Quán quân Rap Việt Double2T bị lợi dụng

Double2T cho biết một trợ lý cũ đã lợi dụng danh tiếng của anh để tự ý làm việc với khách hàng, bầu show, thậm chí tăng giá cát-xê.

Ngày 19/3, Quán quân Rap Việt Double2T thông báo tình trạng bị mạo danh. Thời gian qua, một số đối tác và khách hàng phản ánh với rapper về việc trợ lý cũ (nghỉ việc từ 5/11/2025) nhưng vẫn mạo danh ê-kíp của anh để đàm phán show diễn. Người này thậm chí mặc cả thêm chi phí bên ngoài hợp đồng. Hành động này ảnh hưởng đến hình ảnh của Double2T.

Double2T cảnh báo tình trạng bị mạo danh. Ảnh: FBNV.

“Thông tin đã được xác thực từ các đối tác do họ cảm thấy không phù hợp và chưa bên nào làm việc như vậy. Họ đã nghi ngờ và thông báo lại với tôi. Không bao giờ có chuyện tôi để ê-kíp riêng đàm phán thêm tài chính bên ngoài như vậy”, anh thông báo.

Double2T đề nghị đối phương không sử dụng hình ảnh của anh để đăng tải trên trang cá nhân cũng như bất kỳ trường hợp nào khác. Đối phương nếu tiếp tục hành động sai lệch hoặc gây ảnh hưởng tới Double2T, rapper sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Double2T là quán quân Rap Việt mùa 3. Anh có lẽ là rapper thành công, đắt show nhất trong các quán quân của chương trình. Học trò BigDaddy chạy show liên tục. Thời điểm mới bước ra từ Rap Việt, lịch trình mỗi tháng của Double2T gần như kín mít.

Sau đó, Double2T chiến thắng giải thưởng ở Làn sóng xanh, Cống hiến và phát hành album đầu tay mang tên 10 năm trước.