Ngôi sao Running Man mắc bệnh lạ

Kim Jong Kook tiết lộ anh mắc căn bệnh chưa từng nghe trước đây. Thỉnh thoảng, thành viên Running Man khó kiểm soát phương hướng, choáng nhẹ khi di chuyển.

Ngày 16/3, tờ Osen đưa tin trong tập mới của Running Man, Kim Jong Kook gây lo ngại vì xuất hiện với trạng thái sức khỏe không ổn định. Khác với hình ảnh sung sức, thậm chí được mệnh danh “kẻ mạnh” quen thuộc, nam ca sĩ bước đi chậm chạp, thậm chí mất thăng bằng và cần Haha dìu.

Thấy tình cảnh đó, Ji Suk Jin nhận xét Kim Jong Kook đang không ở trạng thái tốt như thường lệ. Nam ca sĩ sau đó cho biết bản thân gặp vấn đề liên quan đến tai trong, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giữ thăng bằng.

Tình trạng sức khỏe của Kim Jong Kook gây lo ngại. Ảnh: Xportsnews.

Kim Jong Kook nói đây là tình trạng anh chưa từng trải qua. Các triệu chứng khiến anh cảm thấy cơ thể khó kiểm soát phương hướng, đôi lúc choáng nhẹ khi di chuyển. Dù không công bố chẩn đoán cụ thể, chia sẻ này của nam ca sĩ vẫn khiến đồng nghiệp, khán giả không khỏi lo ngại.

“Tôi mắc một căn bệnh lạ mà tôi chưa từng nghe đến trước đây”, Kim Jong Kook chia sẻ.

Yoo Jae Suk tiết lộ ê-kíp từng khuyên đồng nghiệp nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn quyết định tham gia ghi hình đúng lịch. Theo Yoo Jae Suk, Kim Jong Kook luôn đặt trách nhiệm công việc lên hàng đầu, kể cả khi sức khỏe không thật sự ổn định.

Để trấn an đồng nghiệp, Kim Jong Kook kể lại phản ứng hài hước của mẹ anh khi nghe con trai nói bị ốm. Theo nam ca sĩ, bà vẫn hỏi liệu anh có tiếp tục đi quay chương trình hay không.

May mắn là theo lời nam ca sĩ, bác sĩ cho biết tình trạng này chỉ mang tính tạm thời và có thể hồi phục trong khoảng một tuần. Dù vậy, nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự lo lắng và mong muốn anh nghỉ ngơi nhiều hơn để tránh ảnh hưởng lâu dài.

Dù không ở trạng thái thể lực tốt nhất, Kim Jong Kook vẫn hoàn thành toàn bộ quá trình ghi hình. Anh luôn giữ tinh thần trách nhiệm cao sau nhiều năm gắn bó với Running Man.

Kim Jong Kook sinh năm 1976, ra mắt thông qua nhóm nhạc đôi Turbo. Từ 2001, nhóm nhạc tan rã và Kim Jong Kook tập trung cho sự nghiệp solo. Anh nổi tiếng nhờ chương trình Running Man. Chương trình là hiện tượng toàn cầu giúp tất cả thành viên trong chương trình sở hữu lượng fan đông đảo.

Kim Jong Kook tổ chức lễ cưới tại Seoul vào 5/9/2025 và chỉ có bạn bè, người thân hai bên gia đình tham dự. Bà xã anh không phải người nổi tiếng.