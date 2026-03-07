Hòa Minzy giữa tin công khai bạn trai quân nhân

Hòa Minzy được cho là công khai bạn trai quân nhân vào tối 6/3. Cô đăng tải đoạn clip có hình ảnh cận mặt nửa kia kèm chia sẻ: "'Trước 2 bên họ hàng, đẹp duyên sánh đôi'. Câu hát này thật hay mọi người nhỉ. Một tình yêu được bố mẹ, gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thực sự rất hạnh phúc". Sau đó, Hòa Minzy còn hứa sẽ chia sẻ nhiều hơn và "mời fan đi ăn cỗ". Trước đó, vào ngày lễ tình nhân 14/2, Hòa Minzy cũng khoe ảnh được tặng bó hoa hồng lớn.

Theo nguồn tin thân cận, nửa kia của Hòa Minzy tên T.V.C (sinh năm 1995), quê Bắc Ninh. Cả hai quen nhau khi cùng tham gia Sao nhập ngũ 2022. Người này cũng góp mặt trong MV sắp ra mắt của Hòa Minzy. Dưới bài đăng của nữ ca sĩ, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc phúc cho cô.

Chị gái của Hòa Minzy cũng chia sẻ bài đăng của em. Cô viết: "Rồi xong nhé, quá đẹp. Nghĩ cũng thương nó. Giỏi, giàu nhưng sự nghiệp vất vả gian nan, tình duyên lận đận. Bao năm luôn khao khát yêu và được yêu, nay có được bờ vai vững chãi an tâm dựa vào. Gia đình chúc phúc cho 2 em". Ngoài ra, trong phần bình luận, chị gái ca sĩ cũng dành nhiều lời khen cho T.V.C.

Trước khi công khai chuyện tình cảm, Hòa Minzy khá kín tiếng. Cô từng được fan "đẩy thuyền" với Văn Toàn. Song cả hai đều lên tiếng phủ nhận. Hòa Minzy khẳng định họ chỉ là bạn bè thân thiết. Hai người thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống. Văn Toàn từng tiết lộ cho cô bạn thân vay số tiền lớn, lên tới hàng tỷ đồng để làm MV. Mỗi lần Hòa Minzy ra sản phẩm mới, nam cầu thủ cũng nhiệt tình chia sẻ thông tin, quảng bá giúp nữ ca sĩ.

Ngoài thời gian dành cho âm nhạc, Hòa Minzy tập trung cho gia đình và con trai. Bé Bo, con trai của nữ ca sĩ sắp 7 tuổi. Cậu bé được khen lém lỉnh, thông minh và tình cảm. Vào những dịp rảnh rỗi, Hòa Minzy thường đưa cả gia đình đi du lịch trong và ngoài nước.

Ở tuổi 31, Hòa Minzy ngày càng xinh đẹp và trẻ trung. Năm 2025, nữ ca sĩ thành công với MV Bắc Bling và Nỗi đau giữa hòa bình. Tại Làn sóng xanh 2025, cô được vinh danh với nhiều giải thưởng. Trong đó, Bắc Bling thắng giải hạng mục Ca khúc của năm và MV của năm. Ở hạng mục Sự kết hợp xuất sắc, Bắc Bling tiếp tục được xướng tên giành chiến thắng với sự kết hợp của Hòa Minzy, Xuân Hinh và Tuấn Cry. Tác phẩm nhận được 46,8% số phiếu của hội đồng bình chọn. Ngoài ra, Hòa Minzy cũng nhận nhiều giải thưởng quan trọng ở các lễ trao giải về âm nhạc.

Dấu hiệu của tình yêu

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Đặt họ vào những xáo trộn, đổi thay của thời cuộc sau khi hòa bình lập lại, tác giả gửi gắm trong từng trang truyện cái nhìn đa chiều cùng những chiêm nghiệm sâu sắc về thế sự và đời người.