Mai Tài Phến vào cuộc đấu

Tựa phim "mở bát" tháng 3 là Tài , thuộc dòng tâm lý, hành động. Dự án do Mai Tài Phến đạo diễn và đóng chính, cùng sự tham gia của Mỹ Tâm , NSƯT Hạnh Thuý, Hồng Ánh... Phim xoay quanh Tài - người đàn ông bất ngờ rơi vào vòng xoáy nợ nần. Bị dồn đến đường cùng, anh buộc phải đưa ra những lựa chọn sai lầm, từng bước trượt dài vào thế giới tội lỗi để xoay xở tiền bạc. Gia đình trở thành mục tiêu bị đe dọa, còn bản thân Tài ngày càng lún sâu giữa ranh giới mong manh của đúng - sai.

Cái tên đáng chú ý trên đường đua phim rạp tháng 3 không thể không nhắc đến Quốc bảo của đạo diễn Lee Sang Il. Phim theo chân Kikuo, con trai của một tay xã hội đen, được một diễn viên kịch Kabuki nhận nuôi. Kikuo có mối quan hệ đặc biệt với Shunsuke, con ruột của người cha nuôi. Cả hai nếm trải tình huynh đệ, ganh đua và tai tiếng để khẳng định vị trí trên sân khấu Kabuki. Trong bối cảnh Nhật Bản hậu chiến đầy biến động, họ phải đối mặt áp lực gìn giữ nghệ thuật truyền thống và theo đuổi danh hiệu “quốc bảo”.

Sau thành công của Quỷ nhập tràng - phim kinh dị Việt ăn khách nhất lịch sử, phần 2 của thương hiệu kinh dị này tiếp tục được nhà sản xuất tung ra. Chuyện phim theo chân Minh Như trở lại xưởng nhuộm cũ của gia đình. Những bí mật bị chôn vùi, tổn thương chưa lành và thế lực tà ác bí ẩn dần lộ diện, đẩy cô vào hành trình đối diện quá khứ đầy ám ảnh.

Phiên bản mới của câu chuyện về Frankenstein, Cô dâu! (tựa gốc: The Bride!) do Maggie Gyllenhaal đạo diễn, với sự góp mặt của Christian Bale và Jessie Buckley. Lấy bối cảnh Chicago thập niên 1930, chuyện phim theo chân Frankenstein cô độc tìm đến Tiến sĩ Euphronious để tạo ra một người bạn đồng hành. Nhưng sự ra đời của “cô dâu” kéo theo chuỗi bi kịch vượt ngoài kiểm soát: giết chóc, chiếm hữu, phong trào văn hóa nổi loạn và mối tình cuồng nhiệt ngoài vòng pháp luật.

Một trong những đại diện nổi tiếng nhất của dòng kinh dị slasher, Tiếng thét (tựa gốc: Scream), trở lại màn ảnh rộng với phần phim thứ 7. Phim kể về Sidney Evans, nạn nhân sống sót trong một vụ thảm sát nhiều năm trước, giờ đang sống hạnh phúc cùng chồng và con gái ở một thị trấn khác thì tên sát nhân Ghostface mới lại xuất hiện. Quyết tâm bảo vệ gia đình, Sidney buộc phải đối mặt với những kinh hoàng trong quá khứ để chấm dứt cuộc đổ máu một lần và mãi mãi.

Chúng sẽ đoạt mạng (tựa gốc: They will kill you) là một tác phẩm kinh dị đáng mong chờ đến từ đạo diễn của IT Andy Muschietti. Câu chuyện xoay quanh cuộc chiến sống còn của một người phụ nữ tại tòa nhà xa hoa The Virgil - hang ổ của một giáo phái ma quỷ. Khi màn đêm buông xuống, những cạm bẫy được giăng ra, kẻ không thể sống sót sẽ trở thành vật tế tiếp theo.

Khép lại bữa tiệc điện ảnh tháng 3 là tựa phim hành động - thần thoại đến từ xứ chùa vàng Tứ hổ đại náo (tựa gốc: 4 Tigers). Trong Thế Chiến II, 9 tấn vàng của chính phủ Thái Lan đột ngột bị thất lạc. Sự kiện này đã châm ngòi cho cuộc truy lùng đẫm máu khắp cả nước. Bốn tên cướp khét tiếng, mỗi người sở hữu một năng lực tà thuật riêng, bị lôi kéo vào trò chơi tử thần. Giữa thời đại mà công lý sụp đổ và người dân không còn nơi nương tựa, một huyền thoại hùng mạnh đã ra đời: Tứ Hổ.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.