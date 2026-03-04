Trấn Thành bị lật đổ?

"Tài" của Mỹ Tâm nhiều khả năng soán ngôi vương phim Trấn Thành, khi "Thỏ ơi" đang dần hạ nhiệt sau hơn 2 tuần chiếu.

Sau cuộc đấu phim Tết Bính Ngọ 2026, cho tới “ngựa ô phòng vé” Cảm ơn người đã thức cùng tôi vừa có cú lội ngược dòng đầy bất ngờ, cái tên đang nhận được sự chú ý nhất hiện tại là Tài, dự án hợp tác của bộ đôi Mai Tài Phến - Mỹ Tâm.

Tác phẩm tâm lý - hành động bật mí những thông tin đầu tiên từ khá sớm, nhưng phải sát thời điểm chiếu mới tung ra trailer, hé lộ nội dung phim. “Chiêu” này ngay gần đây cũng được ê-kíp Thỏ ơi sử dụng.

'Thỏ ơi' chậm lại trông thấy

Tài ra rạp vừa đúng lúc Thỏ ơi chinh phục cột mốc doanh thu 400 tỷ, đặt chân vào top 6 phim Việt ăn khách nhất lịch sử. Thế nhưng, đây cũng là thời điểm sức nóng của tác phẩm giảm mạnh, khi đã vượt qua “giai đoạn hoàng kim”, tức 2 tuần chiếu đầu tiên.

Ở thời điểm mới ra mắt, Thỏ ơi có khoảng hơn 4.000 suất chiếu/ngày, nắm giữ 45% thị phần phòng vé. Song những ngày gần đây, lượng suất chiếu phim sụt giảm, xuống còn khoảng hơn 3.000 suất chiếu/ngày.

Các chỉ số phòng vé khác, như tỷ lệ bán vé hay lấp đầy rạp, cũng đang cho thấy dấu hiệu xuống dốc sau 2 tuần liên tiếp duy trì ở ngưỡng cao. Cụ thể thời gian đầu, bình quân mỗi suất Thỏ ơi bán được trên dưới 80 vé - con số kỷ lục mà bất kỳ phim Việt nào cũng phải ao ước. Còn ở thời điểm hiện tại, phim chỉ bán chưa ra đầy 25 vé/suất chiếu.

Phim Trấn Thành chậm lại, tạo cơ hội cho các đối thủ.

Trước đó tại buổi họp báo phim, Trấn Thành tiết lộ kỳ vọng Thỏ ơi vượt thành tích của Mai (551 tỷ) - hiện đang giữ kỷ lục phim Việt ăn khách thứ nhì mọi thời. Còn thực tế, đứa con tinh thần của Trấn Thành khó có cơ hội xô đổ kỷ lục trên.

So với Mai, Thỏ ơi từng có bước chạy đà thuận lợi hơn. Thế nhưng càng ở giai đoạn tiếp theo, Thỏ ơi lại dần đánh mất lợi thế, một mặt do yếu tố khách quan kỳ nghỉ Tết ngắn, lại có nhiều đối thủ cạnh tranh khiến phòng vé bị xé lẻ. Mặt khác, bản thân tác phẩm không có nhiều yếu tố xem lại. Những chiến dịch truyền thông ở giai đoạn sau cũng chưa mang lại kết quả rõ rệt.

Nếu Mai từng giữ nhiệt trong thời gian dài khi diễn xuất của Phương Anh Đào, Tuấn Trần cho đến những sản phẩm bên lề như OST Sau lời từ khước gây sốt, thu hút sự quan tâm và thảo luận của đại chúng thì Thỏ ơi lại chưa làm được điều tương tự.

Trước mắt, cột mốc khả thi nhất mà phim có thể đạt được là vượt qua doanh thu Bố già ( 427 tỷ đồng ). Trong khi khả năng vượt Nhà bà Nữ ( 475 tỷ đồng ) vẫn còn là ẩn số.

Cơ hội cho phim Mỹ Tâm

Việc Thỏ ơi dần đuối sức mở ra cơ hội cho Tài đặt chân vào đường đua một cách thuận lợi hơn. Việc “né” đối đầu trực diện mà tung phim sau gần 3 tuần cũng là chiến lược của ê-kíp Mỹ Tâm, giúp tác phẩm không rơi vào cảnh cạnh tranh đầy rủi ro trong mùa Tết vốn quá đỗi khắc nghiệt.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong phim mới.

