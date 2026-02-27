Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Con trai Brad Pitt bỏ họ cha

  • Thứ sáu, 27/2/2026 10:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Maddox, con trai cả của Brad Pitt và Angelina Jolie, đã bỏ họ cha trong phần credit của bộ phim mới nhất mà cậu tham gia thực hiện.

Theo People, Maddox (24 tuổi) đảm nhận vai trò trợ lý đạo diễn trong Couture, bộ phim chính kịch do Angelina Jolie đóng chính. Tác phẩm vừa ra mắt tại Pháp hôm 25/2. Nguồn tin cho hay tên của Maddox được ghi ở phần credit cuối phim là Maddox Jolie, thay vì Maddox Jolie-Pitt như trước đây.

Trước đó, khi phim công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto vào tháng 9/2025, tài liệu sản xuất cung cấp cho báo chí cũng ghi tên Maddox là Maddox Jolie.

Brad Pitt anh 1

Maddox là người con tiếp theo bỏ họ Pitt, sau Vivienne, Zahara và Shiloh. Ảnh: Reuters.

Maddox là người mới nhất trong số các con của Jolie và Pitt đã bỏ họ cha. Vào tháng 5/2024, trong Playbill của vở nhạc kịch Broadway The Outsiders, Vivienne cũng để tên là Vivienne Jolie thay vì Vivienne Jolie-Pitt.

Tháng 8 cùng năm, Zahara trong bài phát biểu tại Đại học giới thiệu mình là Zahara Marley Jolie. Cũng trong tháng đó, một người con khác của Brad Pitt là Shiloh cũng bỏ họ cha, đổi tên hợp pháp thành Shiloh Jolie ngay sau khi đủ 18 tuổi.

Việc các con lần lượt bỏ họ Pitt diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa diễn viên và các con ngày càng xa cách. Nguồn tin thân cận với tài tử cho hay anh cảm thấy rất buồn khi biết tin. "Anh ấy vẫn yêu các con và nhớ chúng rất nhiều", người này nói.

Angelina Jolie và Brad Pitt bắt đầu hẹn hò vào năm 2004, kết hôn sau đó 10 năm nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 năm. Cả hai có 6 người con chung, gồm Maddox (24 tuổi), Pax (22 tuổi), Zahara (21 tuổi), Shiloh (19 tuổi) và cặp song sinh 17 tuổi Knox - Vivienne.

Tháng 6/2016, Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt. Xuyên suốt khoảng thời gian này, hai ngôi sao liên tiếp tranh chấp. Business Insider ước tính cả hai tốn hơn 1 triệu USD/người cho cuộc chiến này, bao gồm phí thuê luật sư, các chuyên gia tư vấn, truyền thông, và cả những thủ tục phức tạp liên quan đến tranh chấp tài sản.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Show 49 thầy bói tranh tài gây sốt

Mặc cho nhiều tranh cãi bủa vây, "Battles of Fates" đang trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả nhờ nội dung và format độc đáo.

2 giờ trước

Trấn Thành đút túi bao nhiêu từ 2.000 tỷ doanh thu phim

"Thỏ ơi" giúp Trấn Thành trở thành đạo diễn 2.000 tỷ đầu tiên của điện ảnh Việt. Sau khi trừ đi nhiều khoản chi phí và ăn chia với các bên, anh có thể dắt túi khoảng 500 tỷ đồng.

2 giờ trước

'Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới' làm bùng nổ tranh cãi

Jungkook gây xôn xao khi livestream đêm khuya, say xỉn và có những chia sẻ bất ổn.

18 giờ trước

Tống Khang

Brad Pitt Angelina Jolie Maddox

Đọc tiếp

Hong Dao khac la hinh anh

Hồng Đào khác lạ

59 phút trước 10:46 27/2/2026

0

Hồng Đào chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ con gái sau thời gian xa cách. Ở tuổi 63, nữ nghệ sĩ gây chú ý với diện mạo khác lạ, được nhận xét trẻ trung hơn trước.

Anh trai Mason Nguyen vuong tranh cai hinh anh

Anh trai Mason Nguyễn vướng tranh cãi

1 giờ trước 10:25 27/2/2026

0

Công ty quản lý cho biết những thông tin liên quan đến Mason Nguyễn lan truyền trên mạng xã hội nhiều ngày qua là sai sự thật, có dấu hiệu cắt ghép...

Tiec cho 'Mui pho' hinh anh

Tiếc cho 'Mùi phở'

6 giờ trước 06:00 27/2/2026

0

Ông Mùi tìm được gia vị cho bát phở đậm đà mà thực khách hễ ăn là nhớ. Tiếc là Minh Beta chưa tìm được gia vị cho "Mùi phở" của mình trở thành một món ngon khó quên như thế.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý