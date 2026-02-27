Quốc Anh: 'Làm việc với anh Trấn Thành, tôi thấy ngộp'

"Làm việc với anh Thành, nhiều khi tôi thấy 'ngộp', áp lực thật. Không riêng tôi đâu, các diễn viên khác cũng vậy, nhất là mấy bạn lần đầu diễn xuất", Quốc Anh tâm sự.

Một năm trước, Bộ tứ báo thủ do Quốc Anh đóng chính mang về hơn 300 tỷ ngoài phòng vé.

Thế rồi chưa đầy nửa năm sau, anh tái ngộ khán giả trong Thám tử Kiên, phim kinh dị trinh thám ăn khách nhất lịch sử rạp Việt.

Còn hiện tại, Thỏ ơi của anh vẫn đang không có đối thủ trong cuộc đua phim Tết Bính Ngọ, tiếp tục thu hơn 300 tỷ đồng .

3 phim liên tiếp thắng lớn, nhưng Quốc Anh gặp Tri Thức - Znews với trạng thái dè dặt, thiếu tự tin một cách kỳ lạ. Diễn viên ấp úng trước nhiều câu hỏi từ phóng viên, thường phải cười trừ rồi đáp “không biết nữa”. Anh bẽn lẽn “xin chút thời gian suy nghĩ”, khi cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi những khoảng lặng của sự ấp úng kéo dài…

'Ước gì tôi có thể trở thành cái máy nói'

- Tại sao sự bối rối và dè dặt , thiếu tự tin vẫn hiện diện ở Quốc Anh, sau gần 8 năm làm nghề?

- Tôi cũng không biết nữa. Tôi đang không “load” được chữ. Trên phim trường, nhiều máy quay, tôi vẫn có thể làm việc chuyên nghiệp. Nhưng mà đứng trên sân khấu hay khi trò chuyện, phỏng vấn, vẫn là cảm giác nhiều người đang quan sát đấy, nhưng không hiểu sao tôi lại ấp úng, dè dặt và chưa tự tin.

- Sự thiếu tự tin đó xuất phát từ đâu? Ba phim trăm tỷ liên tiếp vẫn chưa giúp anh tự tin, dạn dĩ?

- Trước mỗi sự kiện, từ phỏng vấn tới tiếp xúc báo chí, khán giả, tôi đều chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Nhưng cứ bước ra sân khấu hay gặp mọi người là đầu tôi trống rỗng, run ơi là run rồi bắt đầu ấp úng.

Chắc là tôi phải luyện tập dần. Biết đâu trong tương lai tôi có thể cải thiện và trở thành cái “máy nói” nhỉ.

- Vậy “máy nói tương lai” Quốc Anh tự đánh giá thế nào về phần thể hiện của mình trong phim?

- Nói thật tôi không nghĩ năm nay lại tiếp tục được anh Thành chọn đóng phim nữa. Nhận được vai này là cả một sự bất ngờ với tôi đấy.

Quốc Anh liên tiếp có 3 phim điện ảnh doanh thu trăm tỷ.

Bởi vì các vai trước tôi cũng tự thấy mình ở trong vòng an toàn, kiểu đẹp trai, ngoan hiền, nghe lời bạn gái… Còn Ngọc Sơn của Thỏ ơi lại khác một trời một vực, từ ngoại hình cho tới tính cách, đường dây tâm lý. Nhân vật này trưởng thành hơn, có sự lo lắng, trăn trở về gia đình, rồi còn phải học cách thay đổi để trở thành cánh tay che chở cho vợ con. Nên dù là vai phụ không có nhiều thời lượng, tôi vẫn cảm thấy rất đã. Kiểu vai ít nhưng mà học được nhiều.

Vai này tôi thấy còn khó hơn vai trước. Cái khó nhất là làm sao để cho Ngọc Sơn của Thỏ ơi không còn chút dáng dấp nào của Quốc Anh trong Bộ tứ báo thủ. Ngọc Sơn thì phải “nhà quê”, phải “hãm”. Nhưng bù lại thì anh chàng này rất yêu vợ, dù trời có sập thì vẫn một lòng với Hải Lan.

Trong phim trước, tôi là người đàn ông ở “cửa trên”, có gì đó gia trưởng một chút. Còn phim này thì luồn cúi, nịnh vợ, phải hôn hôn thương thương mới lấy lòng người ta được.

