Việt Hoa sắp cưới

Diễn viên Việt Hoa và chồng sắp sửa tổ chức lễ cưới sau nhiều năm gắn bó, đồng hành. Cả hai đã đăng ký kết hôn vào năm 2021.

Sáng 6/3, diễn viên Việt Hoa đăng tải loạt ảnh trong buổi thử áo dài cưới với chồng. "Chúng em đã sẵn sàng rồi", cô chia sẻ. Trong bộ ảnh, nữ diễn viên diện hai mẫu áo dài với tông màu trắng - đỏ cùng nhiều chi tiết đính kết cầu kỳ. Việt Hoa trang điểm, tạo kiểu tóc nhẹ nhàng, đơn giản. Trong khi, diễn viên Vương Trọng Trí thử hai mẫu áo dài trắng đồng điệu với vợ.

Cả hai rạng rỡ, tạo dáng vui vẻ trong suốt buổi thử đồ. Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả khen cả hai đẹp đôi và gửi lời chúc phúc tới vợ chồng Việt Hoa.

Việt Hoa và Vương Trọng Trí đi thử áo dài cưới. Ảnh: FBNV.

Việt Hoa và Vương Trọng Trí đăng ký kết hôn vào năm 2021. Cả hai từng thực hiện bộ ảnh cưới vào 2022.

Chồng nữ diễn viên từng là bạn học và đồng nghiệp. Cả hai xuất thân từ lớp Diễn viên Kịch - Điện ảnh của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Họ trải qua nhiều năm gắn bó, đồng hành. Trên trang cá nhân, cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào bên nhau.

Việt Hoa cho biết Trọng Trí luôn yêu thương, chiều chuộng cô. Anh thường động viên vợ nỗ lực, phấn đấu trong nghề diễn. Cả hai hòa hợp trong tính cách, thói quen lẫn sở thích hàng ngày.

Việt Hoa (sinh năm 1996), được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Cô gái nhà người ta, Những ngày không quên, Hương vị tình thân, Anh có phải đàn ông không, Độc đạo, Gió ngang khoảng trời xanh... Ngoài ra, Việt Hoa cũng đang công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam.