Điều gì đã xảy ra với Thanh Thủy

Khi Thanh Thủy vướng tin hẹn hò Trịnh Thăng Bình, Soobin bất ngờ bị réo tên. Sự việc quanh các nghệ sĩ tạo tranh luận suốt những ngày qua.

Những ngày qua, Hoa hậu Thanh Thủy vướng tin hẹn hò Trịnh Thăng Bình. Cả 2 được phát hiện nắm tay rời khỏi công ty của nam ca sĩ sinh năm 1988. Trước đó, 2 ngôi sao lộ nhiều bằng chứng cho thấy có thể họ là một đôi, chẳng hạn chụp hình cùng bối cảnh hoặc sử dụng trang phục, phụ kiện giống nhau.

Chuyện tình cảm của 2 người không đơn thuần là gây bàn tán giống bất cứ cặp sao nào của showbiz. Xoay quanh họ còn có những ý kiến trái chiều, thậm chí fan tranh cãi.

Tin đồn tình cảm của Thanh Thủy

Soobin cũng liên tục bị nhắc tên trên mạng xã hội khi Thanh Thủy lộ ảnh hẹn hò Trịnh Thăng Bình dù không phải nhân vật chính trong sự việc. Lý do là vài tháng trước, Soobin và Thanh Thủy cũng vướng tin hẹn hò. Tin đồn tình cảm giữa 2 người xuất phát từ chính những động thái được cho là “mập mờ” giữa họ.

Xuyên suốt 2 tin đồn tình cảm, Thanh Thủy giữ im lặng. Còn người hâm mộ của cô đi từ cảm xúc này qua tâm trạng khác. Thậm chí có ý kiến cho rằng Thanh Thủy và Soobin đã “xào couple” quá mức nhằm quảng bá sản phẩm, rồi giờ đây nàng hậu lại lộ loạt dấu hiệu với người khác.

Trong một bài viết đang lan truyền trên mạng xã hội, người từng hâm mộ Thanh Thủy tuyên bố rời đi. Người này chỉ ra lý do là nàng hậu “đang yêu một người nhưng lại nuôi fan couple bằng cách ủng hộ việc ghép đôi với người khác”. Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến chủ quan của người hâm mộ nhưng phần nào cho thấy, hình ảnh từng rất thân thiện với công chúng của nàng hậu bị ảnh hưởng.

Đầu 2025, chuyện tình cảm của Soobin và Thanh Thủy gây xôn xao dư luận. Thay vì được bắt gặp đi chung hay có cử chỉ thân mật, tin này lộ ra do chính hành động của người trong cuộc. Theo đó, Soobin được phát hiện chỉ theo dõi Thanh Thủy trên trang cá nhân và liên tục thả tim các bài viết của người đẹp này. Anh đăng ảnh lên mạng xã hội tấm ảnh chụp trên máy bay. Đáng nói, trong tấm hình đó có ảnh bìa tạp chí của Thanh Thủy.

Chuyện tình cảm của Thanh Thủy là chủ đề gây bàn tán suốt thời gian qua. Ảnh: FBNV.

Đến khi họ tương tác trên sân khấu một lễ trao giải, tin đồn càng bùng nổ. Lượng fan chung của họ tăng nhanh, thậm chí ghép cặp Soobin và Thanh Thủy trong các clip có nội dung kết hôn, sinh con.

Sau đó, câu trả lời cho những tin đồn là cả 2 thực chất hợp tác trong MV. Lúc này đã có không ít ý kiến cho rằng 2 nghệ sĩ “xào couple” quá mức để quảng bá sản phẩm.

Đến giữa năm 2025 khi nàng hậu lộ hàng loạt dấu hiệu hẹn hò Trịnh Thăng Bình, ý kiến trái chiều càng nhiều. Thậm chí, ngày 12/3, công ty quản lý Thanh Thủy đã phải lên tiếng, mong khán giả không suy diễn câu chuyện đi xa.

"Chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của các nghệ sĩ trực thuộc quản lý. Mỗi cá nhân đều có không gian đời sống riêng và quyền đưa ra những lựa chọn cá nhân phù hợp với mình. Chúng tôi mong rằng khán giả tiếp nhận thông tin một cách khách quan, đặc biệt thận trọng trước những bài viết, nội dung mang tính chất tự suy diễn", phía Thanh Thủy phản hồi.

"Xào couple" là gì

“Xào couple” là thuật ngữ quen thuộc với cộng đồng người hâm mộ Trung Quốc hoặc các ngành giải trí khác. Việc này được áp dụng thường xuyên, gần như trong mọi dự án phim. Theo đó, trong suốt đợt quảng bá phim, 2 diễn viên chính liên tục tương tác thân mật hoặc có những hành động khiến người hâm mộ nhầm tưởng họ là một cặp đôi. Thế nhưng, ngay khi phim kết thúc, họ có thể như không quen biết, không tương tác hoặc thậm chí công khai “xé couple”, tờ Yule 360 viết.

