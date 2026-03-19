Cặp sao đang được yêu thích trong phim Việt

Tương tác giữa Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng trong bộ phim Việt Vì mẹ anh phán chia tay đang rất được yêu thích. Phim mới ra mắt 2 tập nhưng cặp diễn viên đã thu hút thêm lượng fan chung đông đảo. Các clip của cả 2 trong phim lẫn ngoài đời được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội và thu hút lượt tương tác lớn.

Trong phim, chàng thiếu gia Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy) “cảm nắng” Thanh Tâm (Lê Tam Triều Dâng) ngay lần đầu gặp mặt. Sau đó, Triệu Phú chuyển trường và vào học chung lớp với Thanh Tâm. Bề ngoài, 2 người thường cãi cọ, quậy phá nhau nhưng thật ra Triệu Phú đã sớm dành tình cảm cho cô bạn cùng lớp.

Sau đó, hai người xa cách 10 năm. Lúc này, Triệu Phú làm việc tại công ty của gia đình anh còn Thanh Tâm trở thành hộ lý. Vì bị gia đình bắt ép cưới vợ, Triệu Phú giả bị thương, không thể đi lại bình thường, phải ngồi xe lăn sau một tai nạn. Lúc này, gia đình thuê hộ lý để chăm sóc Triệu Phú và người đó chính là Thanh Tâm. Hai người gặp lại nhau sau 10 năm xa cách, hứa hẹn bắt đầu chuyện tình lãng mạn, hài hước.

Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng được yêu thích bởi ngoại hình đẹp, xứng đôi, diễn xuất tự nhiên, ngọt ngào, ăn ý. Hai người tạo nên chuyện tình yêu “gà bông” đáng yêu, dễ thương. Thậm chí, vì màn kết hợp ăn ý đó, cả 2 còn vướng tin đang hẹn hò ngoài đời.

Võ Điền Gia Huy sinh năm 1996, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Anh hoạt động tại Sân khấu kịch Hồng Vân và được biết tới qua nhiều dự án như Thưa mẹ con đi, Kẻ ăn hồn, Thám tử Kiên, Tử chiến trên không… Trong khi đó, Lê Tam Triều Dâng sinh năm 1998, có kinh nghiệm đóng phim từ nhỏ. Cô tham gia rất nhiều dự án phim như Chuyện làng bè, Tiệm bánh hoàng tử bé, Biệt đội 12A1...

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.