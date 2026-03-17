Ngoại hình khó nhận ra của mỹ nhân 'Chân Hoàn truyện'

Lan Hy mới đây xuất hiện trên livestream với gương mặt mộc. Nữ diễn viên "Hậu cung Chân Hoàn truyện" tâm sự cô không áp lực ngoại hình mà ưu tiên sự thoải mái.

Ngày 17/3, tờ China Times đưa tin Lan Hy - gương mặt từng gây chú ý với vai Thẩm My Trang trong Hậu cung Chân Hoàn truyện - trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Lý do là nữ diễn viên xuất hiện trong buổi livestream với gương mặt mộc hoàn toàn.

Ở tuổi 42, nữ diễn viên trò chuyện với khán giả mà không sử dụng bộ lọc hình ảnh. Trên sóng trực tiếp, quầng thâm mắt, rãnh mũi, má và dấu hiệu mệt mỏi trên gương mặt cô hiện rõ. Tông da của nữ diễn viên có phần xỉn màu hơn so với hình ảnh thường thấy trên màn ảnh. Nhiều khán giả nhận xét gương mặt của nữ diễn viên trên livestream khác biệt đáng kể so với diện mạo quen thuộc trong các dự án cổ trang.

Diễn viên Lan Hy trong phim Hậu cung Chân Hoàn truyện và livestream mới đây. Ảnh: China Times.

Điều khiến nhiều người chú ý là Lan Hy tỏ ra khá thoải mái trước những dấu hiệu tuổi tác. Cô chủ động đưa camera lại gần, chỉ vào vài sợi tóc bạc trên đầu và nói vui rằng bản thân không thể tiếp tục che giấu nữa. Trong cuộc trò chuyện, nữ diễn viên thừa nhận thời gian luôn để lại dấu vết nhưng hiện tại cô quan tâm nhiều hơn đến sự thoải mái và sức khỏe tinh thần thay vì cố giữ hình ảnh hoàn hảo.

Sau buổi livestream, hình ảnh mặt mộc của Lan Hy nhanh chóng lọt danh sách thảo luận sôi nổi trên Weibo. Nhiều ý kiến cho rằng diện mạo hiện tại của cô khác khá xa so với hình tượng Thẩm quý phi từng để lại dấu ấn trên màn ảnh.

Tuy nhiên, không ít cư dân mạng lên tiếng bênh vực nữ diễn viên. Một số bình luận cho rằng nữ diễn viên đã ở tuổi ngoài 40. Do đó, việc cô lão hóa là hoàn toàn bình thường.

Lan Hy sinh năm 1983, từng được xem là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ sau thành công từ các vai diễn trong phim cung đấu. Danh tiếng của cô bùng nổ sau dự án Hậu cung Chân Hoàn truyện. Dù vậy, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn thuận lợi, cô lựa chọn tạm lùi về hậu trường để ưu tiên cuộc sống gia đình và sinh con. Quyết định này khiến sự nghiệp của nữ diễn viên bị gián đoạn.

Sau vài năm trở lại làng giải trí, Lan Hy vẫn tiếp tục đóng phim nhưng mức độ phủ sóng không còn như giai đoạn đỉnh cao. Trong nhiều cuộc chia sẻ trước đây, cô thừa nhận có cảm giác tiếc nuối vì bỏ lỡ nhiều cơ hội nghề nghiệp, song cũng hiểu rằng đó là lựa chọn phù hợp nhất với bản thân ở thời điểm ấy.