Trương Dư Hi và Tất Văn Quân hợp tác trong phim Đôi mắt trìu mến. Thời điểm phim lên sóng vào giữa 2025, 2 ngôi sao này tích cực tương tác ngoài đời. Sự ăn ý, ngọt ngào từ trong phim ra ngoài của 2 người khiến không ít khán giả nhầm tưởng hoặc mong ước họ thực sự hẹn hò. Khi tham gia một chương trình giải trí để quảng bá phim, cả 2 liên tục có cử chỉ ngọt ngào, quan tâm, chăm sóc nhau. Hành động của họ được cho là vượt mức bạn bè bình thường. Bởi thế, ngay cả khi phim kết thúc, họ vẫn sở hữu lượng fan chung đông đảo.

Thế nhưng, Tất Văn Quân mới đây có động thái “xé couple” và việc này lập tức đẩy anh vào tranh cãi. Cụ thể nhằm kỷ niệm 1 năm phát sóng phim, Trương Dư Hi và Tất Văn Quân được mời tham gia chung một chương trình giải trí. Bên cạnh số đông khán giả ủng hộ, một số fan riêng của Tất Văn Quân lại phản đối.

Giữa thời điểm đó, Tất Văn Quân gửi một tin nhắn thoại vào nhóm fan có trả phí. Nam diễn viên ẩn ý bản thân biết rõ mong muốn của fan, nhưng có nhiều yếu tố bất khả kháng và anh chưa “đủ mạnh” để chống lại sắp xếp của công ty, Sina đưa tin.

Hành động của Tất Văn Quân làm bùng nổ tranh cãi. Nhiều fan cho rằng nam diễn viên này nổi tiếng nhờ việc “xào couple” với Trương Dư Hi nhưng giờ đây lại công khai “xé couple”. Việc đó cho thấy hành động trước đây của anh chẳng khác gì lừa dối, lợi dụng fan.

Rủi ro

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh nhận định góc độ truyền thông, “xào couple” thực chất kỹ thuật storytelling (kể chuyện) khá phổ biến trong ngành giải trí toàn cầu, không riêng gì Việt Nam.

Nó giúp sản phẩm có thêm lớp cảm xúc, câu chuyện để khán giả bám vào, từ đó tăng khả năng lan truyền và thảo luận tự nhiên trên mạng xã hội. Nếu làm đúng, đây là cách rất hiệu quả để rút ngắn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, đặc biệt trong bối cảnh cần sự "tập trung" vào sản phẩm ngày càng nhanh và nội dung cạnh tranh rất khốc liệt.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở mức độ và cách triển khai. Khi câu chuyện được xây dựng có kiểm soát, có điểm dừng và không đi quá xa so với hình ảnh nghệ sĩ, nó hỗ trợ rất tốt cho sản phẩm. Ngược lại, nếu để cộng đồng tự đẩy câu chuyện đi quá xa, hoặc bản thân ê-kíp không kiểm soát được kỳ vọng mà mình đã tạo ra, rất dễ chuyển từ “câu chuyện truyền thông” sang “câu chuyện niềm tin” và lúc đó rủi ro không nằm ở sản phẩm nữa mà nằm ở hình ảnh lâu dài của nghệ sĩ.

Tất Văn Quân từng gây chú ý khi liên tục có cử chỉ được cho là "xào couple" với Trương Dư Hi. Ảnh: Yule 360.

Trước câu hỏi: “Với thị trường âm nhạc hiện giờ, đặc biệt nghệ sĩ có vị thế có nên dùng chuyện tình cảm để đánh bóng tên tuổi không?”, chuyên gia phản hồi cần tách rất rõ 2 khái niệm: Dùng “câu chuyện cảm xúc” để hỗ trợ sản phẩm và dùng “đời sống cá nhân” để đánh bóng tên tuổi.

“Với những nghệ sĩ đã có vị thế, thứ giữ họ ở lại với khán giả không phải là tin đồn hay câu chuyện bên lề, mà là sản phẩm, gu âm nhạc và hình ảnh được xây dựng dài hạn. Những yếu tố như couple, tương tác cảm xúc nếu có thì nên được xem là một phần gia vị truyền thông trong từng dự án cụ thể, chứ không phải trục chính để phát triển sự nghiệp.

Ở thị trường quốc tế, từ phim ảnh tới âm nhạc cũng vậy, rất nhiều nghệ sĩ tận dụng yếu tố couple để tăng độ phủ cho một giai đoạn, nhưng về dài hạn, những người đi được đường dài đều là những người kiểm soát rất tốt ranh giới giữa ‘câu chuyện để kể’ và ‘đời sống thật’”, ông Hồng Quang Minh chia sẻ.

Vì vậy, không phải có nên hay không, mà là dùng ở mức độ nào, trong bối cảnh nào và có kiểm soát được kỳ vọng của khán giả hay không. Nếu làm tốt, nó là đòn bẩy. Nếu lạm dụng, nó sẽ trở thành áp lực ngược lại cho chính nghệ sĩ ở giai đoạn tiếp theo.