- Thử thách lớn nhất với anh khi chinh phục với một vai diễn khác biệt như vậy là gì?

- Tôi nghĩ chắc là việc kết nối với mọi người để diễn cho ăn ý. Phim bắt đầu quay từ tháng 7 năm ngoái. Trước đấy một tháng thì tiền kỳ, mỗi tuần một, hai buổi mọi người đi workshop cùng nhau. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Xong thì ai về nhà nấy, nên thực sự chưa có cảm giác là gia đình lắm.

Phải đến hôm đầu tiên đi quay trên Bảo Lộc, trời đẹp và nắng to, mọi người đều chuẩn bị make-up và mọi thứ rồi, sẵn sàng bấm máy. Thì đùng một cái trời mưa rất to. Thế là lại nghỉ, anh Thành gợi ý chơi ma sói. Trời ơi vui mà cười muốn xỉu luôn. Cũng nhờ buổi đấy mà tôi thấy mọi người thực sự mở lòng và gần gũi với nhau.

Còn có một kỷ niệm tôi nhớ mãi, là vào ngày đầu tiên quay với Văn Mai Hương. Tôi suýt “kết thúc” vai của chị ấy luôn. Lúc đấy đang quay clip TikTok vui vui thôi. Tôi đứng dậy và vô tình đụng phải một cái trụ có gắn bảng chỉ dẫn hướng. Mà phần đầu của nó rất nhọn. Cái trụ ấy đổ ngay sát gáy của Hương, sượt qua vai. Chỉ lệch một chút thôi thì không còn Hải Lan của Thỏ ơi nữa rồi...

'Mọi người đã có thể nhìn tôi với một con mắt khác'

- Bộ tứ báo thủ, Thám tử Kiên cho đến Thỏ ơi, 3 phim liên tiếp đều thu trăm tỷ, cảm xúc của anh thay đổi thế nào?

- Ba từ thôi: Vui, sướng và đã lắm. Trước kia tôi hơi buồn vì làm việc khá lâu, chắc phải 6-7 năm mà mãi sự nghiệp chẳng có gì tiến triển. Khán giả vẫn chưa công nhận mình. Một thời gian dài tôi dậm chân tại chỗ. Rồi sau mấy phim liên tiếp thắng lớn, mọi người gần như nhìn tôi bằng con mắt khác. Cảm giác được mọi người công nhận thỏa mãn cực kỳ.

Nhưng tôi nghĩ đây cũng chỉ là kết quả tạm thời, phía trước có rất nhiều thử thách cần chinh phục. Còn rất nhiều đạo diễn tôi muốn bắt tay, rất nhiều vai diễn mà tôi muốn thử sức. Nên hiện tại, phim được khán giả đón nhận tôi thấy rất vui, nhưng không hẳn đã hài lòng. Tôi muốn thử thách bản thân và có những bước tiến đặc biệt hơn trong tương lai.

"Một thời gian dài tôi chỉ dậm chân tại chỗ", diễn viên tâm sự.

- Cụ thể hơn là gì? Anh muốn đi xa hơn với diễn xuất hay mở rộng cơ hội nghề nghiệp bằng những con đường khác?

- Vẫn là diễn viên thôi. Để trở thành một diễn viên giỏi là con đường xa lắm. Ở những phim trước cho tới Bộ tứ báo thủ, tôi vẫn là một anh chàng đẹp trai, hay có chút gì đó ngờ nghệch, vui tươi. Tới phim này rồi tôi lại thay đổi, nhà quê, nhếch nhác, “hãm” hơn. Rồi phim sau nữa tôi muốn thử một cái gì đó thật khác đi, làm sao mà người ta không nhận ra được đấy là Quốc Anh nữa. Một thằng biến thái đi chẳng hạn, hay thiểu năng trí tuệ cũng được. Thế có khi lại hay nha. Diễn ra được những vai ấy mới đã.

- Làm một phép thử đơn giản, search tên Quốc Anh trên các công cụ tìm kiếm. Những gì số đông bàn luận về anh, sau gần 8 năm đóng phim, vẫn chỉ là diện mạo “bạch mã hoàng tử” và… hết. Anh nghĩ sao khi nhiều năm và vẫn chưa có vai diễn làm người ta ghi nhớ?

- Đúng là nhiều năm tôi vẫn quanh quẩn trong vùng an toàn, chưa có vai diễn nào đột phá. Nhưng Ngọc Sơn có thể coi là dấu mốc cho sự trưởng thành của tôi sau gần 8 năm làm nghề. Đến vai này, mọi người đã có thể nhìn tôi với một con mắt khác.

