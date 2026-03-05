Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ Tâm ngày càng trẻ

  • Thứ năm, 5/3/2026 06:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Xuất hiện trong một số sự kiện thời gian qua, Mỹ Tâm gây chú ý về sắc vóc và phong cách thời trang. Nhà sản xuất phim "Tài" được khen ngày càng trẻ.

my tam anh 1

Mỹ Tâm vừa trở lại thị trường phim dưới nhiều vai trò: nhà đầu tư, sản xuất kiêm diễn viên của Tài. Dự án điện ảnh do Mai Tài Phến cầm trịch, quy tụ dàn diễn viên như Hồng Ánh, Hạnh Thúy, Sỹ Toàn... Bộ phim đã tổ chức công chiếu tại TP.HCM vào ngày 2/3 và bắt đầu bán vé sớm từ 18h ngày 4/3. Tới đây, cuộc rượt đuổi giữa TàiThỏ ơi (Trấn Thành) sẽ là tâm điểm phòng vé trong tháng 3.

my tam anh 2

Trong Tài, Mỹ Tâm đảm nhận vai Út Lan - một bác sĩ đông y từ thành phố xuống tỉnh lẻ để giúp đỡ bà con. Song đây chỉ là "vỏ bọc" để che giấu vai trò thực sự của cô gái này. Út Lan và Tài (Mai Tài Phến) cảm mến từ cái nhìn đầu tiên. Trong nhiều tình huống ngặt nghèo, Út Lan còn xuất hiện đúng thời điểm để giúp đỡ Tài.
my tam anh 3

Mỹ Tâm chia sẻ ban đầu, cô không có ý định góp mặt trong phim Tài. Khi Mai Tài Phến đem kịch bản đầu tiên, nữ ca sĩ không hài lòng và đóng góp một vài ý kiến. Một năm sau, khi đạo diễn gửi lại kịch bản, Mỹ Tâm mới đồng ý tham gia. Sau đó, cô mới quyết định trở thành nhà sản xuất, đầu tư cho dự án này. Dù vậy, Mỹ Tâm không chia sẻ con số đầu tư cụ thể.

my tam anh 4

Trong lần tái xuất màn ảnh rộng sau nhiều năm, Mỹ Tâm được khen trẻ trung và vẻ ngoài không thay đổi quá nhiều so với Chị trợ lý của anh (2019). Trước những lời khen về nhan sắc, nhà sản xuất Tài cho biết cô không có bí quyết nào khác ngoài việc chú trọng sức khỏe tinh thần. "Tôi nghĩ tinh thần quan trọng lắm. Mỗi người trong chúng ta đều lớn lên, rồi già đi, sức khỏe giảm sút, đó là quy luật. Nhưng phải nhớ, có một sức mạnh còn hơn lớn hơn sức khỏe thông thường. Khi thân thể đau không có nghĩa là tâm đau. Còn khi tâm đau, chúng ta sẽ mệt mỏi. Vì vậy, tinh thần mình phải mạnh, sẽ vượt qua mọi bệnh tật", cô nói.
my tam anh 5

Ngoài công việc, Mỹ Tâm thích hòa mình vào thiên nhiên. Khi kết thúc một dự án quan trọng, cô sẽ cho phép bản thân nghỉ ngơi, relax bằng cách ra vườn thu hoạch trái cây hoặc chăm sóc cây cối. "Đó là cách tôi cân bằng, dung hòa mọi thứ", cô chia sẻ thêm.

my tam anh 6

Bên cạnh đó, cô cũng chú trọng vào việc tập luyện, ăn uống và skincare. Theo Mỹ Tâm, trong một tuần, cô sẽ dành hai buổi sáng để chăm sóc da theo liệu trình kéo dài hơn hai tiếng.

my tam anh 7

Ở tuổi 45, nhà sản xuất tận hưởng mọi thứ xảy đến trong cuộc sống, công việc bằng tâm thế nhẹ nhàng, thoải mái. Riêng về chuyện tình cảm, cô không chính thức công khai mối quan hệ với đạo diễn Mai Tài Phến. Họ đồng hành, gắn bó trong 7 năm qua. Ở những lần xuất hiện gần đây, cả hai cũng thoải mái bày tỏ tình cảm cho nhau. Họ không còn giấu giếm như trước.

mỹ tâm Trấn Thành

