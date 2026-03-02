Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đeo nhẫn đôi?

Tại sự kiện diễn ra chiều 2/3, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đeo nhẫn giống nhau. Cả hai còn liên tục thể hiện tình cảm trong suốt chương trình.

Chiều 2/3, buổi công chiếu phim Tài của đạo diễn Mai Tài Phến và nhà sản xuất Mỹ Tâm diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên gồm Quang Trung, Hồng Ánh, Hạnh Thúy, Long Đẹp Trai...

Sau buổi công chiếu dự án, đoàn phim có buổi giao lưu với báo chí, truyền thông. Đáng chú ý, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến liên tục thể hiện tình cảm trong suốt sự kiện. Nhà sản xuất phim Tài xưng "em" với Mai Tài Phến dù cô cách đạo diễn 11 tuổi.

Cả hai còn đeo nhẫn có nhiều nét giống nhau. Họ vướng nghi vấn đeo nhẫn đôi.

Mai Tài Phến và Mỹ Tâm tại sự kiện công chiếu phim. Ảnh: NSX.

Trong chương trình, Mai Tài Phến dành nhiều lời cảm ơn cho Mỹ Tâm vì đã đồng hành cùng anh lúc khó khăn. "Mấy ngày đầu làm phim, tôi thật sự rất áp lực. Không biết mình gồng được bao nhiêu ngày nữa. Cô Út (Mỹ Tâm - PV) thấy được điều đó. Cô Út xuống phụ, ngồi coi monitor cho tôi. Nhiều lúc Cô Út ngồi bên cạnh, giúp tôi an tâm hơn. Có những cảnh chỉ cần check 1,2 lần là được rồi. Rất cảm ơn Cô Út đã dành thời gian ủng hộ, đồng hành với tôi", anh nói.

Mỹ Tâm tỏ ra ngượng ngùng trước những lời khen của Mai Tài Phến. Cô chia sẻ bất ngờ trước khả năng đạo diễn cùng sự tỉ mỉ, chỉn chu từ bối cảnh, trang phục của Mai Tài Phến.

Chia sẻ về vai diễn trong phim Tài, Mỹ Tâm nói thêm: "Tôi xác định không đánh nhau. Nếu có đánh, tôi xin không nhận vai. Thật may, Mai Tài Phến cũng không bắt tôi làm gì quá nhiều, chỉ là lái xe nhẹ nhàng. Nếu Phến có làm phim nữa, tôi cũng không biết có tham gia hay không. Tôi nghĩ vạn sự tùy duyên. Trong thời gian tới, nếu có những kịch bản hay, tôi đều sẽ sẵn sàng nhận lời, không chỉ của đạo diễn Mai Tài Phến".

Trước đó, tại buổi showcase dự án diễn ra chiều 3/2, cả hai cũng thoải mái bày tỏ tình cảm. Đạo diễn phim Tài không ngại thể hiện sự chăm sóc Mỹ Tâm.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đồng hành hơn 8 năm qua. Cả hai hợp tác lần đầu với MV Đừng hỏi em vào năm 2017. Một năm sau, anh được Mỹ Tâm giao vai chính trong Chị trợ lý của anh. Bộ phim này do nữ ca sĩ viết kịch bản và đạo diễn. Phim thu về khoảng 70 tỷ đồng , vượt xa mức kinh phí sản xuất, được xem là một trong những phim Việt thành công phòng vé thời điểm đó. Song chất lượng dự án nhận nhiều ý kiến trái chiều. Diễn xuất của Mỹ Tâm được đánh giá tiến bộ và tự nhiên, trong khi Mai Tài Phến cho thấy sự nghiêm túc nhưng vẫn còn hạn chế ở một số phân đoạn tâm lý.

Vào năm 2021, thông tin bộ đôi hẹn hò rộ lên sau loạt khoảnh khắc cả hai được bắt gặp đi du lịch chung. Khi đó, Mỹ Tâm viết tâm thư dài trên trang cá nhân. Cô chia sẻ: "20 năm qua đã hơn một lần mình tự hỏi, với những quan tâm của khán giả về chuyện tình cảm của mình đó là gì? Là muốn biết mình có đang hạnh phúc hay không sau ngần ấy năm cống hiến nghệ thuật hay vì điều gì? Cuộc đời mình, thứ mình không muốn công khai nhất đó là chuyện tình cảm. Cho đến khi nào mình lấy một ai đó thì sẽ thông báo rõ ràng chứ không phải là câu chuyện chắp vá lập lờ".