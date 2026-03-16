Diêu Thần và chồng nhiếp ảnh gia ly hôn

Diêu Thần và nhiếp ảnh gia Tào Úc chia tay trong hòa bình. Hai người vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè, tiếp tục cùng nuôi dạy con, đồng hành trong các hoạt động nghệ thuật.

Ngày 16/3, tờ China Times đưa tin Diêu Thần xác nhận cô và nhiếp ảnh gia Tào Úc đã chấm dứt quan hệ vợ chồng từ nhiều năm trước nhưng đến nay họ mới chính thức lên tiếng. Diêu Thần cho biết việc công khai tình trạng hôn nhân ở thời điểm này nhằm chủ động trả lời những đồn đoán quanh đời sống riêng của 2 người suốt thời gian qua.

Nữ diễn viên tâm sự ở hiện tại, cô nhìn lại mối quan hệ cũ với tâm thế bình thản và không muốn câu chuyện riêng tư tiếp tục bị suy diễn. Trong tuyên bố chung, Diêu Thần và Tào Úc cho biết dù không còn là vợ chồng, họ vẫn duy trì quan hệ gần gũi như người thân, cùng đồng hành trong việc chăm sóc con cái và hỗ trợ nhau trong đời sống.

Diêu Thần và Tào Úc khi còn bên nhau. Ảnh: Zaobao.

Hai người cũng cho biết sẽ tiếp tục hợp tác ở một số dự án liên quan đến nghệ thuật và sản xuất điện ảnh, thay vì cắt đứt hoàn toàn sau khi chia tay.

Thông tin này nhanh chóng thu hút chú ý, bởi trong nhiều năm qua, cặp sao gần như không để lộ dấu hiệu rạn nứt trước công chúng.

Diêu Thần kết hôn với Tào Úc năm 2012, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Sau kết hôn, nữ diễn viên sống kín tiếng, hiếm khi chia sẻ sâu về đời sống cá nhân. Trong thông báo lần này, cả 2 cũng mong công chúng tôn trọng không gian riêng và không tiếp tục suy đoán thêm về nguyên nhân tan vỡ.

Diêu Thần sinh năm 1979, được biết tới qua các phim Võ lâm ngoại truyện, Ẩn nấp, Phi thành vật nhiễu 2, Luật sư ly hôn, Đều rất tốt, Ma thổi đèn: Chín tầng tháp quỷ, Tìm kiếm, Sơn hải tình, Truy lùng quái yêu, Tây du ký: Mối tình ngoại truyện, Nhà có chuyện vui…

Trước khi đến với Tào Úc, Diêu Thần có 7 năm sống chung với diễn viên Lăng Tiêu Túc. Hai người chia tay ồn ào. Thời điểm đó, Lăng Tiêu Túc tố Diêu Thần ngoại tình với 4 người, bao gồm Tào Úc.