Luk Vân: 'Sốc, hoang mang khi phim thua lỗ'

Nữ đạo diễn cho biết cô từng đối mặt với cú sốc lớn sau thất bại của "Khi ta hai lăm". Luk Vân thậm chí còn nghĩ đến việc bỏ nghề đạo diễn.

Tại buổi giới thiệu dự án điện ảnh Bus: Chuyến xe một chiều tại TP.HCM vào chiều 6/3, đạo diễn Luk Vân phản hồi câu hỏi: "Lý do nhiều dự án thua lỗ nhưng vẫn liên tiếp phát hành các bộ phim?". Nữ đạo diễn cho biết với dự án gần nhất là Khi ta hai lăm, việc doanh thu không như kỳ vọng, dẫn đến thua lỗ khiến cô sốc, hoang mang. Ở thời điểm đó, Luk Vân từng có suy nghĩ sẽ dừng lại hành trình làm đạo diễn.

Sau thời gian đi dạy diễn xuất, cô quyết định trở lại với màn ảnh rộng. Luk Vân nói mỗi bộ phim là một bài học lớn. Sau nhiều năm làm nghề, cô nhận ra bản thân cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn cho các dự án sau.

Luk Vân là phát hành nhiều dự án điện ảnh nhưng doanh thu kém kỳ vọng.

"Tôi đã làm phim từ rất lâu rồi. Nếu xét về mặt doanh thu, các phim của tôi trước nay chưa bao giờ đạt mức thắng, thường chỉ dừng lại ở mức trung bình hoặc khá. Mọi người trong nghề cũng đặt câu hỏi: 'Tại sao tôi ra phim đều quá?" hoặc thắc mắc tiền đâu để làm. Bản thân tôi đôi khi cũng không biết phải trả lời thế nào. Tôi cứ làm và mọi thứ cứ đẩy mình đi", cô nói.

Luk Vân chia sẻ thêm: "Hồi xưa khi mới học đạo diễn chính quy tại trường Sân khấu Điện ảnh, tôi cứ nghĩ học xong là đủ để làm nghề. Nhưng càng làm, tôi càng thấy mỗi bộ phim dạy cho mình những kinh nghiệm quý báu để sửa chữa những thứ không ổn. Trong dự án lần này, tôi chọn cách lắng nghe khán giả nhiều hơn, nghiên cứu kỹ xem họ thực sự thích gì và mong muốn điều gì".

Trở lại sau hai năm với Bus: Chuyến xe một chiều, Luk Vân mang tới dự án thuộc thể loại tâm linh, kinh dị. Trong dàn cast, sự xuất hiện của Vĩnh Đam - nam chính Thỏ ơi gây chú ý. Theo Luk Vân, cô casting và chọn Vĩnh Đam nhờ hợp vai.

"Trước đây, tôi không biết Vĩnh Đam là ai. Em ấy cũng trải qua hai vòng casting online và trực tiếp. Sau khi tôi chọn Vĩnh Đam cho phim của mình rồi, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ phó đạo diễn phim Thỏ ơi. Tôi bất ngờ vì không biết Vĩnh Đam cũng tham gia casting và trúng phim của Trấn Thành với vai nam chính. Tôi đã cố gắng sắp xếp lịch quay để Vĩnh Đam tham gia cùng lúc hai phim. Vì đây là cơ hội lớn của Vĩnh Đam và khuyên em nên trân trọng", nữ đạo diễn nói.

Luk Vân được biết đến với vai trò sản xuất, đạo diễn. Cô từng cầm trịch các dự án 4 năm hai chàng một tình yêu, Hà Nội em yêu anh hay Full house… Năm 2023, cô cho ra mắt phim điện ảnh Khi ta hai lăm. Khi có sự góp mặt của dàn cast gồm Midu, Phú Thịnh, Lê Dương Bảo Lâm, Lãnh Thanh, Him Phạm, Hoàng, Otis Nhật Trường, Tạ Hoàng Long...

Song dự án chỉ rời rạp với doanh thu gần 3 tỷ đồng , gây thua lỗ cho nhà sản xuất. Ngoài ra, phim của Luk Vân bị chê về chất lượng. Phim để lộ nhiều thiếu sót trong phong cách làm phim của nữ đạo diễn. Kịch bản phim nhạt nhẽo, kém sức hút cộng thêm màn diễn xuất gượng gạo đến từ Lê Dương Bảo Lâm, Midu không thể lôi kéo khán giả ra rạp.