Kẻ thách thức Trấn Thành, Trường Giang

"Cảm ơn người đã thức cùng tôi" theo chân những người trẻ trên hành trình theo đuổi ước mơ, được kể bằng chất liệu nhạc kịch nhiều màu sắc. Dù vậy, phim vẫn lộ hạn chế ở kịch bản.

Không ngoa khi nói Cảm ơn người đã thức cùng tôi ra rạp với trạng thái gần như “không kèn không trống”. Không chỉ bởi không có một ngôi sao phòng vé, lọt thỏm giữa rừng phim Tết truyền thông rầm rộ, mà người cầm trịch dự án cũng là cái tên khá xa lạ với thị trường.

7 năm trước, Chung Chí Công ở tác phẩm đầu tay đã mang đến câu chuyện về những người trẻ nơi đô thị, mắc kẹt, lạc lối trong nỗi cô đơn và những ước mơ không thành. Tác phẩm được nhận xét trong veo, song lại thất bại nặng nề tại phòng vé, thậm chí gây bàn tán khi chính đạo diễn lên tiếng mong khán giả “giải cứu” đứa con tinh thần.

Cũng từ đó, Cảm ơn người đã thức cùng tôi được ví von như lời hồi đáp cho những lưng chừng, chuyện “không vui” của 7 năm trước đó. Nói thế là bởi, bên cạnh việc tiếp tục phát triển chủ đề về người trẻ, phim còn gây bất ngờ khi vươn lên mạnh mẽ tại phòng vé, thậm chí khiến những “ông lớn” mùa phim Tết như Trấn Thành, Trường Giang phải dè chừng.

Thước phim âm nhạc giàu tâm huyết

Cảm ơn người đã thức cùng tôi xoay quanh câu chuyện về những người trẻ trên hành trình chinh phục ước mơ của mình, mà ở đây là Mộng Hoài (Võ Phan Kim Khánh) và Minh Hiếu (Trần Doãn Hoàng).

Cả hai thân nhau từ bé, Hoài mất mẹ khi mới chào đời, lớn lên trong sự bảo bọc của người cha câm điếc Năm Nghĩa (NSƯT Hữu Châu). Trong khi đó, Hiếu sống cùng ông ngoại, nhiều mộng mơ, khát khao trở thành họa sĩ truyện tranh. Thời gian sau đó, cả hai phải chia cách vì những biến cố gia đình.

Nhiều năm sau, ở ngưỡng cửa đôi mươi, đôi bạn tình cờ gặp lại nhau trên một chuyến tàu đến TP.HCM. Giữa đất khách, hai người trẻ ôn lại kỷ niệm xưa, nói về những mơ mộng thời thơ ấu và dần cảm mến nhau. Giờ đây, Hiếu là người vẽ storyboard quảng cáo, trong khi Hoài theo học ngành tiếng Anh thương mại. Một ngày, giấc mơ diễn xuất trong cô gái trẻ được thổi bùng lên khi Hoài gặp một nhóm sinh viên làm phim do Khang (Nguyễn Hùng) đứng đầu.

Cảm ơn người đã thức cùng tôi có tỷ lệ lắp rạp ấn tượng, đứng hạng 2 phòng vé dù số suất chiếu ít ỏi.

Lúc này, giữa những mộng tưởng và áp lực cơm áo gạo tiền, mối quan hệ của Hoài và Hiếu đứng trước nhiều thử thách khi mỗi người đều có những quan điểm riêng về cách theo đuổi lý tưởng sống.

Được định vị là một dự án nhạc kịch, Cảm ơn người đã thức cùng tôi làm tốt vai trò của mình khi sử dụng các bài hát thay cho tiếng lòng của nhân vật một cách hài hòa. Ở một số phân đoạn, những ca khúc là một phần trong thế giới phim. Đôi lúc, nhân vật thoát ly thực tại, dùng bài hát để bộc lộ tâm tư thầm kín.

Việc lồng ghép âm nhạc được tính toán kỹ lưỡng, không tạo cảm giác bị lạm dụng. Lựa chọn những ca sĩ thể hiện nhạc phim là các giọng ca có màu sắc đặc trưng như Nguyên Hà, Phùng Khánh Linh, Nguyễn Hùng giúp tác phẩm đạt được độ tự sự nhất định.

Bên cạnh đó, mức độ đầu tư của Cảm ơn người đã thức cùng tôi còn được nhìn thấy khi dự án mở rộng bối cảnh, quay tại bốn thành phố lớn là Hội An, Sài Gòn, Busan (Hàn Quốc) và New York (Mỹ), mang lại nhiều khung hình đẹp, mới lạ.

Sự kết hợp giữa giai điệu bắt tai từ âm nhạc với những góc máy sáng tạo tạo nên tổng thể mãn nhãn. Sử dụng nhiều trường đoạn one shot, ê-kíp cho thấy sự dụng công và tâm huyết lớn khi thực hiện tác phẩm này. Tuy nhiên, ở một số cảnh, cách thiết lập bối cảnh, bố cục khung hình còn thiên về hình thức của những phim quảng cáo.

Xem dự án điện ảnh mới nhất của đạo diễn Chung Chí Công, khán giả dễ dàng nhận ra nguồn cảm hứng của phim đến từ nhiều tác phẩm nổi tiếng trên thế giới có cùng thể loại và chủ đề.

