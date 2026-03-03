Tranh cãi phim AI thu hút 500 triệu lượt xem

"Hoắc Khứ Bệnh" được sản xuất hoàn toàn bằng AI nhưng được nhận xét chân thực không khác một dự án điện ảnh thực thụ. Đáng chú ý, chi phí sản xuất phim chỉ khoảng 3.000 NDT.

Theo China Times, phim ngắn Hoắc Khứ Bệnh đang gây ra làn sóng bàn luận sôi nổi trên các trang mạng và diễn đàn phim. Tác phẩm hành động dài khoảng 23 phút được làm hoàn toàn bằng AI, khiến không ít người xem phải kinh ngạc vì quá chân thật, sống động.

Nhiều ý kiến nhận xét bối cảnh và hệ thống nhân vật đều hiện lên chi tiết, chân thật gần như tương đương với một tác phẩm điện ảnh thực thụ. Từ cảnh thiên quân vạn mã ra trận, những biểu cảm trên gương mặt nhân vật, cho đến các kỹ thuật phức tạp hơn trong phim ảnh như dàn cảnh, ánh sáng, chuyển động máy quay... đều cho thấy độ hoàn thiện cao.

Đáng kinh ngạc hơn, nhiều nguồn tin cho Hoắc Khứ Bệnh được sản xuất với chi phí chỉ khoảng 3.000 NDT. Hiện tại, tác phẩm đã thu hút 500 triệu lượt xem. Điều này làm dấy lên tranh cãi gay gắt về giá trị và cơ hội cho những nhân lực trong ngành phim ảnh. Nhiều ý kiến bày tỏ quan ngại khi thời gian tới, ngành sản xuất phim ảnh truyền thống có thể bị đảo lộn khi AI đã có thể tạo ra những thước phim chân thực không kém người thật thực hiện, nhưng chi phí rẻ hơn hàng nghìn lần.

Nhiều khán giả bình luận "nổi da gà" khi biết Hoắc Khứ Bệnh do AI tạo ra. Ảnh: Weibo.

Theo China Times, đứng sau thành công của Hoắc Khứ Bệnh và nhiều phim ngắn AI gây sốt thời gian qua tại Trung Quốc là “dây chuyền sản xuất phim hoạt họa nano”, ra mắt đầu năm 2026 do Tập đoàn 360 giới thiệu. Nền tảng này tích hợp quy trình phân tách kịch bản, phân cảnh thông minh và tạo dựng hình ảnh, thông qua cơ chế tự động hóa cao để khắc phục tình trạng chất lượng thiếu ổn định và năng suất hạn chế của các sản phẩm AI trước đây.

Theo thông tin được công bố, chi phí cho một giây cảnh kỹ xảo đã giảm mạnh, từ khoảng 3.000 NDT mỗi giây xuống còn 3 NDT mỗi giây. Tốc độ sản xuất cũng nhanh vượt trội khi một nhóm 3 người có thể sản xuất 80 tập phim chỉ trong khoảng 5 ngày.