Ninh Dương Lan Ngọc đính chính

Ninh Dương Lan Ngọc phủ nhận bất hòa với Xuân Tiền. Trước đó, 2 người cùng tham gia sự kiện nhưng bị đồn ngó lơ nhau.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc tham gia một sự kiện. Sau sự kiện, nhiều video liên quan đến nữ diễn viên lan truyền. Theo các tiêu đề và nội dung video, Ninh Dương Lan Ngọc có thái độ lạ, được cho là “giận” hoặc “ lơ” Xuân Tiền.

Tới chiều 29/7, nữ diễn viên lên tiếng đính chính. Cô viết: “Đừng dựng tình huống cho Tư nữa. Lần sau bất kể gặp ai, thân hay mới quen biết, Tư cũng tay bắt mặt mừng. Tư hứa, đừng làm tôi sợ đi sự kiện mà”.

Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng về mối quan hệ với Xuân Tiền. Ảnh: FBNV.

Cùng lúc, quản lý của nữ diễn viên cũng lên tiếng giải thích. Người này cho biết do cùng công ty quản lý nên Lan Ngọc, Xuân Tiền và Tú Hảo lên thảm đỏ, quay, chụp ảnh cùng nhau. Thế nhưng, các clip được cắt ghép thành chỉ còn Lan Ngọc và Xuân Tiền, kèm theo đó là những câu chuyện không đúng sự thật.

Lan Ngọc và Xuân Tiền từng hợp tác trong phim Gái già lắm chiêu, sau đó có mối quan hệ thân thiết.

Nữ diễn viên đang trở lại với mùa mới của Running Man Vietnam. Trước đó, mùa thứ 3 của chương trình lên sóng trong năm 2025 với dàn cast gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Anh Tú Atus, Quang Trung, Liên Bỉnh Phát, Quân A.P và Quang Tuấn. Sang mùa mới, chương trình giữ nguyên đội hình và mang chủ đề Một kỳ nghỉ mà không ai được nghỉ.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên chuẩn bị thực hiện dự án mới mang tên Mật mã Đông Dương. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau thời gian dài vắng bóng.