Nguyễn Hùng 'Phép màu' gây bàn tán

Cộng đồng mạng đang tràn vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Hùng và để lại bình luận. Nam ca sĩ này trước đó nổi tiếng với bản hit "Phép màu".

Từ sáng 28/7, Nguyễn Hùng - tác giả bản hit Phép màu - bất ngờ phủ sóng mạng xã hội với tin đồn hẹn hò. Tên tuổi, hình ảnh của anh bị nhắc đến trong những thông tin đời tư không tích cực và chưa được kiểm chứng, xác nhận. Đáng nói, nhiều tài khoản mạng tràn vào trang cá nhân của ca sĩ này và để lại những bình luận trái chiều.

Bài đăng gần nhất trên trang cá nhân của anh là vào 23/7 đang xuất hiện thêm nhiều bình luận mới được viết trong khoảng một ngày trở lại đây. Dù trước đó, lượt tương tác của bài viết này không cao. Tình trạng tương tự cũng đang xảy ra với các bài đăng gần đây trên kênh TikTok của nam ca sĩ.

Hiện tại, Nguyễn Hùng chưa lên tiếng về thông tin đang ồn ào trên MXH.

Nguyễn Hùng được yêu thích với bản hit Phép màu. Ảnh: FBNV.

Nguyễn Hùng là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của Vpop trong 2 năm qua. Nam ca sĩ khởi đầu với vai trò thành viên ban nhạc Maydays, được thành lập tại Đà Nẵng vào 2024. Tuy nhiên, phải đến khi ca khúc Phép màu trở thành hiện tượng trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội, tên tuổi của anh mới thực sự được đông đảo khán giả biết đến.

Sau đó, Nguyễn Hùng tiếp tục tạo dấu ấn với Còn gì đẹp hơn - ca khúc nhạc phim của Mưa đỏ. Hai bản hit liên tiếp giúp nam ca sĩ từ gương mặt mới trở thành hiện tượng của thị trường nhạc Việt.

Những thành công này được ghi nhận tại Làn Sóng Xanh 2025, khi Nguyễn Hùng chiến thắng ở nhiều hạng mục như Bài hát hiện tượng, Ca khúc nhạc phim được yêu thích và Gương mặt mới xuất sắc.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Nguyễn Hùng còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Anh tham gia bộ phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền và gần đây góp mặt trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi do Chung Chí Công thực hiện.

Về đời tư, hồi tháng 3, Tường Vi - bạn gái của Nguyễn Hùng - xác nhận cả hai đã chia tay sau thời gian dài gắn bó. Cô cho biết hai người quyết định đi trên những con đường riêng nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Cô cũng mong khán giả thấu hiểu quyết định của cả hai, đồng thời tiếp tục ủng hộ Nguyễn Hùng trên chặng đường hoạt động nghệ thuật sắp tới.