Tài đánh dấu lần tái xuất màn ảnh rộng của Mỹ Tâm sau Chị trợ lý của anh. Cô hợp tác với Mai Tài Phến trong vai trò đạo diễn, trong khi bản thân lui về vị trí sản xuất. Chuyện phim kể về một người đàn ông rơi vào vòng xoáy nợ nần. Bị dồn đến đường cùng, anh buộc phải đưa ra những lựa chọn sai lầm, từng bước trượt dài vào thế giới tội lỗi để xoay xở tiền bạc. Gia đình trở thành mục tiêu bị đe dọa, còn bản thân anh ngày càng lún sâu giữa ranh giới mong manh của đúng - sai.

Phim thuộc thể loại hành động, đang dần nhận được sự quan tâm trở lại của khán giả nội địa, nhất là sau thành công của Truy tìm long diên hương. Song nếu Truy tìm long diên hương mang màu sắc hài, thì phim của Mỹ Tâm lại thiên về sắc thái tâm lý.

Tài thực tế đã khởi động các chiến dịch truyền thông phim từ sớm, trước thời điểm Tết. Tần suất xuất hiện các bài đăng về phim trên mạng xã hội tăng khá đều đặn dù chưa tạo được làn sóng bàn luận rõ rệt. Càng sát thời điểm chiếu, ê-kíp tích cực hâm nóng sự quan tâm của đại chúng, trước khi “đánh úp” khán giả bằng việc tung trailer ngay sát thời điểm ra mắt phim, trùng với ngày họp báo.

Song nếu Thỏ ơi, với chiêu tương tự, tạo được độ quan tâm giúp đẩy mạnh chỉ số buzz volume (lượng thảo luận trực tuyến) một cách ấn tượng, thì Tài lại chưa tạo được cú hích truyền thông quá rõ rệt.

Theo quan sát, lượng tương tác trên fanpage phim còn tương đối thấp. Chủ đề bàn luận của người xem cũng ít xoay quanh nội dung phim, khi nội dung trailer không có quá nhiều điểm đặc biệt hay bí ẩn để khai thác. Thay vào đó, tâm điểm thảo luận thuộc về những bài đăng trên trang cá nhân của Mỹ Tâm - nhân tố đóng vai trò “ngôi sao” của Tài.

Nếu Trấn Thành đã làm nên thương hiệu, là đạo diễn nghìn tỷ mà chưa từng nếm mùi thất bại phòng vé, thì Mỹ Tâm cũng được mệnh danh ca sĩ quốc dân, với lượng người hâm mộ đông đảo thuộc hàng nhất nhì Vbiz. Với lợi thế này, Tài có sẵn tệp khán giả không nhỏ - những người yêu quý và hâm mộ “họa mi tóc nâu”.

Sau buổi chiếu cho truyền thông, báo giới, Tài cũng đang nhận về khá nhiều phản hồi tích cực. Những bài đăng seeding review với nội dung khen phim bắt đầu xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, giúp phim tăng độ nhận diện ngay trước thềm công chiếu. Bên cạnh đó, đồng nghiệp cũng tích cực chia sẻ giúp tác phẩm của Mỹ Tâm tạo được độ lan tỏa.

Mai Tài Phến đạo diễn kiêm nam chính trong Tài.

Sẽ có chút khập khiễng khi đặt Tài lên bàn cân với Thỏ ơi. Bởi lẽ bộ phim của Trấn Thành đã ra mắt hơn 2 tuần, sức nóng lẫn các chỉ số phòng vé đều giảm trông thấy. Trong khi đứa con tinh thần của Mỹ Tâm chỉ vừa “ra lò”, nên sức hút truyền thông ngay tại thời điểm này rõ ràng đang lợi thế so với đối thủ.

Ngay trong ngày đầu tiên tung suất chiếu sớm (4/3), Tài đã đứng vị trí thứ 3 bảng tổng sắp với hơn 900 suất chiếu.

Tri Thức - Znews dự đoán Tài sẽ soán vị trí top 1 của Thỏ ơi sau khi chính thức công chiếu. Thế nhưng, bộ phim do Mỹ Tâm sản xuất khó vượt được doanh thu của phim Trấn Thành. Khả năng cao tác phẩm sẽ đạt thành tích trong ngưỡng 100-200 tỷ.

Lý do là Tài ra mắt trong thời điểm không có đối thủ mạnh cạnh tranh, nhưng cũng ngay thời điểm phòng vé thấp điểm sau Tết, khi nhu cầu tiêu thụ giải trí giảm đột ngột.

Mặt khác, việc phần lớn lượng thảo luận lẫn tương tác đều xoay quanh tệp fan có sẵn tạo ra lợi thế mở màn cho Tài. Nhưng về lâu dài, sức khỏe phim còn phải phụ thuộc vào chất lượng lẫn việc mở rộng tệp khán giả, để những người mua vé không còn bị giới hạn trong cộng đồng người hâm mộ. Đây là "điểm nghẽn" quan trọng mà ê-kíp truyền thông của Tài không thể làm ngơ.