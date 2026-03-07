Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Nguyễn Hùng 'Phép màu' và bạn gái chia tay

  • Thứ bảy, 7/3/2026 16:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bạn gái nam ca sĩ lên tiếng xác nhận cả hai đã chia tay. Họ giữ mối quan hệ bạn bè sau khi đường ai nấy đi.

Chiều 7/3, Tường Vi, bạn gái Nguyễn Hùng thông báo về việc cả hai chia tay. Cô cho biết: "Thật khó để đăng. Nhưng tôi và anh Hùng bây giờ một người một con đường riêng. Rất biết ơn vì mọi người yêu thích tôi và cả anh Hùng. Chúng tôi vẫn là bạn bè tốt sau khi kết thúc. Về những bài viết chúng tôi đăng, bản thân muốn giữ một chút kỷ niệm cũng như sự tôn trọng mối quan hệ".

Cô mong được mọi người thấu hiểu và chia sẻ. Tường Vi hy vọng công chúng vẫn yêu quý và ủng hộ các sản phẩm tiếp theo của nam ca sĩ.

nguyen hung anh 1

Nguyễn Hùng và Tường Vi thông báo chia tay. Ảnh: IGNV.

Nguyễn Hùng và Tường Vi trải qua nhiều năm gắn bó, đồng hành. Trên trang cá nhân, Tường Vi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai.

Nguyễn Hùng xuất phát điểm là thành viên của ban nhạc Maydays được thành lập ở Đà Nẵng vào năm 2024. Anh nổi tiếng sau khi ca khúc Phép màu gây sốt. 6 tháng sau đó, Nguyễn Hùng tiếp tục có Còn gì đẹp hơn, ca khúc nhạc phim của bom tấn Mưa đỏ. Hai sản phẩm đưa Nguyễn Hùng từ một người không ai biết đến hiện tượng của thị trường nhạc Việt hai năm qua.

Tại Làn sóng xanh 2025, anh được vinh danh ở nhiều hạng mục gồm Bài hát hiện tượng, Ca khúc nhạc phim được yêu thích, Gương mặt mới xuất sắc. Trên sân khấu, anh cho biết không thể tin những điều đang diễn ra là sự thật. "Bằng những gì em đã có hiện tại, em sẽ cố gắng hơn nữa để cống hiến cho khán giả những sản phẩm tốt hơn", Nguyễn Hùng bày tỏ.

Ngoài âm nhạc, Nguyễn Hùng còn tham gia phim ảnh. Anh góp mặt trong phim Mưa đỏ (Đặng Thái Huyền), gần nhất có Cảm ơn người đã thức cùng tôi (Chung Chí Công).

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Phim có Phương Anh Đào cán mốc 100 tỷ đồng

Bộ phim của Lê Thanh Sơn vừa cán mốc 100 tỷ đồng. Đây là phim Tết thứ 3 gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ.

12 giờ trước

An Nhi

nguyễn hùng nguyễn hùng phép màu

    Đọc tiếp

    Thoi quen ky la cua Jang Dong Gun hinh anh

    Thói quen kỳ lạ của Jang Dong Gun

    7 giờ trước 10:58 7/3/2026

    0

    Vợ nam diễn viên chia sẻ về thói quen lau giày mỗi ngày của chồng. Go So Young tiết lộ đó là cách Jang Dong Gun giải tỏa áp lực.

    Ban trai Hoa Minzy la ai hinh anh

    Bạn trai Hòa Minzy là ai

    4 giờ trước 14:35 7/3/2026

    0

    Người thân và đông đảo đồng nghiệp, khán giả đồng loạt gửi lời chúc phúc khi Hòa Minzy công khai bạn trai quân nhân.

    Hoa Minzy: 'Ban trai da hoi cuoi toi' hinh anh

    Hòa Minzy: 'Bạn trai đã hỏi cưới tôi'

    4 giờ trước 13:48 7/3/2026

    0

    Nữ ca sĩ vừa chính thức công khai thông tin, hình ảnh về bạn trai quân nhân. Cô cho biết đã được gia đình bạn trai hỏi cưới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý