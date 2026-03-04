Megan Fox quá quyến rũ

Diễn viên "Transformers" vừa trở lại mạng xã hội sau hơn 1 năm ở ẩn. Bà mẹ bốn con được nhận xét quá quyến rũ trong trang phục "kiệm vải".

Theo Page Six, Megan Fox đang trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt ảnh táo bạo trên mạng xã hội hôm 3/3. Đây là lần đầu tiên cô đăng bài, sau hơn một năm kể từ khi xóa sạch toàn bộ tài khoản vào tháng 12/2024.

Trong loạt hình mới do nhiếp ảnh gia Cibelle Levi chụp, nữ diễn viên 39 tuổi tạo dáng gợi cảm trên sàn studio. Người đẹp diện corset đen bó sát, kết hợp vòng choker đen đính gai bạc. Sự chú ý của dân mạng đổ dồn về chiếc quần thong quyến rũ, tôn đường cong của Megan. "Tôi vẫn ổn", cô chia sẻ ngắn gọn về tình trạng cuộc sống suốt khoảng thời gian "ở ẩn".

Megan Fox trở lại mạng xã hội sau hơn 1 năm "ở ẩn". Ảnh: IGNV.

Bài đăng của Megan Fox nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ trước sắc vóc ấn tượng của bà mẹ 4 con.

Cuối năm 2024, Megan Fox đã xóa toàn bộ bài đăng trên Instagram giữa tin đồn chia tay MGK, vì nghi ngờ anh trò chuyện với những phụ nữ khác sau lưng cô. Người đẹp để lại duy nhất một bức ảnh trên trang cá nhân với nội dung thông báo mang thai.

Sau đó không lâu, diễn viên hạ sinh người con thứ tư, cũng là con chung đầu tiên của cô với MGK. Nhóc tì được đặt tên là Saga.

Tháng 1 năm nay, Page Six đưa tin Megan Fox và Machine Gun Kelly kết thúc chuyện tình cảm. Mối quan hệ của họ hiện chỉ xoay quanh việc cùng nhau nuôi dạy con. Megan Fox và MGK đang trải nghiệm cuộc sống làm cha mẹ, nhưng mối quan hệ tình cảm của họ đã thuộc về quá khứ, Page Six chia sẻ.

Một nguồn tin tiết lộ với People, Fox và Kelly "đã không còn bên nhau trong thời gian dài và mối quan hệ lãng mạn giữa họ đã chấm dứt".