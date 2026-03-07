Hòa Minzy: 'Bạn trai đã hỏi cưới tôi'

Nữ ca sĩ vừa chính thức công khai thông tin, hình ảnh về bạn trai quân nhân. Cô cho biết đã được gia đình bạn trai hỏi cưới.

Trưa 7/3, Hòa Minzy đăng tải loạt ảnh về bạn trai Văn Cương và chặng đường cả hai gắn bó, đồng hành. Trong loạt ảnh, Văn Cương thân thiết với cha mẹ và con trai nữ ca sĩ. Ngoài ra, Hòa Minzy cũng chia sẻ khoảnh khắc đời thường của cả hai. Khi đó, bạn trai quân nhân chở Hòa Minzy bằng xe máy. Cả hai diện trang phục giản dị, đeo khẩu trang che kín mặt.

Cô chia sẻ Văn Cương bằng tuổi cô. Cả hai đều xuất phát từ gia đình làm nông. Chuyện tình cảm của họ được gia đình hai bên ủng hộ, vun vén.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Hòa Minzy và bạn trai quân nhân. Ảnh: FBNV.

Ngoài ra, nữ ca sĩ cho biết gia đình bạn trai quân nhân đã hỏi cưới cô.

"Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh. Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của e cũng sẽ thương anh thôi. Xin lỗi fan vì giờ mới có thông báo chính thức tới mọi người. Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ em mở lòng và bỏ mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc", cô chia sẻ.

Theo nữ ca sĩ, khi ở cạnh Văn Cương, cô thực sự yên tâm và tập trung phát triển công việc. "Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hòa được rồi", cô nhắn nhủ nửa kia.

Hòa Minzy và Văn Cương quen nhau khi cùng tham gia Sao nhập ngũ 2022. Bạn trai của ca sĩ cũng góp mặt trong MV sắp ra mắt của Hòa Minzy.

Chuyện tình cảm của cặp đôi được người thân, bạn bè và đồng nghiệp ủng hộ. Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ Việt cũng chia sẻ khoảnh khắc Hòa Minzy nắm tay người yêu. Họ khen cả hai đẹp đôi và mong sớm nhận thiệp cưới.

Nhã Phương, Đức Phúc, Ninh Dương Lan Ngọc, Vân Hugo, S.T Sơn Thạch... xúc động khi đồng nghiệp hạnh phúc.

Hương Giang còn gọi người yêu của Hòa Minzy là "em rể bảnh" trong khi MC Phí Linh bình luận: "Em Bo bảo mẹ Hòa là mẹ lấy bố Cương nhanh lên rồi đấy. Mẹ làm thế nào thì làm đi".

Hòa Minzy trả lời từng bình luận của đồng nghiệp và đông đảo khán giả. Cô viết: "Em cảm ơn mọi người vì đã thương em".