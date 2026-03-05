Nghệ sĩ Việt 'kể khổ' với lãnh đạo TP.HCM

Trong buổi gặp mặt đầu năm với lãnh đạo thành phố, nhiều nghệ sĩ ở lĩnh vực sân khấu kịch chia sẻ những khó khăn hiện tại, mong muốn nhận sự chỉ đạo, giúp đỡ từ UBND TP.HCM.

Buổi họp mặt văn nghệ sĩ và các cơ quan truyền thông, báo chí dịp đầu năm mới, do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức, diễn ra vào sáng 5/3.

Chương trình có sự tham gia của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cùng đại diện các cơ quan ban ngành, văn nghệ sĩ và cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn.

Trong khuôn khổ buổi gặp gỡ, nhiều nghệ sĩ Việt chia sẻ về những khó khăn, vấn đề gặp phải trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh đó, họ hiến kế, đưa ra một số giải pháp để tháo gỡ những điểm nghẽn nói trên.

Ở lĩnh vực sân khấu, đạo diễn Quốc Thảo cho biết các sân khấu tư nhân, xã hội hóa tại TP.HCM đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng những năm qua. Các đơn vị đều phải chống chọi với nhiều vấn đề, trong đó khó khăn nhất là việc thuê địa điểm biểu diễn. Những sự thay đổi về sân khấu khiến anh chị em nghệ sĩ lo lắng, tinh thần mông lung, chưa biết tương lai ra sao. Bên cạnh đó, họ băn khoăn, không biết nên đầu tư tác phẩm như thế nào.

“Tôi thấy có nhiều hội trường, nhà hát của thành phố đang bỏ trống. Trong khi những người làm văn hóa, sân khấu kịch, cải lương đều phải chạy vạy đi mượn, thuê địa điểm. Chúng tôi là những người hoạt động trong ngành sân khấu nhưng không dám mạnh dạn đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư. Nhiều người chia sẻ rằng khi đến TP.HCM họ rất thích xem kịch vào ban đêm vì đây là ‘đặc sản’ của thành phố. Hiện tại, chúng tôi rất cần sự ủng hộ của thành phố để có nơi yên tâm sáng tạo, làm những tác phẩm thật hay, kéo khán giả đến”, đạo diễn phát biểu.

Nghệ sĩ Minh Nhí phát biểu tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo TP.HCM.

Tiếp đó, nghệ sĩ Minh Nhí cho biết việc giữ gìn, tiếp nối và phát triển sân khấu kịch là đam mê của ông cùng các đồng nghiệp. Nhiều năm qua, nghệ sĩ bỏ tiền ra đầu tư cho sân khấu nhưng luôn trong tình trạng hồi hộp, lo lắng. Một số đồng nghiệp của ông ở các sân khấu khác gặp khó khăn khi bị lấy lại địa điểm sân khấu.

“Các nghệ sĩ rất lo lắng. Bản thân tôi cũng sợ sân khấu kịch nói bị mai một. Sân khấu này đóng cửa rồi sân khấu khác. Chúng tôi hy vọng lãnh đạo thành phố có chỉ đạo, giúp đỡ để anh chị em nghệ sĩ tập trung sáng tạo nghệ thuật, duy trì sân khấu kịch”, nghệ sĩ Minh Nhí nhấn mạnh.

Ngoài ra, một số văn nghệ sĩ có mặt tại buổi gặp mặt, cũng lần lượt chia sẻ những thành công lẫn thách thức của họ trong hành trình cống hiến cho nền nghệ thuật, giải trí nước nhà trong thời gian qua.

Ca sĩ Anh Tú bày tỏ sự xúc động khi có dịp gặp gỡ lãnh đạo TP.HCM vào dịp đầu năm. Anh cho biết những chia sẻ dưới đây không đại diện cho tổ chức nào hay nhóm nghệ sĩ mà xuất phát từ sự chân thành của một người hoạt động nghệ thuật.

Năm 2025, Anh Tú may mắn, vinh dự khi góp mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn, gắn với những sự kiện quan trọng của đất nước như Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám, 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ... Nam ca sĩ cũng tham gia sáng tác và thể hiện các ca khúc như Thưa Đảng, Giữa hòa bình, Người là Hồ Chí Minh...

Bản thân anh là người con sinh ra ở miền Bắc vào lập nghiệp tại TP.HCM. Anh Tú nhận thấy thành phố là cái nôi của công nghiệp giải trí cả nước. Những năm qua, thị trường giải trí tại đây phát triển sôi động, nhiều chương trình truyền hình thực tế như Anh trai "say hi" hay Anh trai vượt ngàn chông gai phát sóng, góp phần tạo nên sự đa dạng, đắc sắc và hấp dẫn khán giả.

Ca sĩ Anh Tú mong muốn thời gian tới, lãnh đạo thành phố quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ những người làm nghệ thuật ở các loại hình khác để họ tiếp tục cống hiến, sáng tạo và đến gần với khán giả hơn.

Anh Tú bày tỏ niềm vinh dự khi có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn, gắn với những sự kiện quan trọng của đất nước.

Tổng kết chương trình, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết lãnh đạo thành phố ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các văn nghệ sĩ trong năm 2025.

Về những ý kiến, phát biểu của các đơn vị, văn nghệ sĩ ở các lĩnh vực, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định đây đều là những đóng góp tâm huyết, ý nghĩa, giá trị.

"Hiện nay, thành phố đã có chủ trương cụ thể và nếu không có gì thay đổi, vào cuối năm 2028, sẽ có trung tâm biểu diễn đa chức năng ở khu vực Thủ Thiêm để phục vụ cho các sự kiện, lễ hội, hoạt động văn hóa. Việc phát triển các thiết chế văn hóa, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, địa điểm, cơ sở vật chất để phục vụ cho phát triển các hoạt động văn hóa, lãnh đạo thành phố rất quan tâm. Chúng tôi tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu", Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết.

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP.HCM chú trọng khâu bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ nhân lực trong lĩnh vực văn hóa nhằm bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới và hướng tới việc phát triển văn hóa - trụ cột quan trọng gắn với sự phát triển bền vững của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.