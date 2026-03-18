'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh lại vướng tranh cãi

Lưu Hiểu Khánh bị nghi ngờ vi phạm quy định xây dựng. Tuy nhiên, nữ diễn viên chưa lên tiếng vấn đề này.

Ngày 18/3, tờ iFeng đưa tin Lưu Hiểu Khánh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi vướng nghi vấn xây biệt thự trái phép. Căn biệt thự được cho là của nữ diễn viên bị phản ánh có phần diện tích xây dựng vượt quy định. Bài tố cáo chỉ ra cơ quan chức năng địa phương từng ban hành văn bản yêu cầu chủ sở hữu biệt thự này xử lý phần công trình phát sinh và phải tháo dỡ trong thời hạn nhất định.

Một số nguồn tin cũng chỉ ra căn biệt thự này gắn với tên tuổi Lưu Hiểu Khánh từ nhiều năm trước và là nơi bà sinh sống từ đầu những năm 2000. Phần diện tích bị cho là xây dựng vượt quy định có quy mô hơn 200 m² và từng nhiều lần bị cư dân xung quanh gửi kiến nghị.

Lưu Hiểu Khánh tiếp tục vướng ồn ào. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, theo iFeng, bài tố cáo chưa nêu rõ phần công trình nào bị xác định là vi phạm, cũng không có bằng chứng rõ ràng cho thấy chủ sở hữu là Lưu Hiểu Khánh. Vì vậy, thông tin vẫn dừng ở mức tranh luận, chưa có kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng. Trong khi đó, Lưu Hiểu Khánh cũng chưa trực tiếp phản hồi về vấn đề này.

Những năm qua, Lưu Hiểu Khánh vướng nhiều tranh cãi khác nhau. Năm 2025, bà vướng nghi vấn trốn thuế với cáo buộc kê khai không đúng khoản thu nhập 3,3 triệu NDT.

Tuy nhiên, sau đó, cơ quan thuế tại Thượng Hải thông báo kết quả kiểm tra cho thấy chưa phát hiện sai phạm nào ở trường hợp của Lưu Hiểu Khánh. Sau kết luận này, Lưu Hiểu Khánh khẳng định bà sẵn sàng phối hợp điều tra và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định. Năm 2002, nữ diễn viên từng vướng bê bối thuế nghiêm trọng và bị tạm giam 422 ngày.

Hiện tại, tuổi ngoài 70, Lưu Hiểu Khánh vẫn duy trì mức độ xuất hiện dày đặc trong ngành giải trí Trung Quốc, đồng thời luôn là nhân vật tạo ra nhiều tranh luận vì những câu chuyện xoay quanh tài sản, phát ngôn và đời sống cá nhân.

Gần đây, nữ diễn viên gây bàn tán khi đóng phim ngắn và có cảnh tình tứ với bạn diễn nam kém 30 tuổi.