Từ lúc đọc kịch bản Thỏ ơi, tôi đã thấy vai của mình thú vị và có thể khiến khán giả bất ngờ vì mình. Ban đầu tôi diễn thử nhưng không vừa ý đạo diễn. Anh Thành bảo tôi sến, mang y hệt màu sắc năm ngoái, kiểu gì cũng khiến mọi người ngấy. Tôi phải thử đi thử lại rất nhiều lần và mất hàng tuần để làm quen, diễn ra được cái nét mà anh ấy muốn.

Mấy bữa nay, tôi gặp nhiều người ngoài đời, họ khen tôi thể hiện vai này có duyên, đạt nhất trong những vai tôi từng diễn. Niềm vui ấy không kém gì niềm vui phim được trăm tỷ.

- Đã hai lần bắt tay với Trấn Thành nhưng có vẻ anh vẫn “khớp”, chưa thể bắt nhịp?

- Làm việc với anh ấy là một trải nghiệm khác với tất cả những nhà làm phim tôi từng có cơ hội bắt tay. Anh Thành là kiểu đạo diễn không sợ thử thách, mệt mỏi, không sợ khó khăn. Ở góc độ của mình, tôi ngưỡng mộ và cũng muốn tự tin như anh ấy, không sợ bất kỳ điều gì.

Nhưng phải thân với anh Thành thì mới hiểu được. Khi đã on set là cực kỳ nghiêm túc, khắt khe, không có chuyện đùa. Diễn mà không ra nét anh ấy mong muốn là bị quát liền. Mà cũng đúng thôi, người ta cũng mệt chứ, đến take thứ 20 mà còn diễn không được thì bị mắng là đúng rồi. Tôi nghĩ việc anh ấy gắt gỏng, kể cả có to tiếng với diễn viên cũng là điều cần thiết để mọi người làm việc nghiêm túc.

Nhiều khi tôi thấy “ngộp”, áp lực thật. Không riêng tôi đâu, các diễn viên khác cũng vậy, nhất là mấy bạn lần đầu diễn xuất. Nói vui chứ chúng tôi đều là “nạn nhân” của anh Thành. Tôi còn tâm sự với Vĩnh Đam là khi anh ấy góp ý căng thẳng quá, em có thể xin vài phút ra ngoài hít thở, ổn định tâm trạng. Chứ cứ tằng tằng như vậy là có khi rối luôn.

Nhưng quay phim thì căng vậy, chứ chỉ cần off máy là mọi người lại có thể cười hề hề, đùa giỡn, đi ăn uống với nhau bình thường.

Quốc Anh thích có người yêu trưởng thành, biết thấu hiểu.

- Còn với bạn diễn thì sao, anh thấy làm việc với Văn Mai Hương khác gì Tiểu Vy năm ngoái?

- Khác nhiều chứ. Cả hai có điểm chung cùng là tân binh đóng phim thôi. Chứ hai người khác nhau cả về tuổi, tính cách nên quá trình làm việc chung cũng có nhiều khác biệt.

Đóng với Tiểu Vy tôi thấy thoải mái, tưng tửng vì bọn tôi trong phim là đôi uyên ương yêu nhau kiểu trẻ con, vui nhộn. Còn với Văn Mai Hương thì có gì đó trầm hơn. Chúng tôi trong phim đã là vợ chồng, lại có nhiều cảnh cãi cọ, mâu thuẫn. Nhưng điều lạ là Văn Mai Hương lại cho tôi cảm giác dễ gần, ấm áp hơn. Trước đây tôi chỉ biết chị ấy qua các chương trình truyền hình, chưa từng gặp ngoài đời. Tới lúc casting mới là lần đầu gặp mặt. Chị ở ngoài rất thông minh, vui tính.

- Mọi người vẫn tò mò Quỳnh Anh của Tiểu Vy hay Hải Lan của Văn Mai Hương là hình mẫu bạn gái lý tưởng của Quốc Anh ngoài đời?

- Hmmm…

- Lý do anh do dự lâu như vậy? Bản thân anh không có gu người yêu cụ thể?

- Có lẽ vậy. Ở mỗi người lại có đặc điểm mà tôi thích một chút. Nhưng gu của tôi là trưởng thành, biết thấu hiểu.