Cảnh bán khỏa thân gây sốc của mỹ nhân áo tắm Nhật Bản

Ngôi sao Nhật Bản Ayase Haruka đang vướng tranh cãi vì bán khỏa thân trong clip quảng cáo. Cô xuất thân là người mẫu áo tắm, sau đó phát triển thành diễn viên.

Ngày 18/3, tờ Smart Flash đưa tin quảng cáo của nữ diễn viên Nhật Bản Ayase Haruka đang làm dấy lên tranh cãi.

Theo đó, ngày 16/3, tài khoản X chính thức của một thương hiệu thông báo quảng cáo có sự tham gia của nữ diễn viên Ayase Haruka được phát sóng lại trong năm nay. Quảng cáo này được phát hành năm 2025 và đã gây xôn xao dư luận vào thời điểm đó.

"Quảng cáo được phát hành lần này là dành cho thương hiệu áo ngực. Ayase Haruka là đại sứ đặc biệt cho dòng sản phẩm LifeWear của công ty từ 2021 và đã xuất hiện trong nhiều quảng cáo", một phóng viên giải trí cho biết.

Hình ảnh đang gây tranh cãi nữ diễn viên. Ảnh: Smart Flash.

Đoạn quảng cáo bắt đầu với cảnh Ayase Haruka đứng bên cửa sổ khách sạn trong tình trạng bán khỏa thân. Nữ diễn viên quay lưng về phía máy quay. Sau đó, Ayase Haruka bật khóc trước mặt một người bạn nữ. Người bạn này thức dậy và hỏi: "Cậu thấy đỡ hơn chưa?", Ayase mỉm cười. Sau đó, cả 2 cùng đi ra biển, Ayase mặc một chiếc áo ngực và đoạn quảng cáo kết thúc bằng cảnh cô hét lên: "Đồ ngốc".

Cảnh nữ diễn viên bán khỏa thân sau đó gây tranh cãi. Hầu hết bình luận về quảng cáo này là tiêu cực. Khán giả bày tỏ: "Tại sao họ lại để cô ấy cởi đồ?", "Có cần thiết phải để Ayase Haruka khỏa thân không (ngay cả khi chỉ thấy lưng cô ấy)", "Thật đáng buồn khi họ bị bắt cởi quần áo", "Tôi không hiểu mục đích của việc Haruka Ayase bán khỏa thân là gì".

Quảng cáo này khi ra mắt vào 2025 đã gây tranh cãi dữ dội. Thế nhưng khi chiếu lại, thương hiệu vẫn không chỉnh sửa. Việc đó càng khiến dư luận bức xúc.

Ayase Haruka sinh năm 1985, ban đầu là người mẫu áo tắm, sau đó thành công ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Boku no Ikiru Michi của đài Fuji TV là bộ phim đầu tiên Ayase Haruka đảm nhận vai nữ chính. Cô tham gia nhiều dự án khác như Jin, Kyō wa Kaisha Yasumimasu, Umimachi Diary…