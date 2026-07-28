MV 'Come My Way' của Sơn Tùng giờ ra sao?

Sau khoảng 2 tháng phát hành, "Come My Way" của Sơn Tùng đã giảm thứ hạng trên các BXH YouTube. MV hiện đạt 40 triệu lượt xem.

Hai tháng trước, Come My Way được Sơn Tùng phát hành. Sau thời gian dài ra mắt, sản phẩm không còn giữ được sức nóng bùng nổ như những ngày đầu nhưng vẫn duy trì độ hiện diện nhất định trên thị trường âm nhạc.

Sản phẩm đạt gần 40 triệu lượt xem và đứng hạng 60 trong danh sách Video nhạc hàng đầu của YouTube tính tới tối 27/7. Tuy nhiên, so với MV ra mắt ngay trước đó của Sơn Tùng là Đừng làm trái tim anh đau, tốc độ tăng lượt xem của Come My Way chậm hơn hẳn. Ra mắt vào giữa năm 2024, Đừng làm trái tim anh đau đạt khoảng 60 triệu lượt xem sau hơn một tháng phát hành.

MV mới nhất của Sơn Tùng có sự hợp tác với rapper TYGA. Ảnh: FBNV.

Ngoài ra, độ viral hay lan tỏa trong đời sống hàng ngày của Come My Way cũng khó bằng những sản phẩm trước của giọng ca sinh năm 1994. Nếu Đừng làm trái tim anh đau, Em của ngày hôm qua, Nơi này có anh... được cover, sử dụng làm nhạc nền rồi phủ sóng rộng rãi ở các nền tảng mạng xã hội lẫn hàng quán, địa điểm công cộng, Come My Way im ắng hơn. Tuy nhiên, điều này cũng dễ hiểu khi Come My Way được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh và hướng tới thị trường quốc tế.

Hiện tại, trong danh mục 20 video thịnh hành tại Việt Nam, Come My Way giữ hạng 5 sau các tiết mục âm nhạc của Tinh hà “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai. Ở danh mục 100 bài hát hàng đầu Việt Nam, sản phẩm rơi xuống hạng 17, trong khi Tìm em của Hngle và Bảo Anh giữ hạng cao nhất. Đã tụt hạng nhưng thành tích của Come My Way vẫn là khá ấn tượng.

Đặc biệt thời gian qua, nam ca sĩ đối mặt với sự cạnh tranh từ rất nhiều đồng nghiệp, điển hình là MCK và tiếp đó là chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Tinh hà “say hi”. MCK tung ra cùng lúc 30 sản phẩm âm nhạc trong khi 2 chương trình kể trên cũng có tiết mục mới liên tục. Trong bối cảnh đó, Come My Way vẫn giữ được thứ hạng khá tốt trên các bảng xếp hạng.

Hôm 12/7, Sơn Tùng M-TP tung ra MV Come My Way phiên bản softer version (tạm dịch: phiên bản nhẹ nhàng). Cách làm này cũng giúp nam ca sĩ phần nào duy trì sức nóng cho màn trở lại mới nhất.

Nếu sản phẩm trước mang đến màu sắc khác biệt, MV lần này được thực hiện trong không gian nội thất. Sơn Tùng M-TP hóa thân thành một chàng trai lặng lẽ ngồi trong góc quán cà phê, dõi theo từng khoảnh khắc thời gian trôi qua bên chiếc đồng hồ. Trong không gian ấy, những kỷ niệm về người yêu liên tục trở lại trong tâm trí anh. Nhân vật vẫn nuôi hy vọng cô gái sẽ không rời đi, dù thời gian cứ lặng lẽ trôi qua.

Sơn Tùng tung ra MV Come My Way vào 28/5 sau vài năm im ắng. Thời điểm mới phát hành, sản phẩm gây sốt khắp các nền tảng mạng xã hội và nhanh chóng leo lên hạng 1 của các BXH trên YouTube.

Theo nam ca sĩ, sản phẩm giống bước đầu tiên của anh trên sân khấu quốc tế về mặt chuyên môn. Điều khiến Sơn Tùng tự hào nhất khi tung ra dự án là đã dám bước ra khỏi vùng an toàn một lần nữa và cống hiến hết mình để đi theo con đường riêng mà không chút do dự.