'Em gái quốc dân' Moon Geun Young kết hôn

Theo truyền thông Hàn Quốc, ông xã của Moon Geun Young là diễn viên nhạc kịch Jung Pyung, hơn cô 7 tuổi. Hai người hẹn hò bí mật nhiều năm.

Nữ diễn viên Moon Geun Young thông báo kết hôn ở tuổi 39 bằng một bức thư viết tay đăng trên trang cá nhân vào 29/7, tờ Khan đưa tin.Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng bởi nữ diễn viên Hàn Quốc vốn kín tiếng trong chuyện đời tư.

Trong thư, Moon Geun Young cho biết cô đã gặp được người muốn đồng hành trên chặng đường phía trước. Nữ diễn viên chia sẻ bản thân không còn muốn bước đi một mình hay giữ những nỗi lo cho riêng mà mong được cùng người ấy sẻ chia mọi niềm vui, khó khăn trong cuộc sống.

Moon Geun Young kết hôn ở tuổi 39. Ảnh: News1.

"Tôi đã gặp được người mình muốn cùng bước đi trên con đường trước đây luôn đi một mình. Đó là người muốn cùng tôi chia sẻ những điều tôi từng phải tự gánh vác. Chúng tôi cùng cười với nhau ngay cả vì những chuyện nhỏ bé nhất. Từ bây giờ, tôi muốn cùng người ấy lấp đầy cuộc sống phía trước", cô viết.

Moon Geun Young cũng bày tỏ mong muốn nhận được những lời chúc phúc thay vì sự lo lắng từ khán giả. Cô hứa tiếp tục sống chăm chỉ và nỗ lực hơn để đáp lại tình cảm của người hâm mộ.

Theo News1, chồng của Moon Geun Young là diễn viên nhạc kịch Jung Pyung, hơn cô 7 tuổi. Anh ra mắt từ năm 2007 và tham gia nhiều tác phẩm như Radio Star, Aida và vở kịch Eden Beauty Salon. Hai người quen biết khi cùng hoạt động trong nhóm sáng tạo Bachi do Moon Geun Young dẫn dắt. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, cả hai dần phát triển tình cảm nhờ sự thấu hiểu và tin tưởng dành cho nhau.

Moon Geun Young giấu kín chuyện hẹn hò suốt thời gian qua. Ảnh: News1.

Nguồn tin cho biết Moon Geun Young và Jung Pyung giữ kín chuyện tình cảm trong suốt thời gian hẹn hò, đến mức ngay cả những người thân thiết cũng không hay biết. Họ cũng không tổ chức lễ cưới rình rang mà chỉ dùng một bữa tiệc riêng tư với sự tham dự của các thành viên trong gia đình để đánh dấu cột mốc quan trọng.

Sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân, Moon Geun Young vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Gần đây, cô tham gia vở kịch Những đứa trẻ mồ côi, xuất hiện trong chương trình You Quiz on the Block của đài tvN và hoàn thành quá trình ghi hình bộ phim mới của đạo diễn Yeon Sang Ho. Đây cũng là dự án đánh dấu lần tái hợp giữa cô và đạo diễn sau Hellbound 2.

Moon Geun Young sinh năm 1987, ra mắt từ năm 1999. Cô được đông đảo khán giả biết đến khi vào vai thời nhỏ của nhân vật Yoon Eun Seo do Song Hye Kyo thể hiện trong Trái tim mùa thu. Sau đó, nữ diễn viên liên tiếp ghi dấu với Câu chuyện về hai chị em, Cô dâu nhỏ xinh, Vũ điệu Samba, Love Me Not và đặc biệt giành Daesang tại SBS Drama Awards 2008 nhờ vai Shin Yun Bok trong Họa sĩ gió.

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động, Moon Geun Young tiếp tục tham gia nhiều dự án như Cinderella's Sister, Mary Stayed Out All Night, Nữ thần lửa… và gần đây là Hellbound 2. Cô được đánh giá là một trong những diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn Quốc với khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai.