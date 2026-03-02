Trấn Thành nói về vụ cát-xê 1,2 tỷ

Trấn Thành phủ nhận việc LyLy nhận thù lao 1,2 tỷ đồng, còn Pháo là 700 triệu đồng khi diễn xuất trong phim "Thỏ ơi".

Tối 2/3, Trấn Thành lên tiếng đính chính về bảng lương của dàn diễn viên Thỏ ơi đang lan truyền trên mạng xã hội. Trấn Thành cho biết: “Bảng lương của diễn viên Thỏ ơi trật lất. Tôi thấy nhiều người muốn đăng gì là đăng, không cần kiểm chứng sự thật luôn. Lạ thật ấy”.

Thời gian qua, thông tin về mức thù lao Trấn Thành chi trả cho dàn diễn viên trong phim điện ảnh Thỏ ơi lan truyền trên mạng xã hội. Thông tin này thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả dù chưa được xác thực.

Trấn Thành phủ nhận bảng thù lao được cho là của dàn diễn viên Thỏ ơi. Ảnh: FBNV.

Theo các bài đăng được chia sẻ rộng rãi, ca sĩ LyLy được cho là người nhận mức cát-xê cao nhất đoàn phim, khoảng 1,2 tỷ đồng khi đảm nhận vai Hải Linh. Ngoài vai trò diễn xuất, cô còn tham gia sáng tác và thể hiện ca khúc nhạc phim Giữ anh em cũng làm không xong.

Đứng sau LyLy là rapper Pháo với mức thù lao được cho là khoảng 700 triệu đồng cho vai Nhật Hạ. Trong khi đó, ca sĩ Văn Mai Hương nhận khoảng 500 triệu đồng cho lần đầu thử sức với điện ảnh. Hai diễn viên nam Quốc Anh và Vĩnh Đam lần lượt được nhắc đến với mức cát-xê khoảng 600 triệu đồng và 250 triệu đồng.

Thỏ ơi là dự án điện ảnh thứ 5 do Trấn Thành đạo diễn, được gán nhãn 18+ với màu sắc tâm lý - giật gân. Nội dung xoay quanh 3 cặp đôi với 3 câu chuyện tình yêu cùng những góc nhìn khác nhau.

Đến sáng 2/3, Thỏ ơi vẫn dẫn đầu phòng vé Việt với doanh thu xấp xỉ 390 tỷ đồng . Thành tích này tiếp tục nối dài chuỗi thành công thương mại của Trấn Thành, giúp anh trở thành đạo diễn Việt đầu tiên sở hữu tổng doanh thu phim vượt mốc 2.000 tỷ đồng . Trước đó, các tác phẩm do anh cầm trịch gồm Bố già ( 427 tỷ đồng ), Nhà bà Nữ ( 475 tỷ đồng ), Mai ( 551 tỷ đồng ) và Bộ tứ báo thủ ( 332 tỷ đồng ) đều đạt doanh thu ấn tượng.