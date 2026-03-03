Hồ Việt Trung công khai bạn gái

Hồ Việt Trung và Saka Trương Tuyền chính thức công khai mối quan hệ qua trang cá nhân. Mới đây, 2 ca sĩ thông báo sắp đón con đầu lòng.

Mới đây, Hồ Việt Trung đăng ảnh chụp cùng Saka Trương Tuyền kèm chú thích: “Chuẩn bị đón thêm thành viên mới”. Anh viết thêm: “Chuẩn bị chào đón ngựa con ra đời. Ba luôn luôn là chỗ dựa vững chắc cho 2 mẹ con”.

Cùng thời điểm, nữ ca sĩ cũng đăng video nắm tay Hồ Việt Trung lên trang cá nhân. Cô xác nhận mang bầu: “Cuối cùng ước mơ của mẹ cũng thành sự thật, chào mừng con đến với thế giới này. Ba mẹ yêu con nhiều lắm”. Hai ca sĩ nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp.

Hồ Việt Trung và Saka Trương Tuyền xác nhận sắp đón con đầu lòng. Ảnh: FBNV.

Hai ca sĩ gắn bó đã được một thời gian dài. Họ đồng hành cùng nhau trong nhiều chuyến đi diễn, ra mắt MV chung.

Saka Trương Tuyền sinh năm 1990. Hồ Việt Trung sinh năm 1983 tại TP.HCM, được biết đến sau khi giành giải á quân cuộc thi Hãy nghe tôi hát 2017. Sau đó, nam ca sĩ phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc như Anh nguyện chết vì em, Nhốt em vào tim, Nô lệ tình yêu, Anh có làm gì đâu, phim ca nhạc Giải cứu tiểu thư, album Một đời ta mãi say...

Hồ Việt Trung từng có cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm với Mi Vân. Hai người có một con chung là bé Xí Muội. Họ chia tay năm 2018. Từ đó, Hồ Việt Trung một mình nuôi con.