Hoàng Tuấn Hy dọa đăng ảnh khỏa thân của bạn gái cũ

Hoàng Tuấn Hy bị cáo buộc đe dọa phát tán hình ảnh riêng tư của bạn gái cũ. Nam ca sĩ bị tạm giam từ tháng 8/2025.

Ngày 14/3, tờ HK01 đưa tin ca sĩ trẻ Hoàng Tuấn Hy, 20 tuổi, bị tạm giam và đưa ra xét xử. Anh bị cáo buộc đe dọa phát tán hình ảnh riêng tư khi chưa được sự đồng ý của người khác.

Vụ việc xảy ra ngày 26/8/2025 tại khu vực ngoài trời của Riviera Gardens. Công tố viên cho biết bị cáo là Hoàng Tuấn Hy đã gửi hàng loạt tin nhắn nhằm gây sức ép cho nạn nhân. Anh còn đăng kèm ảnh chụp màn hình bản nháp bài đăng có chứa video khỏa thân của cô gái lên nền tảng Threads.

Ca sĩ Hoàng Tuấn Hy bị cáo buộc đe dọa phát tán hình ảnh riêng tư của bạn gái cũ. Ảnh: HK01.

Nội dung tin nhắn bao gồm những lời thúc ép cô gái mở cửa, đếm ngược thời gian và ám chỉ việc nội dung riêng tư sẽ bị đăng tải nếu đối phương không đáp lại.

Diễn biến tại tòa cho thấy 2 người từng có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay trước thời điểm xảy ra vụ việc. Chiều 26/8/2025, Hoàng Tuấn Hy đến nơi ở của bạn gái cũ để tìm cách hàn gắn. Khi bị từ chối gặp mặt, anh liên tục bấm chuông, la hét, thậm chí đập đầu vào tường và tìm cách xông vào căn hộ. Nạn nhân sau đó nhờ bạn gọi cảnh sát vì lo sợ tình huống vượt ngoài kiểm soát. Bị cáo bị bắt cùng ngày vào khoảng 18h.

Trong lời khai ban đầu, Hoàng Tuấn Hy phủ nhận ý định thực sự phát tán video. Ca sĩ cho biết bản thân chỉ hành động trong trạng thái mất kiểm soát tâm lý. Tuy nhiên, sau đó anh nhận tội khi phía công tố bác bỏ lời khai.

Luật sư bào chữa cho rằng Hoàng Tuấn Hy rơi vào khủng hoảng tinh thần sau khi mối quan hệ tan vỡ, cộng thêm áp lực nghề nghiệp khiến anh mắc trầm cảm và hành động bốc đồng. Phía này nhấn mạnh Hoàng từng chịu cú sốc gia đình từ nhỏ, cha ruột rời bỏ gia đình, mẹ tái hôn, trong khi bản thân vừa mới bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật thì vụ án nổ ra.

Bên bào chữa cũng trình lên tòa thư xin giảm nhẹ hình phạt từ gia đình và bác sĩ tâm thần, cho biết bị cáo đã nhận thức được sai lầm, đồng thời xin lỗi nạn nhân và thừa nhận chọn sai cách để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Dù vậy, thẩm phán nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng. Hành vi liên quan đến đe dọa phát tán hình ảnh riêng tư ngày càng được hệ thống tư pháp Hong Kong xử lý nghiêm, nhằm bảo vệ quyền riêng tư cá nhân trong môi trường số.

Tòa quyết định hoãn tuyên án đến ngày 26/3 để chờ thêm các báo cáo liên quan đến khả năng áp dụng án treo, quản chế hoặc lao động công ích. Trong thời gian này, Hoàng tiếp tục bị tạm giam.

Theo hồ sơ bào chữa, Hoàng Tuấn Hy từng theo học âm nhạc, được phát hiện và ra mắt trong năm 2025. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, toàn bộ kế hoạch nghề nghiệp gần như dừng lại vì vụ án hiện tại.