Nguyễn Hùng 'Phép màu' và bạn gái chia tay

Bạn gái nam ca sĩ lên tiếng xác nhận cả hai đã chia tay. Họ giữ mối quan hệ bạn bè sau khi đường ai nấy đi.

Chiều 7/3, Tường Vi, bạn gái Nguyễn Hùng thông báo về việc cả hai chia tay. Cô cho biết: "Thật khó để đăng. Nhưng tôi và anh Hùng bây giờ một người một con đường riêng. Rất biết ơn vì mọi người yêu thích tôi và cả anh Hùng. Chúng tôi vẫn là bạn bè tốt sau khi kết thúc. Về những bài viết chúng tôi đăng, bản thân muốn giữ một chút kỷ niệm cũng như sự tôn trọng mối quan hệ".

Cô mong được mọi người thấu hiểu và chia sẻ. Tường Vi hy vọng công chúng vẫn yêu quý và ủng hộ các sản phẩm tiếp theo của nam ca sĩ.

Nguyễn Hùng và Tường Vi thông báo chia tay. Ảnh: IGNV.

Nguyễn Hùng và Tường Vi trải qua nhiều năm gắn bó, đồng hành. Trên trang cá nhân, Tường Vi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai.

Nguyễn Hùng xuất phát điểm là thành viên của ban nhạc Maydays được thành lập ở Đà Nẵng vào năm 2024. Anh nổi tiếng sau khi ca khúc Phép màu gây sốt. 6 tháng sau đó, Nguyễn Hùng tiếp tục có Còn gì đẹp hơn, ca khúc nhạc phim của bom tấn Mưa đỏ. Hai sản phẩm đưa Nguyễn Hùng từ một người không ai biết đến hiện tượng của thị trường nhạc Việt hai năm qua.

Tại Làn sóng xanh 2025, anh được vinh danh ở nhiều hạng mục gồm Bài hát hiện tượng, Ca khúc nhạc phim được yêu thích, Gương mặt mới xuất sắc. Trên sân khấu, anh cho biết không thể tin những điều đang diễn ra là sự thật. "Bằng những gì em đã có hiện tại, em sẽ cố gắng hơn nữa để cống hiến cho khán giả những sản phẩm tốt hơn", Nguyễn Hùng bày tỏ.

Ngoài âm nhạc, Nguyễn Hùng còn tham gia phim ảnh. Anh góp mặt trong phim Mưa đỏ (Đặng Thái Huyền), gần nhất có Cảm ơn người đã thức cùng tôi (Chung Chí Công).