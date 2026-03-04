Hồ Việt Trung và Saka Trương Tuyền tình tứ

Trong khi đó, Hồ Việt Trung sinh năm 1983 tại TP.HCM, được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi á quân chương trình Hãy nghe tôi hát năm 2017. Anh phát hành nhiều ca khúc như Anh nguyện chết vì em, Nhốt em vào tim, Nô lệ tình yêu, Anh có làm gì đâu, đồng thời thực hiện phim ca nhạc Giải cứu tiểu thư... Trước khi đến với Saka Trương Tuyền, Hồ Việt Trung từng có cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm với Mi Vân. Hai người có chung một con gái và chính thức chia tay vào năm 2018.