Cách biên đạo, dàn dựng các màn ca vũ mang màu sắc của loạt phim High School Musical, Step Up. Câu chuyện người trẻ vật lộn với ước mơ diễn xuất và thực tế phũ phàng có nhiều nét tương đồng với La La Land. Hình ảnh tái hợp của đôi bạn thanh mai trúc mã giữa thành phố lớn mang dáng dấp của Past Lives. Tuyến truyện về người con gái mơ ước hoạt động nghệ thuật và người cha câm điếc cũng giống với tác phẩm từng đoạt giải Oscar CODA.

Phim có yếu tố nhạc kịch hiếm thấy tại Việt Nam.

Câu chuyện còn nhiều thiếu sót

Giống Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi, Cảm ơn người đã thức cùng tôi mang đậm dấu ấn của đạo diễn Chung Chí Công: một câu chuyện về những người trẻ bị mắc kẹt giữa đam mê và mưu sinh, được kể một cách bay bổng bằng âm nhạc và khung hình nhiều màu sắc. So với dự án bảy năm trước, tác phẩm mới cho thấy sự lên tay của nhà làm phim về mặt kỹ thuật.

Phim có hướng tiếp cận khá mới về chủ đề ước mơ rằng hoài bão cần gắn liền thực tế, đồng thời không chỉ tôn vinh một cá nhân dám theo đuổi đam mê mà còn đề cao những người xung quanh đã cùng giúp cá nhân đó hiện thực hóa giấc mộng. Dù vậy, thông điệp trên chỉ được thể hiện ở bề mặt khi cách triển khai kịch bản và câu chuyện còn nhiều hạn chế.

Hành trình của Hoài và Hiếu đậm màu cổ tích, được tô hồng và cách cả hai đạt được thành tựu khá dễ dàng. Khoảnh khắc gặp lại của cả hai diễn ra nhanh chóng, mang tính sắp đặt. Suốt phim, hình ảnh các nhân vật chật vật với ước mơ mới chỉ dừng lại ở mức độ mô phỏng, chưa có những chi tiết có chiều sâu để lưu lại dấu ấn.

Về sau, các tình huống dần trở nên thiếu liên kết, không thực tế. Lời thoại trong phim còn mang đậm tính kịch và gượng gạo. Có thời lượng lên đến 137 phút, tác phẩm thiếu điểm nhấn trong câu chuyện, khiến mạch phim đôi lúc trở nên lê thê.

Đáng tiếc nhất là cách tác phẩm xây dựng hình ảnh nữ chính. Ban đầu, Hoài được giới thiệu là một cô gái trẻ mồ côi mẹ, bươn chải từ nhỏ qua những ngày phụ cha bán lồng đèn. Hơn ai hết, lẽ ra, cô là người hiểu rõ nhất giá trị của mưu sinh. Tuy nhiên, cả phim, Hoài chỉ bám chấp vào giấc mơ diễn xuất của bản thân và hầu như không có bất kỳ áp lực nào về mặt kinh tế.

Vào vai Mộng Hoài, với xuất thân là trưởng nhóm SGO48, Võ Phan Kim Khánh thể hiện thuần thục khả năng ca hát, nhảy múa. Tuy nhiên, cô bộc lộ nhiều điểm yếu trong diễn xuất. Kim Khánh còn diễn hình thể nhiều, biểu cảm chưa tự nhiên và đài từ yếu. Điều này dẫn đến tương tác giữa cô và Trần Doãn Hoàng thiếu hiệu quả.

Phim còn nhiều hạn chế đáng tiếc.

Trong khi Trần Doãn Hoàng dừng lại ở mức tròn vai, ca – nhạc sĩ Nguyễn Hùng lại mang đến màn trình diễn tự nhiên. Vượt qua hình tượng nam ca sĩ mộc mạc, chỉ đứng hát trên sân khấu, anh thể hiện nhiều màn vũ đạo có tiết tấu nhanh, tạo được sự mới lạ.

Nguyễn Hùng còn thể hiện khá tốt hình ảnh một kẻ si tình. Tuy nhiên, nhân vật Khang chưa được xây dựng đủ sâu. Các tình tiết thiết lập tình cảm đơn phương của anh chàng cũng không được cài cắm và thể hiện rõ ở phần đầu.

NSƯT Hữu Châu là điểm sáng nhất về diễn xuất trong phim. Lược bỏ hoàn toàn lời thoại, nhân vật ông Năm Nghĩa giúp nam nghệ sĩ bộc lộ tối đa khả năng thể hiện tâm lý qua biểu cảm gương mặt và thủ ngữ, khẳng định vị thế của một diễn viên gạo cội giữa dàn diễn viên trẻ ít kinh nghiệm. Mỗi lần ông Năm Nghĩa xuất hiện, người xem đều cảm thấy ấm áp và tin vào tình cảm to lớn của ông dành cho con.

Kết thúc 137 phút, Cảm ơn người đã thức cùng tôi đọng lại là một tác phẩm nhẹ nhàng, tạo được thiện cảm bởi tâm huyết của những người tạo ra nó. Song, phim lại thiếu điểm nhấn và còn nhiều hạn chế để trở thành một dự án nhiều sức nặng.