Chi Pu thông báo chuyển nhượng toàn bộ cổ phần quán ở Thượng Hải

  • Thứ năm, 19/3/2026 19:03 (GMT+7)
  • 6 phút trước

Chi Pu mở quán phở tại Thượng Hải năm 2023. Mới đây, cô thông báo chuyển nhượng toàn bộ cổ phần.

Tối 19/3, Chi Pu thông báo chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của cô tại nhà hàng La Ganh ở Thượng Hải cho một tập đoàn Trung Quốc. Tập đoàn này cũng đồng hành với nữ ca sĩ kể từ khi cô khai trương nhà hàng.

Chi Pu anh 1

Chi Pu cập nhật tình hình nhà hàng phở ở Thượng Hải. Ảnh: FBNV.

Theo Chi Pu, lý do cô chuyển nhượng cổ phần là lịch trình công việc ngày càng dày đặc. Ngoài ra, khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và Trung Quốc khiến Chi Pu không có thể thường xuyên sang Thượng Hải trực tiếp đồng hành cùng đội ngũ vận hành như trước.

“Việc chuyển giao này giúp đối tác chủ động hơn trong định hướng vận hành và phát triển nhà hàng ở giai đoạn tiếp theo. Đồng thời Chi Pu có thể tập trung trọn vẹn hơn cho các dự án trong năm 2026”, Chi Pu thông báo.

Chi Pu khai trương nhà hàng này vào 2023 sau khi cô thành công trong chương trình Đạp gió của Trung Quốc. Thời gian đầu, nhà hàng nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ Chi Pu. Tới tháng 3/2024, nữ ca sĩ mở nhà hàng thứ 2 tại Thượng Hải.

Đến tháng 2/2025, Chi Pu mở nhà hàng mới nhưng không chỉ bán phở như La Ganh mà thực đơn có hàng chục món ăn Việt Nam khác. Nhà hàng này nằm ở khu vực nhộn nhịp của Thượng Hải là Xintiandi.

Chi Pu sinh năm 1993, ban đầu là hot girl mạng sau đó ca hát và đóng phim. Năm 2023, cô thi Đạp gió tại Trung Quốc và nhanh chóng nổi tiếng. Cô luôn đạt thứ hạng cao, thậm chí giành vị trí thứ 6 trong đêm chung kết. Chi Pu thành công lọt top nghệ sĩ thành đoàn. Sau đó, cô phát triển hoạt động tại Trung Quốc và tham gia nhiều chương trình truyền hình nước này.

Sách hay về tình yêu: Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc. Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Minh Hạo

  • Nguyễn Thùy Chi

    Nguyễn Thùy Chi

    Nguyễn Thùy Chi với nghệ danh Chi Pu là một nữ diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất phim Việt Nam. Cô được biết đến sau khi lọt vào top 20 của Miss Teen Vietnam 2009. Năm 2013 Chi Pu tham gia đóng phim với những bộ phim: Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc, 5S Online hay phim điện ảnh Thần tượng. Năm 2014, cô Nam tiến và tham gia những dự án: Vẫn có em bên đời, Hương Ga, Chung cư ma, Yêu. Năm 2017, Chi Pu quyết định lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Ngày 28/10/2017, cô chính thức khởi động kế hoạch Hàn tiến với tư cách một ca sĩ solo với album "Love story" và phiên bản tiếng Hàn cho hai ca khúc "Từ hôm nay" và "Cho ta gần nhau hơn".

    Bạn có biết: Chi Pu biết chơi đàn piano từ nhỏ. Năm 2003, cô từng giành giải nhất trong cuộc thi Liên hoan đàn phím điện tử thành phố Hà Nội.

    • Ngày sinh: 14/06/1993
    • Chiều cao: 1.63 m
    • Phim nổi bật: Bộ tứ 10A8 (2010), 5S Online (2013), Thần tượng (2013), Hương ga (2014), Yêu (2015), Vệ sĩ Sài Gòn (2016)

