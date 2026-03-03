Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Justin Bieber hiện tại

  • Thứ ba, 3/3/2026 13:51 (GMT+7)
Nam ca sĩ đón sinh nhật tuổi 32 bên vợ. Justin Bieber chia sẻ loạt khoảnh khắc ấm cùng với người bạn đời.

Trên trang cá nhân với hơn 292 triệu lượt theo dõi, Justin Bieber đăng tải loạt ảnh trong tiệc sinh nhật đón tuổi 32. Nam ca sĩ ngồi bên vợ trong không gian ấm cúng. Hailey chuẩn bị một bánh kem đơn giản cùng hai cây nến nhỏ để chúc mừng sinh nhật chồng.

Hai vợ chồng Justin Bieber diện trang phục đơn giản. Hailey tựa vai vào lưng người bạn đời. "Chẳng muốn đón sinh nhật cùng ai khác, ngoài em", giọng ca 32 tuổi chia sẻ.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật tới nam ca sĩ.

Justin Bieber đón sinh nhật tuổi 32 bên vợ. Ảnh: IGNV.

Một ngày trước, bà Pattie Mallette, mẹ Justin Bieber cũng đăng tải ảnh thời thơ ấu của ca sĩ lên trang cá nhân và gửi lời mừng sinh nhật con trai. "32 năm trước, cuộc đời mẹ thay đổi vĩnh viễn. Con trở thành con trai của mẹ. Còn rất nhiều điều tốt đẹp hơn nữa đang chờ đợi con phía trước. Rất nhiều mục đích. Rất nhiều sự cứu chuộc. Rất nhiều điều vẫn đang diễn ra. Và cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, con sẽ luôn là một trong những món quà tuyệt vời nhất mà Chúa đã ban cho mẹ".

Ông Jeremy cũng chúc mừng sinh nhật con trai trên trang Instagram cùng bức ảnh cũ của hai cha con trước đây.

Tuổi 32 đánh dấu 20 năm Justin Bieber bước chân vào thị trường âm nhạc. Từ cậu bé lanh lợi, mặt "búng ra sữa" chuyên cover bài hát của các ca sĩ khác, Justin trở thành ngôi sao ca nhạc hàng đầu. Anh là một trong những nghệ sĩ có lượng đĩa bán chạy nhất mọi thời, với doanh số ước tính khoảng 150 triệu bản toàn cầu, theo Americanwriter.

Bên cạnh kèn vàng Grammy, Billboard và nhiều giải thưởng âm nhạc khác, Justin còn được Time vinh danh trong danh sách 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới. Tạp chí Forbes xếp giọng ca người Canada vào top 10 người nổi tiếng quyền lực nhất trong 3 năm liên tiếp.

Trong cuộc phỏng vấn trước đó, Justin bày tỏ lòng biết ơn khi có Hailey bên cạnh, đồng hành cùng anh vượt qua chuỗi ngày khó khăn. Bộ đôi cưới nhau năm 2019 và hiện có một con trai.

mẹ Justin Bieber Justin Bieber Justin Bieber

  • Justin Drew Bieber

    Justin Drew Bieber

    Justin Drew Bieber là một ca sĩ nhạc Pop/R&B người Canada. Anh từng đoạt giải Nghệ sĩ của năm 2010 tại giải thưởng American Music Award. Justin vinh dự biểu diễn trước Tổng thống Mĩ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama ở Nhà Trắng cho chương trình "Christmas in Washington". Ba năm liên tiếp (2011, 2012, 2013) Justin lọt top 10 người nổi tiếng quyền lực nhất trên thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 01/03/1994
    • Chiều cao: 1.75 m
    • Ca khúc: Baby, Boyfriend, What do you mean, Sorry, Love yourself,...
    • Tài sản: 245 triệu USD (2016)

