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Giải trí

Kim Soo Hyun được minh oan

  • Thứ tư, 29/7/2026 17:46 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Cảnh sát mới đây thông báo không có bằng chứng chứng minh việc Kim Soo Hyun đã hẹn hò với Kim Sae Ron khi diễn viên này chưa thành niên.

Ngày 29/7, tờ YTN đưa tin cảnh sát minh oan cho Kim Soo Hyun về cáo buộc hẹn hò với Kim Sae Ron vào thời điểm cô chưa thành niên. Theo truyền thông Hàn Quốc, Sở cảnh sát Seongdong, Seoul đã tuyên bố nam diễn viên vô tội.

Cảnh sát quyết định không chuyển vụ án cho viện kiểm sát do thiếu bằng chứng. Trước đó, gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron cáo buộc Kim Soo Hyun vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em. Lý do là Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron khi nữ diễn viên này chưa thành niên.

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Cảnh sát bác bỏ cáo buộc của gia đình Kim Sae Ron về Kim Soo Hyun. Ảnh: News1.

Gia đình Kim Sae Ron thậm chí công bố đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa người quá cố và một người quen trước khi cô qua đời. Theo nội dung đoạn ghi âm, Kim Sae Ron có quan hệ tình cảm với Kim Soo Hyun từ khi cô chưa trưởng thành.

Đáp lại, phía Kim Soo Hyun lập luận rằng đoạn ghi âm đã bị làm giả bằng trí tuệ nhân tạo và đệ đơn kiện gia đình Kim Sae Ron về tội phỉ báng do phát tán thông tin sai lệch. Nam diễn viên cũng khẳng định có hẹn hò với Kim Sae Ron nhưng là sau khi cả hai đã trưởng thành.

Ngoài gia đình Kim Sae Ron, nam diễn viên còn đâm đơn kiện Kim Se Eui - chủ kênh Viện nghiên cứu Garosero. Người này đã thay mặt gia đình Kim Sae Ron để đăng tải các cáo buộc liên quan đến Kim Soo Hyun. Cuối tháng 5, Kim Se Eui bị bắt giam với cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun.

Vụ việc kéo dài nhiều tháng đã ảnh hưởng tới sự nghiệp của Kim Soo Hyun. Nam diễn viên thậm chí bị nhãn hàng đâm đơn kiện, đòi bồi thường. Mới đây, ngôi sao Hàn Quốc đã trở lại với công việc khi có lịch trình chụp ảnh ở nước ngoài.

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Minh Hạo

Kim Soo Hyun Kim Sae Ron

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