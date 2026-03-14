Trúc Anh hiện tại

Trúc Anh tâm sự gia đình cô không khá giả nhưng luôn tạo điều kiện để con gái có môi trường học tập lý tưởng nhất.

Ngày 14/3, diễn viên Trúc Anh chia sẻ hình ảnh trong lễ tốt nghiệp đại học của cô. Nữ diễn viên trẻ được gia đình tới chúc mừng trong ngày nhận bằng tốt nghiệp.

“Tấm bằng đại học bắt đầu từ hạt gạo, cụ thể là đĩa cơm tấm. Cách đây hơn 15 năm, mẹ mình bán một đĩa cơm tấm lời có 2.000-3.000 đồng, nhưng vẫn đầu tư cho Trúc Anh học tiếng anh, lo cho mình học hành đầy đủ. Nhiều lúc nản lắm, nhưng không bỏ cuộc. Cảm ơn gia đình vì luôn đồng hành bên con”, diễn viên Mắt biếc tâm sự.

Trúc Anh trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: FBNV.

Trước khi theo học đại học, Trúc Anh làm nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng mỹ phẩm để có thêm trải nghiệm và thu nhập phụ giúp gia đình. Thời điểm đó, nữ diễn viên cũng đi casting nhiều dự án phim nhưng bị từ chối. May mắn, Trúc Anh đã không bỏ cuộc và cơ hội đến với cô thông qua bộ phim Mắt biếc.

Trúc Anh, sinh năm 1998, nổi tiếng sau khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Mắt biếc. Sau đó, cô tiếp tục tham gia dự án phim Thiên thần hộ mệnh cũng của đạo diễn Victor Vũ ra rạp giữa năm 2021.

Tới 2022, có thông tin Trúc Anh bị gai cột sống, thoái hóa khớp nên đi lại khó khăn. Cộng thêm việc tăng 8 kg sau dịch bệnh Covid-19, Trúc Anh khá mặc cảm.

Nữ diễn viên có giai đoạn tạm dừng hoạt động nghệ thuật vì vấn đề sức khỏe và cân nặng lên tới gần 82 kg. Từ đầu năm 2025, cô bắt đầu chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt, đạt được kết quả tích cực dù chưa chia sẻ con số cụ thể. Cô gọi quá trình nỗ lực với sự hỗ trợ, động viên từ huấn luyện viên, chuyên gia dinh dưỡng và đặc biệt hàng trăm bình luận khích lệ của fan là hành trình truyền cảm hứng.