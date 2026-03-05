Mỹ Tâm ngày càng trẻ

Mỹ Tâm vừa trở lại thị trường phim dưới nhiều vai trò: nhà đầu tư, sản xuất kiêm diễn viên của Tài. Dự án điện ảnh do Mai Tài Phến cầm trịch, quy tụ dàn diễn viên như Hồng Ánh, Hạnh Thúy, Sỹ Toàn... Bộ phim đã tổ chức công chiếu tại TP.HCM vào ngày 2/3 và bắt đầu bán vé sớm từ 18h ngày 4/3. Tới đây, cuộc rượt đuổi giữa Tài và Thỏ ơi ( Trấn Thành ) sẽ là tâm điểm phòng vé trong tháng 3.

Trong Tài, Mỹ Tâm đảm nhận vai Út Lan - một bác sĩ đông y từ thành phố xuống tỉnh lẻ để giúp đỡ bà con. Song đây chỉ là "vỏ bọc" để che giấu vai trò thực sự của cô gái này. Út Lan và Tài (Mai Tài Phến) cảm mến từ cái nhìn đầu tiên. Trong nhiều tình huống ngặt nghèo, Út Lan còn xuất hiện đúng thời điểm để giúp đỡ Tài.

Mỹ Tâm chia sẻ ban đầu, cô không có ý định góp mặt trong phim Tài. Khi Mai Tài Phến đem kịch bản đầu tiên, nữ ca sĩ không hài lòng và đóng góp một vài ý kiến. Một năm sau, khi đạo diễn gửi lại kịch bản, Mỹ Tâm mới đồng ý tham gia. Sau đó, cô mới quyết định trở thành nhà sản xuất, đầu tư cho dự án này. Dù vậy, Mỹ Tâm không chia sẻ con số đầu tư cụ thể.

Trong lần tái xuất màn ảnh rộng sau nhiều năm, Mỹ Tâm được khen trẻ trung và vẻ ngoài không thay đổi quá nhiều so với Chị trợ lý của anh (2019). Trước những lời khen về nhan sắc, nhà sản xuất Tài cho biết cô không có bí quyết nào khác ngoài việc chú trọng sức khỏe tinh thần. "Tôi nghĩ tinh thần quan trọng lắm. Mỗi người trong chúng ta đều lớn lên, rồi già đi, sức khỏe giảm sút, đó là quy luật. Nhưng phải nhớ, có một sức mạnh còn hơn lớn hơn sức khỏe thông thường. Khi thân thể đau không có nghĩa là tâm đau. Còn khi tâm đau, chúng ta sẽ mệt mỏi. Vì vậy, tinh thần mình phải mạnh, sẽ vượt qua mọi bệnh tật", cô nói.

Ngoài công việc, Mỹ Tâm thích hòa mình vào thiên nhiên. Khi kết thúc một dự án quan trọng, cô sẽ cho phép bản thân nghỉ ngơi, relax bằng cách ra vườn thu hoạch trái cây hoặc chăm sóc cây cối. "Đó là cách tôi cân bằng, dung hòa mọi thứ", cô chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, cô cũng chú trọng vào việc tập luyện, ăn uống và skincare. Theo Mỹ Tâm, trong một tuần, cô sẽ dành hai buổi sáng để chăm sóc da theo liệu trình kéo dài hơn hai tiếng.

Ở tuổi 45, nhà sản xuất tận hưởng mọi thứ xảy đến trong cuộc sống, công việc bằng tâm thế nhẹ nhàng, thoải mái. Riêng về chuyện tình cảm, cô không chính thức công khai mối quan hệ với đạo diễn Mai Tài Phến. Họ đồng hành, gắn bó trong 7 năm qua. Ở những lần xuất hiện gần đây, cả hai cũng thoải mái bày tỏ tình cảm cho nhau. Họ không còn giấu giếm như trước.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.