Hồ Việt Trung và Saka Trương Tuyền tình tứ

Ca sĩ Hồ Việt Trung mới đây gây chú ý khi đăng tải hình ảnh chụp cùng Saka Trương Tuyền kèm dòng trạng thái: “Chuẩn bị đón thêm thành viên mới”. Nam ca sĩ viết thêm: “Chuẩn bị chào đón ngựa con ra đời. Ba luôn luôn là chỗ dựa vững chắc cho 2 mẹ con”.
Cùng thời điểm, Saka Trương Tuyền chia sẻ video nắm tay bạn trai và xác nhận tin vui. “Cuối cùng ước mơ của mẹ cũng thành sự thật, chào mừng con đến với thế giới này. Ba mẹ yêu con nhiều lắm”, cô viết. Thông tin cặp đôi sắp đón con đầu lòng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.
Thời gian qua, Hồ Việt Trung và Saka Trương Tuyền gắn bó với nhau trong cả cuộc sống lẫn công việc. Cả hai thường xuyên đồng hành trong các chuyến lưu diễn, thực hiện sản phẩm chung và cùng nhau du lịch. Mối quan hệ của họ cũng được gia đình hai bên ủng hộ. Đáng chú ý, nữ ca sĩ có mối quan hệ thân thiết với con gái riêng của bạn trai.
Cả 2 vướng tin hẹn hò cách đây khoảng một năm. Thời gian đầu, họ không xác nhận chuyện tình cảm. Sau đó, 2 ca sĩ dần thoải mái hơn. Gần đây, hai người thường xuyên tương tác, đăng ảnh, video chung trên mạng xã hội.
Saka Trương Tuyền sinh năm 1990, là cháu gái của Kim Tiểu Long. Cô từng là gương mặt quen thuộc với khán giả thế hệ 8X, 9X qua nhiều ca khúc mang màu sắc trữ tình, bolero.
Trong khi đó, Hồ Việt Trung sinh năm 1983 tại TP.HCM, được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi á quân chương trình Hãy nghe tôi hát năm 2017. Anh phát hành nhiều ca khúc như Anh nguyện chết vì em, Nhốt em vào tim, Nô lệ tình yêu, Anh có làm gì đâu, đồng thời thực hiện phim ca nhạc Giải cứu tiểu thư... Trước khi đến với Saka Trương Tuyền, Hồ Việt Trung từng có cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm với Mi Vân. Hai người có chung một con gái và chính thức chia tay vào năm 2018.
