thời điểm cô quay clip, giúp việc đang rửa bát đũa, dọn dẹp nhà cửa dẫn đến tiếng ồn.

Ngọc Hà phủ nhận thông tin NSND Công Lý vũ phu. Ảnh: FBNV.

Cô chia sẻ: “Trong clip của tôi có tiếng loảng xoảng như bát vỡ, ném đồ. Mọi người hỏi có phải anh Lý không và rất thương tôi. Hôm nay tôi xin đính chính. Anh Lý nhìn có vẻ khó tính nhưng chưa bao giờ có hành vi bạo lực trong gia đình đâu. Anh ấy cũng không có thói quen ném hay vứt đồ đạc bừa bãi. Anh ấy thậm chí ngăn nắp, gọn gàng hơn tôi nên không có chuyện ném đồ”.

NSND Công Lý và Ngọc Hà tổ chức lễ cưới vào tháng 1/2020. Một năm sau, nghệ sĩ gặp vấn đề về sức khỏe. Kể từ đó, Ngọc Hà luôn đồng hành và chăm sóc chồng trong quá trình điều trị.

Sau biến cố sức khỏe, Công Lý không còn giữ vị trí Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Hiện nghệ sĩ thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện hoặc tham gia phim ảnh, chủ yếu đảm nhận những vai diễn nhỏ với thời gian ghi hình không kéo dài.

Ngọc Hà cho biết sau nhiều biến cố, cô chưa từng trách móc số phận hay tìm kiếm sự thương cảm từ cộng đồng. Thay vào đó, vợ Công Lý tự mình xoay xở cuộc sống bằng công việc livestream, nỗ lực bán từng sản phẩm để tạo thu nhập.

Gần đây, Ngọc Hà lên tiếng bác bỏ thông tin cho được tài trợ chi phí điều trị cho Công Lý tại Nhật Bản trong suốt 3 năm.

Cô khẳng định gia đình chưa từng kêu gọi quyên góp hay xin tiền bất kỳ ai để chữa bệnh. Theo Ngọc Hà, toàn bộ chi phí điều trị đều được trang trải bằng công sức lao động và thu nhập của gia đình.