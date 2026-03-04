Đạo diễn 'Bắc Bling' kết hôn

Nhu Đặng và Hoài Phương đã đăng ký kết hôn. Vài tháng trước, nam đạo diễn cầu hôn nửa kia tại Hàn Quốc.

Chiều 4/3, Nhu Đặng chia sẻ bộ ảnh chụp cùng người yêu mới đây kèm chia sẻ: "Ván đã đóng thuyền. Hoa đã có chủ. Mời em về với đội của anh". Đạo diễn Bắc Bling và Hoài Phương thông báo đã đăng ký kết hôn. Cả hai rạng rỡ trong khoảnh khắc đặc biệt.

Đôi uyên ương nhận nhiều lời chúc từ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Vài tháng trước, Nhu Đặng cầu hôn Hoài Phương tại Hàn Quốc. "Và cô ấy say yes. Dưới nhiệt độ -11 độ C, trên núi tuyết phủ trắng. Lạnh quýnh người nên vừa đeo nhẫn vừa run. Quan trọng bắt được người về rồi", anh chia sẻ.

Họ trải qua thời gian gắn bó, đồng hành, trước khi đi đến quyết định quan trọng. Trên trang cá nhân, Nhu Đặng cũng thường xuyên đăng ảnh người yêu và dành những lời có cánh cho cô.

Nhu Đặng và Hoài Phương đã đăng ký kết hôn. Ảnh: FBNV.

Nửa kia của Nhu Đặng là người mẫu. Hoài Phương sở hữu sắc vóc đẹp, nóng bỏng. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những bộ ảnh cá nhân trong các chuyến du lịch, cuộc sống đời thường hay bên người yêu.

Nhu Đặng (tên thật Đặng Đình Nhu, sinh năm 1991) là đạo diễn có tiếng trong showbiz Việt. Anh đứng sau nhiều MV đình đám như Để Mị nói cho mà nghe, Anh ơi ở lại, Duyên âm, Bao giờ lấy chồng, Đi đu đưa đi, Thị Mầu... và gần đây là MV Bắc Bling gây sốt nửa đầu năm đồng thời đạt hàng trăm triệu lượt xem.