Thái Trác Nghiên sống chung với bạn trai PT kém 10 tuổi

Thái Trác Nghiên cho biết đã đưa bạn trai về ra mắt gia đình. Người thân của nữ ca sĩ rất ủng hộ mối quan hệ này.

Ngày 2/3, tờ Mingpao đưa tin Thái Trác Nghiên mới đây xuất hiện tại một sự kiện tổ chức ở trung tâm thương mại và có những chia sẻ cởi mở về đời sống cá nhân.

Trong phần phỏng vấn với truyền thông, nữ ca sĩ tiết lộ cô vừa có chuyến du lịch châu Âu trong dịp Tết Nguyên đán cùng bạn bè thân thiết, trong đó có ca sĩ Dung Tổ Nhi. Bạn trai của cô là huấn luyện viên thể hình Elvis Lam (Lâm Tuấn Hiền) cũng đồng hành trong chuyến đi kéo dài 8 ngày.

Thái Trác Nghiên chia sẻ về chuyện tình cảm. Ảnh: Now News.

Nghệ sĩ cho biết cả nhóm đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ, bao gồm hoạt động cưỡi ngựa ở vùng nông thôn. Tuy nhiên, thời tiết lạnh khiến cô gặp vấn đề sức khỏe như dị ứng khí quản, khàn giọng và viêm dạ dày ruột. Sau khi trở về Hong Kong, tình trạng sức khỏe của cô dần cải thiện.

Nói về chuyện tình cảm, Thái Trác Nghiên tiết lộ cô đã đưa bạn trai về ra mắt mẹ trong dịp Tết. Theo nữ ca sĩ, đây là điều cần thiết trong một mối quan hệ nghiêm túc. Khi được hỏi phản ứng của gia đình, Thái Trác Nghiên cho biết mẹ cô rất vui vẻ, dù bà vốn là người khá khó tính.

Trước tin đồn cả 2 đang tiến triển nhanh, thậm chí sống chung, cô thẳng thắn chia sẻ tình yêu không nên đo bằng tốc độ. Nếu phù hợp, hai người sẽ tự nhiên bước tiếp cùng nhau.

"Hẹn hò là vậy đấy, không có chuyện nhanh hay chậm. Tôi theo nhịp độ của riêng mình, nếu phù hợp chúng tôi sẽ ở bên nhau", Thái Trác Nghiên chia sẻ về việc sống chung với bạn trai.

Thái Trác Nghiên lần đầu công khai mối quan hệ với huấn luyện viên thể hình Elvis Lam (Lâm Tuấn Hiền) vào tháng 1. Thái Trác Nghiên cho biết cô không cần xin ý kiến bạn trai khi thực hiện các dự án cá nhân. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân là người phụ nữ độc lập. Dù vậy, nữ ca sĩ thừa nhận thói quen tập luyện của cô chịu ảnh hưởng tích cực từ bạn trai. Việc này giúp cô cải thiện sức khỏe và thể lực. Khi được hỏi về việc tăng cân gần đây, cô chỉ cười và cho rằng đó có thể là “tăng cân vì hạnh phúc”.