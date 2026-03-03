Biểu tượng gợi cảm thập niên 1990 vướng tin ly hôn

Tin đồn Mạch Gia Kỳ trục trặc hôn nhân dấy lên sau khi dân mạng phát hiện cô không đeo nhẫn cưới, cũng không chia sẻ về chồng trên mạng xã hội.

Theo HK01, Mạch Gia Kỳ đã rút lui khỏi làng giải trí nhưng cuộc sống của người đẹp vẫn thu hút sự quan tâm của khán giả. Những năm gần đây, cô chăm chỉ hoạt động trên mạng xã hội, chia sẻ về công việc lẫn cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, biểu tượng gợi cảm thập niên 1990 chỉ nói về các con mà hầu như không nhắc tới chồng là Vương Quốc Hào.

Mới đây nhất, Mạch Gia Kỳ chia sẻ hình ảnh chụp selfie cùng 3 con, không có hình bóng ông xã bên cạnh. Dưới phần bình luận, dân mạng đặt nghi vấn cô đã sống ly thân Vương Quốc Hào. Nhiều đồn đoán dấy lên về việc cả hai bất hòa, hôn nhân rạn nứt. Dân mạng thậm chí còn soi ra việc trong nhiều clip đăng tải thời gian qua, Mạch Gia Kỳ không đeo nhẫn cưới.

Trước những đồn đoán, Mạch Gia Kỳ hiếm hoi lên tiếng chia sẻ về chồng. Cô kể lại kỷ niệm từng chủ động "ép cưới" đối phương năm xưa. "Tôi đã nói thẳng với anh ấy rằng anh có thật sự muốn kết hôn với em không? Nếu không thì xin đừng nói với người khác rằng anh muốn cưới em", người đẹp dí dỏm kể lại. Cô cho biết sau khi đưa ra "tối hậu thư", Vương Quốc Hào đã nghiêm túc suy nghĩ về chuyện về chung nhà và hai người nhanh chóng kết hôn vào cuối năm 2006. Chỉ một tháng sau, cô mang thai con trai đầu lòng.

Mạch Gia Kỳ vướng tin hôn nhân trục trặc. Ảnh: Weibo.

Việc Mạch Gia Kỳ chia sẻ lại kỷ niệm vui với ông xã được cho là ngầm phủ nhận tin đồn hôn nhân trục trặc. Cũng trong buổi trò chuyện với khán giả, cô tiết lộ từng mắc chứng trầm cảm sau sinh.

Mạch Gia Kỳ cho hay cô mắc trầm cảm ngay sau khi sinh con trai đầu lòng. Mỹ nhân mô tả giai đoạn này là "một sự ngược đãi đối với bản thân lẫn đứa con vừa chào đời". "Nếu chỉ sinh một bé thì càng bất công với con trai lớn, nên tôi sinh bé thứ hai là để có người bầu bạn với nó", cô nói. Mỹ nhân cho biết sau khi sinh con trai thứ hai và con gái út, tình trạng trầm cảm của mình dần thuyên giảm.

Mạch Gia Kỳ gia nhập làng giải trí từ năm 1993, sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Cô sau đó góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh, được biết đến là biểu tượng gợi cảm thập niên 1990. Năm 2006, cô kết hôn với luật sư danh tiếng Vương Quốc Hào rồi dần rút lui khỏi showbiz.