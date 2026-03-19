Chi Pu thông báo chuyển nhượng toàn bộ cổ phần quán ở Thượng Hải

Chi Pu mở quán phở tại Thượng Hải năm 2023. Mới đây, cô thông báo chuyển nhượng toàn bộ cổ phần.

Tối 19/3, Chi Pu thông báo chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của cô tại nhà hàng La Ganh ở Thượng Hải cho một tập đoàn Trung Quốc. Tập đoàn này cũng đồng hành với nữ ca sĩ kể từ khi cô khai trương nhà hàng.

Chi Pu cập nhật tình hình nhà hàng phở ở Thượng Hải.

Theo Chi Pu, lý do cô chuyển nhượng cổ phần là lịch trình công việc ngày càng dày đặc. Ngoài ra, khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và Trung Quốc khiến Chi Pu không có thể thường xuyên sang Thượng Hải trực tiếp đồng hành cùng đội ngũ vận hành như trước.

“Việc chuyển giao này giúp đối tác chủ động hơn trong định hướng vận hành và phát triển nhà hàng ở giai đoạn tiếp theo. Đồng thời Chi Pu có thể tập trung trọn vẹn hơn cho các dự án trong năm 2026”, Chi Pu thông báo.

Chi Pu khai trương nhà hàng này vào 2023 sau khi cô thành công trong chương trình Đạp gió của Trung Quốc. Thời gian đầu, nhà hàng nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ Chi Pu. Tới tháng 3/2024, nữ ca sĩ mở nhà hàng thứ 2 tại Thượng Hải.

Đến tháng 2/2025, Chi Pu mở nhà hàng mới nhưng không chỉ bán phở như La Ganh mà thực đơn có hàng chục món ăn Việt Nam khác. Nhà hàng này nằm ở khu vực nhộn nhịp của Thượng Hải là Xintiandi.

Chi Pu sinh năm 1993, ban đầu là hot girl mạng sau đó ca hát và đóng phim. Năm 2023, cô thi Đạp gió tại Trung Quốc và nhanh chóng nổi tiếng. Cô luôn đạt thứ hạng cao, thậm chí giành vị trí thứ 6 trong đêm chung kết. Chi Pu thành công lọt top nghệ sĩ thành đoàn. Sau đó, cô phát triển hoạt động tại Trung Quốc và tham gia nhiều chương trình truyền hình nước này.