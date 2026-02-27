Con trai Brad Pitt bỏ họ cha

Maddox, con trai cả của Brad Pitt và Angelina Jolie, đã bỏ họ cha trong phần credit của bộ phim mới nhất mà cậu tham gia thực hiện.

Theo People, Maddox (24 tuổi) đảm nhận vai trò trợ lý đạo diễn trong Couture, bộ phim chính kịch do Angelina Jolie đóng chính. Tác phẩm vừa ra mắt tại Pháp hôm 25/2. Nguồn tin cho hay tên của Maddox được ghi ở phần credit cuối phim là Maddox Jolie, thay vì Maddox Jolie-Pitt như trước đây.

Trước đó, khi phim công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto vào tháng 9/2025, tài liệu sản xuất cung cấp cho báo chí cũng ghi tên Maddox là Maddox Jolie.

Maddox là người con tiếp theo bỏ họ Pitt, sau Vivienne, Zahara và Shiloh. Ảnh: Reuters.

Maddox là người mới nhất trong số các con của Jolie và Pitt đã bỏ họ cha. Vào tháng 5/2024, trong Playbill của vở nhạc kịch Broadway The Outsiders, Vivienne cũng để tên là Vivienne Jolie thay vì Vivienne Jolie-Pitt.

Tháng 8 cùng năm, Zahara trong bài phát biểu tại Đại học giới thiệu mình là Zahara Marley Jolie. Cũng trong tháng đó, một người con khác của Brad Pitt là Shiloh cũng bỏ họ cha, đổi tên hợp pháp thành Shiloh Jolie ngay sau khi đủ 18 tuổi.

Việc các con lần lượt bỏ họ Pitt diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa diễn viên và các con ngày càng xa cách. Nguồn tin thân cận với tài tử cho hay anh cảm thấy rất buồn khi biết tin. "Anh ấy vẫn yêu các con và nhớ chúng rất nhiều", người này nói.

Angelina Jolie và Brad Pitt bắt đầu hẹn hò vào năm 2004, kết hôn sau đó 10 năm nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 năm. Cả hai có 6 người con chung, gồm Maddox (24 tuổi), Pax (22 tuổi), Zahara (21 tuổi), Shiloh (19 tuổi) và cặp song sinh 17 tuổi Knox - Vivienne.

Tháng 6/2016, Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt. Xuyên suốt khoảng thời gian này, hai ngôi sao liên tiếp tranh chấp. Business Insider ước tính cả hai tốn hơn 1 triệu USD /người cho cuộc chiến này, bao gồm phí thuê luật sư, các chuyên gia tư vấn, truyền thông, và cả những thủ tục phức tạp liên quan đến tranh chấp tài sản.