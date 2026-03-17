Chuyện lạ ở Anh trai 'say hi': Mùa 2 ế ẩm, mùa 1 kéo dài đến concert 9

Anh trai "say hi" mùa 1 kéo dài tới đêm nhạc thứ 9 vẫn thu hút khán giả. Trong khi đó, mùa thứ 2 của chương trình lại rơi vào tình cảnh ế ẩm.

Tối 16/3, đêm nhạc thứ 2 của Anh trai "say hi" mùa 2 với sự tham gia của 30 ca sĩ chính thức diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. BTC chưa tiết lộ việc mùa 2 của chương trình này có đêm nhạc thứ 3 hay không, nhưng có lẽ điều đó khó xảy ra khi đêm thứ 2 tại Hà Nội rơi vào tình trạng bán vé chậm.

Đáng nói, BTC lúc này có lẽ phải dồn hết tâm huyết, công sức và thời gian cho concert thứ 9 của Anh trai “say hi” mùa 1 sắp diễn ra tại TP.HCM. Chương trình này chính thức được mở bán vé vào ngày 19/3 tới. Nên vì thế, khả năng mùa 2 có concert thứ 3 càng trở nên xa vời.

Tình cảnh của dàn ca sĩ mùa 2

Ê-kíp sản xuất thông báo tổ chức concert thứ 9 cho 30 ca sĩ mùa 1 ngay thời điểm concert thứ 2 của mùa 2 diễn ra. Hành động này đã gây ra rất nhiều tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội trong những ngày qua. Nhiều khán giả bức xúc cho rằng ê-kíp không tôn trọng các ca sĩ mùa 2. Hành động này cũng có thể khiến tình trạng bán vé vốn đã chậm lại càng bị ảnh hưởng vì nhiều fan có thể để dành tiền “đu” đêm nhạc thứ 9 của mùa 1.

Việc quảng bá cho đêm diễn mùa 1 vào đúng thời điểm mùa 2 đang diễn ra cũng dễ tạo cảm giác ê-kíp sản xuất đang thiếu cân bằng, hay nói cách khác là “phân biệt đối xử” trong cách đầu tư cho 2 thế hệ ca sĩ.

Nhưng điều này cũng dễ hiểu khi concert Anh trai “say hi” mùa 1 kéo dài đến đêm nhạc thứ 9 vẫn thu hút lượng lớn khán giả mua vé. Ngược lại, tốc độ tiêu thụ vé tại Hà Nội của mùa thứ 2 chậm hơn đáng kể so với mùa đầu.

BTC vừa thông báo tổ chức đêm nhạc thứ 9 cho các ca sĩ mùa 1. Ảnh: BTC.

Concert mùa 2 tại Hà Nội được mở bán từ cuối tháng 1 với 13 khu vực khán đài, chia thành 6 hạng vé, mức giá dao động từ 950.000 đồng đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, trái ngược với tình trạng cháy vé liên tục ở mùa đầu, sức mua lần này chậm hơn rõ rệt.

Theo dữ liệu trên hệ thống bán vé tính đến chiều 27/2, toàn bộ hạng vé vẫn còn mở bán. Một ngày trước giờ diễn, lượng vé tiêu thụ đạt khoảng 2/3 tổng số phát hành. Các hạng vé còn lại gồm CAT 2B giá 1,5 triệu đồng, Fanzone A giá 2,5 triệu đồng, SVIP A giá 5 triệu đồng và Premium Lounge giá 10 triệu đồng.

Tình hình trao đổi, mua bán vé sát giờ chương trình diễn ra trên các nền tảng mạng xã hội cũng ảm đạm, khác hẳn không khí nhộn nhịp, thi nhau hỏi mua vé bất chấp giá cao ở mùa 1.

