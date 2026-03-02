'Người Nhện' Tom Holland kết hôn

Nhà tạo mẫu thân thiết với Zendaya khẳng định nữ diễn viên này đã kết hôn với tài tử "Người Nhện" Tom Holland.

Ngày 2/3, tờ People đưa tin nhà tạo mẫu Law Roach tuyên bố Zendaya và Tom Holland đã kết hôn. Trong lúc trò chuyện với Access Hollywood trên thảm đỏ tại Actor Awards 2026 hôm 1/3 (giờ địa phương), nhà tạo mẫu lâu năm của Zendaya cho biết: “Đám cưới đã diễn ra. Các bạn đã bỏ lỡ mất rồi”.

Khi phóng viên hỏi lại: “Điều đó có đúng không?”, Roach đáp: “Hoàn toàn đúng” rồi bật cười. Tạp chí People cho biết họ đã liên hệ với người đại diện của cả Zendaya và Holland để xác nhận thông tin.

Zendaya và Tom Holland đã hẹn hò nhiều năm. Ảnh: WireImage.

Tin đồn đính hôn của cặp đôi bắt đầu lan truyền từ lễ trao giải Golden Globe Awards 2025 diễn ra ngày 5/1/2025. Thời điểm đó, Zendaya được phát hiện đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út tay trái. Hôm sau, TMZ xác nhận thông tin này, dẫn nguồn từ những người thân cận với 2 ngôi sao.

Cùng ngày, một nguồn tin tiết lộ với People nam diễn viên của The Crowded Room đã “muốn cầu hôn nữ diễn viên của Challengers từ lâu”. Nam diễn viên luôn tin bạn gái là người duy nhất dành cho anh.

Tháng 9/2025, Tom Holland gây chú ý khi đính chính với một phóng viên tại sự kiện Zendaya không phải “bạn gái” mà là “vợ chưa cưới” của anh.

Cặp sao lần đầu vướng tin đồn hẹn hò là khi cùng đóng Spider-Man: Homecoming (2016). Khi đó cả 2 khẳng định chỉ là bạn bè, nhưng, một nguồn tin sau này tiết lộ họ đã bắt đầu hẹn hò trong quá trình quay phim.

Mối quan hệ được 2 nghệ sĩ chính thức xác nhận vào 2021. Thời điểm đó, họ được bắt gặp hôn nhau trong xe hơi.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ, Holland từng chia sẻ sự nổi tiếng khiến việc giữ quyền riêng tư của anh trở nên khó khăn. Những khoảnh khắc riêng tư của 2 người thường bị công khai trước thế giới. Zendaya cũng đồng tình với ý kiến đó. Nữ diễn viên cho rằng tình yêu là điều thiêng liêng mà cô muốn được giữ riêng giữa 2 người.

Tới cuộc phỏng vấn với Elle năm 2023, nữ diễn viên cho biết cô học cách cân bằng giữa việc bảo vệ cuộc sống cá nhân và chấp nhận sự chú ý của công chúng.