Hoàng Quyên sang Pháp thực hiện sản phẩm

Tháng 8/2023, Hoàng Quyên ra mắt album A Diary of Melody với phiên bản giới hạn trên chất liệu sơn mài trong dự án nghệ thuật Quyên Gallery No.1. Sản phẩm đánh dấu bước chuyển mình của cô, từ ca sĩ trình diễn sang vai trò sáng tác và sản xuất âm nhạc. Sau 3 năm, dự án tiếp theo - Quyên Gallery No.2 - với album River được nữ ca sĩ phát hành.

Phần âm nhạc của River được phối khí bởi giám đốc âm nhạc người Pháp Jean Sebastien Simonoviez. Album được thu âm theo phương pháp analog tại phòng thu La Buissonne (Pháp) với sự tham gia của các nhạc công châu Âu, hướng đến tiêu chuẩn hi-end trong sản xuất âm thanh.

Nói về việc sang Pháp để thực hiện sản phẩm, Hoàng Quyên cho biết chi phí tương đương với khi kết hợp ê-kíp chất lượng cao trong nước. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ cô đã lên kế hoạch sẽ làm gì trong mỗi độ tuổi. Do đó, Hoàng Quyên sẵn sàng chi tiêu tiết kiệm hơn để có thể thực hiện những điều đang ấp ủ.

Cô chia sẻ thêm về dự án: “Trước đó, ê-kíp cũng dự tính phát hành digital sau analog. Làm thế là để ưu tiên những khán giả nghe analog. Nhưng đến bây giờ, tôi chỉ muốn được chia sẻ và có thể chạm tới cảm xúc của nhiều người nhất có thể. Do đó, trong cùng một ngày, chúng tôi phát hành cả analog lẫn digital. Tôi mong có duyên để gặp thật nhiều điểm chạm. Tôi không kén chọn khán giả mà mong mọi người đến với nhau một cách rất tự nhiên”.

Khi được hỏi về kế hoạch phát triển sự nghiệp ở thị trường quốc tế, Hoàng Quyên trả lời: “Tôi không tính toán được điều đó. Trước nay mọi người cứ nghĩ ra quốc tế là phải hát tiếng Anh. Nhưng không phải như thế, càng ngôn ngữ riêng, khu vực đậm nét văn hóa càng được yêu thích. Do đó, tôi không đặt ra mục tiêu đó khi sản xuất album. Nhưng biết đâu, tôi có cơ hội được đi và gặp rất nhiều nghệ sĩ, nhà sản xuất. Và biết đâu, ngôn ngữ Việt Nam có thể chạm tới bạn bè thế giới thông qua âm nhạc của tôi”.

River gồm 8 sáng tác mới do chính Hoàng Quyên chấp bút. Các ca khúc được hình thành từ những trải nghiệm sống, chuyến đi và dòng suy tưởng cá nhân của nữ ca sĩ trong nhiều năm. Theo nghệ sĩ, album giống một “dòng chảy” ghi lại những khoảnh khắc nội tâm, nơi âm nhạc trở thành phương tiện để kết nối người hát với người nghe.

Theo ê-kíp thực hiện, việc lựa chọn thu âm analog và phát hành đĩa than nhằm tái hiện chất lượng âm thanh tự nhiên, đồng thời mang lại trải nghiệm nghe nhạc gần với bản thu gốc. Cách tiếp cận này cũng phản ánh mong muốn theo đuổi vẻ đẹp tinh giản và chuẩn mực của âm thanh trong dự án mới.

Nội dung các ca khúc trong album xoay quanh những suy ngẫm về hành trình trưởng thành, thiên nhiên và sự vận động của đời sống. Hình tượng “dòng sông” được sử dụng như ẩn dụ xuyên suốt, thể hiện dòng chảy của ký ức, cảm xúc và sáng tạo nghệ thuật. Trong đó, nhiều ca khúc mở ra không gian âm nhạc nhẹ nhàng, mang sắc thái trữ tình và ảnh hưởng của jazz.

Giọng alto đặc trưng của Hoàng Quyên tiếp tục là điểm nhấn của album. Ở giai đoạn được đánh giá chín muồi trong sự nghiệp, nữ ca sĩ hướng tới cách thể hiện tiết chế, giàu cảm xúc, đặt trọng tâm vào chiều sâu của lời ca và không gian âm nhạc.

Chia sẻ về dự án, Hoàng Quyên cho biết những năm gần đây cô dành nhiều thời gian cho việc di chuyển, trải nghiệm và quan sát đời sống. Những khoảng lặng ấy trở thành nguồn cảm hứng để cô viết nhạc, ghi lại cảm xúc và suy tư cá nhân. Với nữ nghệ sĩ, River không chỉ là một album mà còn là cách lưu giữ những “lớp trầm tích” của hành trình sáng tạo.