Trở lại 8 concert đã diễn ra tại TP.HCM, Hà Nội và Mỹ của mùa 1, ê-kíp sản xuất cùng các anh trai đã thu hút hàng trăm nghìn khán giả. Trong đó, concert đầu tiên tổ chức tại TP.HCM, ê-kíp bán hết khoảng 20.000 vé chỉ sau thời gian ngắn. Đến concert thứ 3 tại Hà Nội, hệ thống bán vé từng quá tải vì lượng truy cập lớn, với hơn 150.000 người xếp hàng chờ sau 30 phút mở bán. Vé khi đó nhanh chóng xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng với mức giá cao hơn nhiều lần so với giá gốc.

Chuỗi 8 concert mùa đầu trải dài tại TP.HCM, Hà Nội và cả điểm diễn quốc tế đã thu hút tổng cộng hàng trăm nghìn khán giả, trong đó có những đêm đạt khoảng 30.000 người tham dự. Đây là nền tảng giúp concert thứ 9 của mùa 1 tiếp tục diễn ra và được kỳ vọng duy trì sức hút.

Quan trọng hơn, các rapper, ca sĩ thành danh từ mùa 1 như HIEUTHUHAI, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Dương Domic... vẫn hoạt động thành công suốt một năm qua. Nhờ thế, họ càng gia tăng lượng fan cứng. Đó là nền tảng quan trọng để đêm nhạc thứ 9 của Anh trai "say hi" mùa 1 có thể diễn ra thành công.

Quy luật của game show truyền hình?

Cùng thời điểm, Anh trai vượt ngàn chông gai cũng duy trì độ phủ mạnh khi phiên bản biểu diễn mang tên Gai Home concert được lên lịch diễn ra vào 26/4 tại miền Bắc. Sau 8 đêm diễn, chương trình này tiếp tục giữ lượng quan tâm lớn và được đánh giá là một trong số ít mô hình concert truyền hình có thể kéo dài mà vẫn đảm bảo sức hút thương mại.

Trước đó, đơn vị sản xuất đã thông báo đêm nhạc thứ 8 là concert encore tức khép lại hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 1. Tuy nhiên, đám đông khán giả vẫn mong đợi, thậm chí gửi yêu cầu, bày tỏ mong muốn có đêm nhạc tiếp theo tới BTC. Và cuối cùng, mong ước của họ đã thành hiện thực.

Anh trai vượt ngàn chông gai cũng sắp trở lại với phiên bản concert mới. Ảnh: NSX.

Thực tế hiện nay cho thấy Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai "say hi" mùa 1 là 2 trường hợp hiếm hoi của thị trường giải trí Việt có thể tiến xa đến concert thứ 9 mà vẫn duy trì được lượng khán giả ổn định.

Trong khi đó, các chương trình tiếp nối như mùa 2 của Anh trai "say hi" hay những phiên bản khác như Chị đẹp đạp gió và Em xinh "say hi" hiện mới dừng ở quy mô 2 concert.

Điều đó cho thấy cơn sốt giống Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai “say hi” là rất hiếm có ở thị trường giải trí Việt, ngay cả các mùa sau hay phiên bản nữ của họ cũng không dễ dàng lập được thành tích như thế.

Diễn biến này phần nào phản ánh quy luật quen thuộc của các show âm nhạc truyền hình là mùa đầu thường tạo hiệu ứng mạnh nhất nhờ yếu tố mới lạ, còn những mùa tiếp theo khó tái lập cùng cường độ quan tâm dù vẫn sở hữu nền tảng khán giả sẵn có.

Anh trai vượt ngàn chông gai đã xác nhận sắp ra mắt mùa thứ 2. Trước đó, ê-kíp đã ẩn ý rằng con số "33+" được cho là số ca sĩ tham dự mùa 2.

Ngoài mong đợi sự trở lại của chương trình âm nhạc "làm mưa làm gió" thị trường giải trí Việt suốt năm 2024 và 2025, điều không ít khán giả tò mò hiện giờ là liệu nó có thể vượt qua cái bóng quá lớn, hoặc ít nhất là lặp lại sức nóng của mùa 1 không, hay sẽ rơi vào tình trạng giảm nhiệt tương tự đối thủ Anh trai "say hi".