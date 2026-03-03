Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Hồ Việt Trung công khai bạn gái

  • Thứ ba, 3/3/2026 18:17 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Hồ Việt Trung và Saka Trương Tuyền chính thức công khai mối quan hệ qua trang cá nhân. Mới đây, 2 ca sĩ thông báo sắp đón con đầu lòng.

Mới đây, Hồ Việt Trung đăng ảnh chụp cùng Saka Trương Tuyền kèm chú thích: “Chuẩn bị đón thêm thành viên mới”. Anh viết thêm: “Chuẩn bị chào đón ngựa con ra đời. Ba luôn luôn là chỗ dựa vững chắc cho 2 mẹ con”.

Cùng thời điểm, nữ ca sĩ cũng đăng video nắm tay Hồ Việt Trung lên trang cá nhân. Cô xác nhận mang bầu: “Cuối cùng ước mơ của mẹ cũng thành sự thật, chào mừng con đến với thế giới này. Ba mẹ yêu con nhiều lắm”. Hai ca sĩ nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp.

Ho Viet Trung anh 1Ho Viet Trung anh 2

Hồ Việt Trung và Saka Trương Tuyền xác nhận sắp đón con đầu lòng. Ảnh: FBNV.

Hai ca sĩ gắn bó đã được một thời gian dài. Họ đồng hành cùng nhau trong nhiều chuyến đi diễn, ra mắt MV chung.

Saka Trương Tuyền sinh năm 1990. Hồ Việt Trung sinh năm 1983 tại TP.HCM, được biết đến sau khi giành giải á quân cuộc thi Hãy nghe tôi hát 2017. Sau đó, nam ca sĩ phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc như Anh nguyện chết vì em, Nhốt em vào tim, Nô lệ tình yêu, Anh có làm gì đâu, phim ca nhạc Giải cứu tiểu thư, album Một đời ta mãi say...

Hồ Việt Trung từng có cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm với Mi Vân. Hai người có một con chung là bé Xí Muội. Họ chia tay năm 2018. Từ đó, Hồ Việt Trung một mình nuôi con.

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu do Công ty cổ phần Văn hóa Chi (Chibooks) liên kết với Nhà Xuất bản Lao động ấn hành. Cuốn sách giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Minh Hạo

Hồ Việt Trung Saka Trương Tuyền

    Đọc tiếp

    Dich Le Nhiet Ba gay lo lang hinh anh

    Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng

    15 giờ trước 16:12 3/3/2026

    0

    Địch Lệ Nhiệt Ba không thể tham gia Paris Fashion Week và lý do được cho là nữ diễn viên mắc kẹt ở sân bay Dubai. Thông tin này khiến khán giả lo lắng.

    Luong Thuy Linh noi ve on ao voi Minh Tu hinh anh

    Lương Thùy Linh nói về ồn ào với Minh Tú

    21:09 28/2/2026 21:09 28/2/2026

    0

    Lương Thùy Linh khẳng định mối quan hệ giữa cô và Minh Tú vẫn tốt đẹp. Hoa hậu mong công chúng không hiểu nhầm, đồn đoán trái chiều về cuộc trò chuyện giữa 2 người.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý